Rossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandi

·52·Dunyo
Rossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandi

Rossiyaning Chelyabinsk shahrida yonilg‘i quyish shoxobchasida navbat talashi qonli mojaroga aylandi. Hodisa oqibatida bir kishi o‘q yeb, shifoxonaga olib ketildi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Lutsenko ko‘chasida joylashgan yonilg‘i quyish shoxobchasida sodir bo‘lgan. Dastlab haydovchilardan biri navbatni buzib, avtomobilga benzin quydirishga uringan. Bu esa boshqa mijozlarning e’tiroziga sabab bo‘lgan.

Guvohlarning aytishicha, bahs qisqa vaqt ichida janjalga aylanib, haydovchilardan biri travmatik quroldan o‘q uzgan. Natijada navbatda turgan erkak qorin qismiga jarohat olgan.

«Navbatga amal qilishini so‘radik, ammo u rozi bo‘lmadi. Mashinalarda bolalar ham bor edi. O‘q boshqalarga ham tegishi mumkin edi», deya voqea guvohlaridan biri holatga izoh bergan.

Jabrlanuvchi zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar esa voqea joyidan qochishga uringan 26 yoshli gumonlanuvchini qo‘lga olgan. Unga nisbatan tan jarohati yetkazish moddasi bo‘yicha jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda.

Fon sifatida ta’kidlanishicha, Rossiyada so‘nggi oylarda yonilg‘i ta’minoti bilan bog‘liq muammolar kuchaygan. Ukraina dronlari hujumlari ortidan neft infratuzilmasiga yetkazilgan zarar tufayli ayrim hududlarda benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Shu bois mamlakat benzin importini oshirish va ichki bozordagi taqchillikni bartaraf etish choralarini ko‘rmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBelarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBugun, 17:19Sadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiSadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBugun, 05:4667 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildiBugun, 02:24Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiOchlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiBugun, 02:15Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiQuyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiBugun, 01:44Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiTurkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi