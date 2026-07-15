JCH-2026. Angliya — Argentina: finalga bir qadam qoldi

·37·Sport
JCH-2026. Angliya — Argentina: finalga bir qadam qoldi

Bugun JCH-2026ning ikkinchi finalchisi aniqlanadi. Atlantadagi “Mersedes-Bens Stedium”da Angliya va Argentina terma jamoalari maydonga tushadi — g‘olib finalda Ispaniya bilan chempionlik uchun kurashadi.

Atlantada katta futbol kechasi

2026 yilgi jahon chempionati hal qiluvchi pallaga kirdi. Birinchi yarimfinalda Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Endi barcha e’tibor Angliya — Argentina o‘yiniga qaratilgan. Bu to‘qnashuv nafaqat final uchun kurash, balki futbol tarixidagi eng qiziq raqobatlardan birining yangi bobi hamdir.

Uchrashuv AQSHning Atlanta shahridagi “Mersedes-Bens Stedium” arenasida bo‘lib o‘tadi. O‘yin Toshkent vaqti bilan 00:00 da start oladi.

Asosiy ma’lumotlar

O‘yin

Angliya — Argentina

Musobaqa

JCH-2026, yarimfinal

Stadion

“Mersedes-Bens Stedium”, Atlanta

Bosh hakam

Ismail Elfat

Boshlanish vaqti

00:00, Toshkent vaqti

G‘olib kim bilan o‘ynaydi?

Ispaniya bilan finalda

Hakam — Ismail Elfat

Uchrashuvga AQSH vakili Ismail Elfat boshchiligidagi hakamlar brigadasi tayinlangan.

Bu qaror ham alohida e’tiborga tushdi. Chunki Angliya va Argentina o‘rtasidagi o‘yinda har bir epizod, har bir kontakt va har bir qaror juda katta bosim ostida bo‘ladi.

Bunday o‘yinda hakam faqat qoidalarni bilishi emas, maydondagi asab, tarixiy raqobat va yulduzlar bosimini ham boshqara olishi kerak.

Angliya uchun katta imkoniyat

Angliya bu o‘yinga katta umid bilan kirib kelmoqda. Tomas Tuxel jamoasi finalga chiqish uchun jismoniy kuch, taktik intizom va tezkor hujumlardan foydalanishi kerak bo‘ladi.

Harri Keyn, Jud Bellingem, Deklan Rays va boshqa yetakchilar uchun bu shunchaki yarimfinal emas. Bu Angliya futboli uchun yana bir tarixiy imkoniyat.

Ayniqsa, Argentina kabi tajribali va katta o‘yinlarni yaxshi biladigan raqibga qarshi xato qilish qimmatga tushishi mumkin.

Argentina chempionlikni himoya qilmoqda

Argentina JCH-2026ga amaldagi jahon chempioni sifatida kelgan. 2022 yil Qatarda Lionel Messi yetakchiligidagi jamoa Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, tarixiy g‘alabaga erishgan edi.

Endi Skaloni shogirdlari yana finalga chiqish ostonasida turibdi. Bu avlod uchun yana bir final — futbol tarixida yana bir katta sahifa degani.

Lekin Angliyaga qarshi o‘yin oson bo‘lmaydi. Bu yerda faqat texnika emas, xarakter ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Messi omili yana markazda

Argentina haqida gap ketganda, albatta, asosiy e’tibor Lionel Messiga qaratiladi. U 39 yoshida ham o‘yinni bir harakat bilan o‘zgartirib yubora oladigan futbolchi bo‘lib qolmoqda.

Angliya uchun asosiy vazifa Messini 90 daqiqa to‘liq “o‘chirish” emas, balki unga qulay hudud va vaqtida to‘p yetib kelishini cheklash bo‘ladi.

Agar Argentina Messini erkin holatda to‘p bilan ta’minlay olsa, Angliya uchun kecha juda og‘ir o‘tishi mumkin.

Ispaniya finalda kutib turibdi

Birinchi finalchi allaqachon ma’lum — Ispaniya. Luis de la Fuente jamoasi Fransiyaga qarshi o‘yinda sovuqqonlik, nazorat va himoyadagi tartib orqali 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Demak, Angliya yoki Argentina finalda Ispaniyaning yuqori pressing, to‘p nazorati va texnik o‘yiniga qarshi tayyor turishi kerak bo‘ladi.

Bu yarimfinalning qiymati ham shunda: g‘olib faqat finalga chiqmaydi, balki jahon chempioni bo‘lish uchun so‘nggi va eng og‘ir sinovga yo‘l oladi.

JCH-2026 hal qiluvchi nuqtaga keldi

2026 yilgi jahon chempionati AQSH, Meksika va Kanadada o‘tkazilmoqda. Musobaqa 11 iyunda start olgan va 19 iyul kuni final bilan yakunlanishi rejalashtirilgan.

48 jamoali yangi formatdagi turnirda endi hammasi bir nechta o‘yinga kelib taqaldi. Ispaniya finalda. Fransiya bronza uchun kurashadi. Angliya va Argentina esa bugun futbol kechasining eng katta savoliga javob beradi.

Hammasi bir o‘yinga bog‘liq

Angliya uchun bu — ko‘p yillik orzuga yana bir qadam. Argentina uchun esa chempionlik maqomini himoya qilish va Messi avlodining tarixiy yurishini davom ettirish imkoniyati.

Atlantadagi yarimfinalda detallar hal qiladi: birinchi gol, markazdagi kurash, hakam qarorlari, Messining bir pasi yoki Bellingemning bir yurishi.

Sizningcha, finalda Ispaniyaga kim raqib bo‘ladi — Angliyami yoki Argentina?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqeaLamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqeaBugun, 18:18Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Bugun, 16:59Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishLionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishBugun, 16:56Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiMaykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiBugun, 16:55Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi