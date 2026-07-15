Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanlovi
Energetika olamida inqilobiy oʻzgarishlar yasashni maqsad qilgan Realta Fusion startapi oʻzining yangi tadqiqot va ishlanmalar markazini joylashtirish uchun kutilmagan manzilni tanladi. Kompaniya Viskonsin shtatining Medison shahrida joylashgan, bir paytlar Oscar Mayer brendi ostida sosiska va kolbasa mahsulotlari ishlab chiqarilgan eski zavodni oʻzining yangi bazasiga aylantirmoqda. Bu qadam nafaqat sanoat binosining qayta tiklanishi, balki AQSHning ichki hududlarida yuqori texnologiyali energetika markazini yaratish yoʻlidagi muhim harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida Realta Fusion asoschisi va bosh ijrochi direktori Kieran Furlong ushbu oʻzgarishni "sosiskalardan yadroviy sintezga oʻtish" deb hazil bilan izohladi. Forge deb nomlangan yangi markaz 2029-yilda oʻzining ilk plazmasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, chunki Realta yaqinda termoyadroviy reaksiyalardan olingan energiyani toʻgʻridan-toʻgʻri elektr energiyasiga aylantirish imkoniyatini namoyish etdi.
Nima uchun aynan eski zavod tanlandi?Oscar Mayer zavodining tanlanishi shunchaki tasodif emas. Birinchidan, ushbu sanoat obyekti ulkan quvvatli elektr tarmoqlariga ulangan boʻlib, bu termoyadroviy reaktorlarni ishga tushirish uchun zarur boʻlgan energiya ehtiyojini qoplaydi. Ikkinchidan, zavod kompaniyaning amaldagi shtab-kvartirasiga yaqin joylashgan. Biroq, eng asosiy omil sifatida shtat hukumatining ikki partiyaviy (respublikachilar va demokratlar) qoʻllab-quvvatlovi koʻrsatilmoqda.
Viskonsin shtati hukumati va Medison shahri startapni oʻz hududida saqlab qolish uchun jami 55 million dollarlik imtiyozlar paketini taqdim etdi. Bu paketning eng katta qismi, yaʼni 37,5 million dollari termoyadroviy sanoat uchun joriy etilgan savdo soligʻidan ozod qilish imtiyozidir. Shuningdek, shtat 15 million dollarlik soliq kreditlari va shahar maʼmuriyati 2,8 million dollarlik moliyaviy koʻmak ajratmoqda.
Kadrlar salohiyati va mintaqaviy raqobatRealta Fusion kompaniyasining Medisonda qolish qarori kutilmagan hol boʻldi, chunki koʻplab shunga oʻxshash startaplar odatda yirik milliy laboratoriyalar yoki okean boʻyidagi texnologik markazlarga intilishadi. Masalan, Viskonsinning yana bir startapi Type One Energy 2024-yilda Tennessi shtatiga koʻchib oʻtgan edi. Biroq, Viskonsin-Medison universiteti har yili koʻplab iqtidorli plazma fiziklarini yetishtirib chiqarishi Realta uchun kuchli kadrlar zaxirasini kafolatlaydi.
Hozirgi vaqtda sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi va iqtisodiyotning elektrlashtirilishi tufayli toza energiyaga boʻlgan talab keskin ortmoqda. Faqatgina joriy yilning oʻzida termoyadroviy energetika sohasidagi startaplar 1,5 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qildi. Realta Fusion oʻzining yangi markazi orqali Viskonsin shtatini ushbu global poyganing markaziy tugunlaridan biriga aylantirishni koʻzlamoqda.
Kieran Furlongning soʻzlariga koʻra, shtatning "chempioni" boʻlish oʻziga xos afzalliklarga ega. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki qaror qabul qiluvchi shaxslarning eʼtiborini qozonish va mintaqaviy ekotizimni rivojlantirish imkonini beradi. Shunday qilib, eski goʻsht mahsulotlari zavodi yaqin kelajakda insoniyatni cheksiz va toza energiya bilan taʼminlovchi texnologiyalar oʻchogʻiga aylanadi.
…