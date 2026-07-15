Lamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqea

·1·Sport
Lamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqea

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal katta sportdagi muvaffaqiyatlari bilan bir qatorda, shaxsiy xavfsizlik borasida jiddiy muammoga duch keldi. Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionati yarim finalida Fransiyani magʻlub etib, final yoʻllanmasini qoʻlga kiritganidan bir necha soat oʻtib, futbolchining Barselonadagi xonadoniga oʻgʻrilar bostirib kirishga urindi. Ushbu voqea yosh iqtidor egasining oilasi va yaqinlari orasida katta xavotir uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqea chorshanba kuni tong saharda, Barselonaning nufuzli Esplugues de Llobregat tumanida joylashgan Yamalning qarorgohida sodir boʻlgan. Oʻsha vaqtda futbolchining oʻzi minglab kilometr uzoqlikda, AQSHning Texas shtatida terma jamoa safida tarixiy gʻalabani nishonlayotgan edi. Biroq, uning uyida qoldirilgan shaxsiy qoʻriqlash xizmati hushyorlikni yoʻqotmagani sababli yirik oʻgʻrilikning oldi olindi.

Euro News nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, videokuzatuv kameralari yordamida yuziga niqob taqqan ikki shaxsning hovli devoridan oshib oʻtishga urinayotgani aniqlangan. Qoʻriqchilarning tezkor harakati va signalizatsiya tizimining ishga tushishi jinoyatchilarni qoʻrqitib yuborgan. Natijada, oʻgʻrilar uy ichkarisiga kirishga yoki biror qimmatbaho buyumni oʻgʻirlashga ulgurmasdan voqea joyidan qochib ketishgan.

Politsiya surishtiruvi va xavfsizlik choralari

Mazkur holat yuzasidan mahalliy huquq-tartibot organlari, xususan, Mossos d'Esquadra politsiyasi darhol xabardor qilindi. Garchi gumonlanuvchilar politsiya yetib kelgunga qadar gʻoyib boʻlishgan boʻlsa-da, hozirda ularni aniqlash va qoʻlga olish boʻyicha keng koʻlamli qidiruv ishlari olib borilmoqda. Kriminalistlar va tergovchilar uydagi barcha videokuzatuv yozuvlarini sinchiklab oʻrganib chiqmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, raqamli dalillar jinoyatchilarning shaxsini aniqlashda muhim rol oʻynashi mumkin. Ushbu tuman soʻnggi oylarda bir necha bor oʻgʻrilar nishoniga aylangani politsiyani yanada hushyor torttirgan. Bu kabi holatlar Yevropada professional futbolchilarning uylariga uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan hujum qilish tendensiyasi kuchayib borayotganidan dalolat beradi.

Goal.com nashrining yozishicha, jinoyatchilar odatda futbolchilarning yirik turnirlarda ishtirok etayotganidan foydalanib, ularning uylarida saqlanadigan qimmatbaho zargarlik buyumlari, hashamatli soatlar va naqd pullarni qoʻlga kiritishni koʻzlashadi. Lamine Yamalning ijtimoiy tarmoqlarda oʻz hayoti va qimmatbaho buyumlarini vaqti-vaqti bilan namoyish etib borishi ham jinoiy guruhlarning eʼtiborini tortgan boʻlishi mumkinligi aytilmoqda.

Hozirda Lamine Yamal bor eʼtiborini boʻlajak final oʻyiniga qaratgan boʻlsa-da, uning yaqinlari va klubi xavfsizlik choralarini maksimal darajaga koʻtargan. Yevropa futbolida yulduz oʻyinchilarning uylari oʻyin vaqtida talanishi odatiy holga aylanib borayotgani, klublar va futbol assotsiatsiyalari uchun yangi xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish zarurligini koʻrsatmoqda.

Lamine YamalIspaniyaBarselonaFutbolJinoyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Angliya — Argentina: finalga bir qadam qoldiJCH-2026. Angliya — Argentina: finalga bir qadam qoldiBugun, 18:05Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Bugun, 16:59Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishLionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishBugun, 16:56Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiMaykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiBugun, 16:55Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi