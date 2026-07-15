JCH-2026. Angliya — Argentina: finalga bir qadam qoldi
Bugun JCH-2026ning ikkinchi finalchisi aniqlanadi. Atlantadagi “Mersedes-Bens Stedium”da Angliya va Argentina terma jamoalari maydonga tushadi — g‘olib finalda Ispaniya bilan chempionlik uchun kurashadi.
Atlantada katta futbol kechasi
2026 yilgi jahon chempionati hal qiluvchi pallaga kirdi. Birinchi yarimfinalda Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Endi barcha e’tibor Angliya — Argentina o‘yiniga qaratilgan. Bu to‘qnashuv nafaqat final uchun kurash, balki futbol tarixidagi eng qiziq raqobatlardan birining yangi bobi hamdir.
Uchrashuv AQSHning Atlanta shahridagi “Mersedes-Bens Stedium” arenasida bo‘lib o‘tadi. O‘yin Toshkent vaqti bilan 00:00 da start oladi.
Asosiy ma’lumotlar
O‘yin
Angliya — Argentina
Musobaqa
JCH-2026, yarimfinal
Stadion
“Mersedes-Bens Stedium”, Atlanta
Bosh hakam
Ismail Elfat
Boshlanish vaqti
00:00, Toshkent vaqti
G‘olib kim bilan o‘ynaydi?
Ispaniya bilan finalda
Hakam — Ismail Elfat
Uchrashuvga AQSH vakili Ismail Elfat boshchiligidagi hakamlar brigadasi tayinlangan.
Bu qaror ham alohida e’tiborga tushdi. Chunki Angliya va Argentina o‘rtasidagi o‘yinda har bir epizod, har bir kontakt va har bir qaror juda katta bosim ostida bo‘ladi.
Bunday o‘yinda hakam faqat qoidalarni bilishi emas, maydondagi asab, tarixiy raqobat va yulduzlar bosimini ham boshqara olishi kerak.
Angliya uchun katta imkoniyat
Angliya bu o‘yinga katta umid bilan kirib kelmoqda. Tomas Tuxel jamoasi finalga chiqish uchun jismoniy kuch, taktik intizom va tezkor hujumlardan foydalanishi kerak bo‘ladi.
Harri Keyn, Jud Bellingem, Deklan Rays va boshqa yetakchilar uchun bu shunchaki yarimfinal emas. Bu Angliya futboli uchun yana bir tarixiy imkoniyat.
Ayniqsa, Argentina kabi tajribali va katta o‘yinlarni yaxshi biladigan raqibga qarshi xato qilish qimmatga tushishi mumkin.
Argentina chempionlikni himoya qilmoqda
Argentina JCH-2026ga amaldagi jahon chempioni sifatida kelgan. 2022 yil Qatarda Lionel Messi yetakchiligidagi jamoa Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, tarixiy g‘alabaga erishgan edi.
Endi Skaloni shogirdlari yana finalga chiqish ostonasida turibdi. Bu avlod uchun yana bir final — futbol tarixida yana bir katta sahifa degani.
Lekin Angliyaga qarshi o‘yin oson bo‘lmaydi. Bu yerda faqat texnika emas, xarakter ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Messi omili yana markazda
Argentina haqida gap ketganda, albatta, asosiy e’tibor Lionel Messiga qaratiladi. U 39 yoshida ham o‘yinni bir harakat bilan o‘zgartirib yubora oladigan futbolchi bo‘lib qolmoqda.
Angliya uchun asosiy vazifa Messini 90 daqiqa to‘liq “o‘chirish” emas, balki unga qulay hudud va vaqtida to‘p yetib kelishini cheklash bo‘ladi.
Agar Argentina Messini erkin holatda to‘p bilan ta’minlay olsa, Angliya uchun kecha juda og‘ir o‘tishi mumkin.
Ispaniya finalda kutib turibdi
Birinchi finalchi allaqachon ma’lum — Ispaniya. Luis de la Fuente jamoasi Fransiyaga qarshi o‘yinda sovuqqonlik, nazorat va himoyadagi tartib orqali 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Demak, Angliya yoki Argentina finalda Ispaniyaning yuqori pressing, to‘p nazorati va texnik o‘yiniga qarshi tayyor turishi kerak bo‘ladi.
Bu yarimfinalning qiymati ham shunda: g‘olib faqat finalga chiqmaydi, balki jahon chempioni bo‘lish uchun so‘nggi va eng og‘ir sinovga yo‘l oladi.
JCH-2026 hal qiluvchi nuqtaga keldi
2026 yilgi jahon chempionati AQSH, Meksika va Kanadada o‘tkazilmoqda. Musobaqa 11 iyunda start olgan va 19 iyul kuni final bilan yakunlanishi rejalashtirilgan.
48 jamoali yangi formatdagi turnirda endi hammasi bir nechta o‘yinga kelib taqaldi. Ispaniya finalda. Fransiya bronza uchun kurashadi. Angliya va Argentina esa bugun futbol kechasining eng katta savoliga javob beradi.
Hammasi bir o‘yinga bog‘liq
Angliya uchun bu — ko‘p yillik orzuga yana bir qadam. Argentina uchun esa chempionlik maqomini himoya qilish va Messi avlodining tarixiy yurishini davom ettirish imkoniyati.
Atlantadagi yarimfinalda detallar hal qiladi: birinchi gol, markazdagi kurash, hakam qarorlari, Messining bir pasi yoki Bellingemning bir yurishi.
Sizningcha, finalda Ispaniyaga kim raqib bo‘ladi — Angliyami yoki Argentina?
…