Mintaqadagi eng qimmat benzin O‘zbekistondami? Yoqilg‘i narxi bo‘yicha yangi reyting

·0·Iqtisodiyot
Mintaqadagi eng qimmat benzin O‘zbekistondami? Yoqilg‘i narxi bo‘yicha yangi reyting

O‘zbekistonda AI-95 markali benzin narxi Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlari orasida eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qolmoqda. Nufuzli GlobalPetrolPrices portalining 2026 yil 6 iyul holatiga ko‘ra e’lon qilgan yangi ma’lumotlari buni yaqqol tasdiqlamoqda. Quvonarli jihati, yurtimizdagi narxlar jahondagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan past, biroq qo‘shnilarimiz bilan solishtirganda vaziyat ancha farq qiladi.

Zamin.uz respublikadagi va dunyodagi avtomobil yoqilg‘isi narxlarining solishtirma tahlilini taqdim etadi.

O‘zbekistondagi holat: Jahondan arzon, qo‘shnilardan qimmat

Reyting ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda O‘zbekistonda 1 litr benzinning o‘rtacha narxi 1,342 dollarni tashkil etmoqda.

Agar ushbu raqamni global miqyos bilan solishtirsak, yurtimizdagi ko‘rsatkich nisbatan hamyonbop:

  • Jahon bo‘yicha o‘rtacha narx: 1 litr uchun qariyb 1,46 dollar.

  • O‘zbekiston ko‘rsatkichi: Global o‘rtacha darajadan past.

Biroq MDH va Markaziy Osiyo hududiga nazar tashlasak, O‘zbekiston avtomobil yoqilg‘isi eng qimmat bo‘lgan davlatlar qatoridan joy olganini ko‘rish mumkin. Republikamizda 1 litr benzin Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rossiya, Belarus va Ozarboyjondagidan qimmatroq sotilmoqda.

Markaziy Osiyo va MDH: Kimda benzin qancha?

Qo‘shni va hamdo‘stlik davlatlarida yoqilg‘i narxi O‘zbekistondagiga qaraganda ancha arzon. Masalan, Turkmanistonda benzin narxi dunyodagi eng past ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib turibdi.

Mintaqa davlatlarida 1 litr benzinning narxi (AQSH dollarida):

Davlat nomi

1 litr benzin narxi ($)

Turkmaniston

0,430 dollar

Ozarboyjon

0,676 dollar

Qozog‘iston

0,687 dollar

Rossiya

0,940 dollar

Belarus

0,942 dollar

Qirg‘iziston

1,016 dollar

O‘zbekiston

1,342 dollar

Dunyodagi eng arzon va eng qimmat benzin qayerda?

Reytingda dunyo mamlakatlaridagi keskin farqlar ham aks etgan. Ayrim davlatlarda yoqilg‘i narxi suvdan ham arzon bo‘lsa, ba’zi hududlarda oddiy aholi uchun benzin haqiqiy hashamat hisoblanadi.

Mutlaq yetakchilar (Eng arzon benzin):

  • Liviya: 1 litr yoqilg‘i atigi 0,02 dollar — bu dunyodagi eng past ko‘rsatkich va mutlaq rekorddir!

  • Eron: 1 litr uchun 0,03 dollar.

  • Venesuela: 1 litr uchun taxminan 0,04 dollar.

Aksincha, dunyoning eng rivojlangan yoki logistikasi qiyin bo‘lgan ayrim hududlarida narxlar kosmik darajada yuqori:

  • Gonkong: 1 litr benzin uchun 4,06 dollar (jahondagi eng qimmat benzin).

  • Malavi: 1 litr uchun 3,23 dollar.

  • Daniya: 1 litr uchun 2,60 dollar.

Xulosa o‘rnida aytganda, O‘zbekiston global qimmatchilikdan uzoqda bo‘lsa-da, ichki va mintaqaviy bozorda benzin narxini arzonlashtirish hamda raqobatni oshirish masalasi mahalliy haydovchilar uchun eng dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqdaElektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqdaBugun, 18:45O‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdiO‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdiBugun, 16:4915 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:158 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 15:00To‘rt oyda parfyumeriya importi 1,3 mln dollarga yetdiTo‘rt oyda parfyumeriya importi 1,3 mln dollarga yetdiBugun, 13:40O‘zbekistonda transport xizmatlari hajmi 85,3 trln so‘mga yetdiO‘zbekistonda transport xizmatlari hajmi 85,3 trln so‘mga yetdiBugun, 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda