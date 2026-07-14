Mintaqadagi eng qimmat benzin O‘zbekistondami? Yoqilg‘i narxi bo‘yicha yangi reyting
O‘zbekistonda AI-95 markali benzin narxi Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlari orasida eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qolmoqda. Nufuzli GlobalPetrolPrices portalining 2026 yil 6 iyul holatiga ko‘ra e’lon qilgan yangi ma’lumotlari buni yaqqol tasdiqlamoqda. Quvonarli jihati, yurtimizdagi narxlar jahondagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan past, biroq qo‘shnilarimiz bilan solishtirganda vaziyat ancha farq qiladi.
Zamin.uz respublikadagi va dunyodagi avtomobil yoqilg‘isi narxlarining solishtirma tahlilini taqdim etadi.
O‘zbekistondagi holat: Jahondan arzon, qo‘shnilardan qimmat
Reyting ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda O‘zbekistonda 1 litr benzinning o‘rtacha narxi 1,342 dollarni tashkil etmoqda.
Agar ushbu raqamni global miqyos bilan solishtirsak, yurtimizdagi ko‘rsatkich nisbatan hamyonbop:
Jahon bo‘yicha o‘rtacha narx: 1 litr uchun qariyb 1,46 dollar.
O‘zbekiston ko‘rsatkichi: Global o‘rtacha darajadan past.
Biroq MDH va Markaziy Osiyo hududiga nazar tashlasak, O‘zbekiston avtomobil yoqilg‘isi eng qimmat bo‘lgan davlatlar qatoridan joy olganini ko‘rish mumkin. Republikamizda 1 litr benzin Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rossiya, Belarus va Ozarboyjondagidan qimmatroq sotilmoqda.
Markaziy Osiyo va MDH: Kimda benzin qancha?
Qo‘shni va hamdo‘stlik davlatlarida yoqilg‘i narxi O‘zbekistondagiga qaraganda ancha arzon. Masalan, Turkmanistonda benzin narxi dunyodagi eng past ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib turibdi.
Mintaqa davlatlarida 1 litr benzinning narxi (AQSH dollarida):
Davlat nomi
1 litr benzin narxi ($)
Turkmaniston
0,430 dollar
Ozarboyjon
0,676 dollar
Qozog‘iston
0,687 dollar
Rossiya
0,940 dollar
Belarus
0,942 dollar
Qirg‘iziston
1,016 dollar
O‘zbekiston
1,342 dollar
Dunyodagi eng arzon va eng qimmat benzin qayerda?
Reytingda dunyo mamlakatlaridagi keskin farqlar ham aks etgan. Ayrim davlatlarda yoqilg‘i narxi suvdan ham arzon bo‘lsa, ba’zi hududlarda oddiy aholi uchun benzin haqiqiy hashamat hisoblanadi.
Mutlaq yetakchilar (Eng arzon benzin):
Liviya: 1 litr yoqilg‘i atigi 0,02 dollar — bu dunyodagi eng past ko‘rsatkich va mutlaq rekorddir!
Eron: 1 litr uchun 0,03 dollar.
Venesuela: 1 litr uchun taxminan 0,04 dollar.
Aksincha, dunyoning eng rivojlangan yoki logistikasi qiyin bo‘lgan ayrim hududlarida narxlar kosmik darajada yuqori:
Gonkong: 1 litr benzin uchun 4,06 dollar (jahondagi eng qimmat benzin).
Malavi: 1 litr uchun 3,23 dollar.
Daniya: 1 litr uchun 2,60 dollar.
Xulosa o‘rnida aytganda, O‘zbekiston global qimmatchilikdan uzoqda bo‘lsa-da, ichki va mintaqaviy bozorda benzin narxini arzonlashtirish hamda raqobatni oshirish masalasi mahalliy haydovchilar uchun eng dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.
…