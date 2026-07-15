Lamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqea
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal katta sportdagi muvaffaqiyatlari bilan bir qatorda, shaxsiy xavfsizlik borasida jiddiy muammoga duch keldi. Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionati yarim finalida Fransiyani magʻlub etib, final yoʻllanmasini qoʻlga kiritganidan bir necha soat oʻtib, futbolchining Barselonadagi xonadoniga oʻgʻrilar bostirib kirishga urindi. Ushbu voqea yosh iqtidor egasining oilasi va yaqinlari orasida katta xavotir uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqea chorshanba kuni tong saharda, Barselonaning nufuzli Esplugues de Llobregat tumanida joylashgan Yamalning qarorgohida sodir boʻlgan. Oʻsha vaqtda futbolchining oʻzi minglab kilometr uzoqlikda, AQSHning Texas shtatida terma jamoa safida tarixiy gʻalabani nishonlayotgan edi. Biroq, uning uyida qoldirilgan shaxsiy qoʻriqlash xizmati hushyorlikni yoʻqotmagani sababli yirik oʻgʻrilikning oldi olindi.
Euro News nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, videokuzatuv kameralari yordamida yuziga niqob taqqan ikki shaxsning hovli devoridan oshib oʻtishga urinayotgani aniqlangan. Qoʻriqchilarning tezkor harakati va signalizatsiya tizimining ishga tushishi jinoyatchilarni qoʻrqitib yuborgan. Natijada, oʻgʻrilar uy ichkarisiga kirishga yoki biror qimmatbaho buyumni oʻgʻirlashga ulgurmasdan voqea joyidan qochib ketishgan.
Politsiya surishtiruvi va xavfsizlik choralariMazkur holat yuzasidan mahalliy huquq-tartibot organlari, xususan, Mossos d'Esquadra politsiyasi darhol xabardor qilindi. Garchi gumonlanuvchilar politsiya yetib kelgunga qadar gʻoyib boʻlishgan boʻlsa-da, hozirda ularni aniqlash va qoʻlga olish boʻyicha keng koʻlamli qidiruv ishlari olib borilmoqda. Kriminalistlar va tergovchilar uydagi barcha videokuzatuv yozuvlarini sinchiklab oʻrganib chiqmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, raqamli dalillar jinoyatchilarning shaxsini aniqlashda muhim rol oʻynashi mumkin. Ushbu tuman soʻnggi oylarda bir necha bor oʻgʻrilar nishoniga aylangani politsiyani yanada hushyor torttirgan. Bu kabi holatlar Yevropada professional futbolchilarning uylariga uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan hujum qilish tendensiyasi kuchayib borayotganidan dalolat beradi.
Goal.com nashrining yozishicha, jinoyatchilar odatda futbolchilarning yirik turnirlarda ishtirok etayotganidan foydalanib, ularning uylarida saqlanadigan qimmatbaho zargarlik buyumlari, hashamatli soatlar va naqd pullarni qoʻlga kiritishni koʻzlashadi. Lamine Yamalning ijtimoiy tarmoqlarda oʻz hayoti va qimmatbaho buyumlarini vaqti-vaqti bilan namoyish etib borishi ham jinoiy guruhlarning eʼtiborini tortgan boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.
Hozirda Lamine Yamal bor eʼtiborini boʻlajak final oʻyiniga qaratgan boʻlsa-da, uning yaqinlari va klubi xavfsizlik choralarini maksimal darajaga koʻtargan. Yevropa futbolida yulduz oʻyinchilarning uylari oʻyin vaqtida talanishi odatiy holga aylanib borayotgani, klublar va futbol assotsiatsiyalari uchun yangi xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish zarurligini koʻrsatmoqda.
…