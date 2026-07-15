Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanlovi

·25·Texno
Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanlovi

Energetika olamida inqilobiy oʻzgarishlar yasashni maqsad qilgan Realta Fusion startapi oʻzining yangi tadqiqot va ishlanmalar markazini joylashtirish uchun kutilmagan manzilni tanladi. Kompaniya Viskonsin shtatining Medison shahrida joylashgan, bir paytlar Oscar Mayer brendi ostida sosiska va kolbasa mahsulotlari ishlab chiqarilgan eski zavodni oʻzining yangi bazasiga aylantirmoqda. Bu qadam nafaqat sanoat binosining qayta tiklanishi, balki AQSHning ichki hududlarida yuqori texnologiyali energetika markazini yaratish yoʻlidagi muhim harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Realta Fusion asoschisi va bosh ijrochi direktori Kieran Furlong ushbu oʻzgarishni "sosiskalardan yadroviy sintezga oʻtish" deb hazil bilan izohladi. Forge deb nomlangan yangi markaz 2029-yilda oʻzining ilk plazmasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, chunki Realta yaqinda termoyadroviy reaksiyalardan olingan energiyani toʻgʻridan-toʻgʻri elektr energiyasiga aylantirish imkoniyatini namoyish etdi.

Nima uchun aynan eski zavod tanlandi?

Oscar Mayer zavodining tanlanishi shunchaki tasodif emas. Birinchidan, ushbu sanoat obyekti ulkan quvvatli elektr tarmoqlariga ulangan boʻlib, bu termoyadroviy reaktorlarni ishga tushirish uchun zarur boʻlgan energiya ehtiyojini qoplaydi. Ikkinchidan, zavod kompaniyaning amaldagi shtab-kvartirasiga yaqin joylashgan. Biroq, eng asosiy omil sifatida shtat hukumatining ikki partiyaviy (respublikachilar va demokratlar) qoʻllab-quvvatlovi koʻrsatilmoqda.

Viskonsin shtati hukumati va Medison shahri startapni oʻz hududida saqlab qolish uchun jami 55 million dollarlik imtiyozlar paketini taqdim etdi. Bu paketning eng katta qismi, yaʼni 37,5 million dollari termoyadroviy sanoat uchun joriy etilgan savdo soligʻidan ozod qilish imtiyozidir. Shuningdek, shtat 15 million dollarlik soliq kreditlari va shahar maʼmuriyati 2,8 million dollarlik moliyaviy koʻmak ajratmoqda.

Kadrlar salohiyati va mintaqaviy raqobat

Realta Fusion kompaniyasining Medisonda qolish qarori kutilmagan hol boʻldi, chunki koʻplab shunga oʻxshash startaplar odatda yirik milliy laboratoriyalar yoki okean boʻyidagi texnologik markazlarga intilishadi. Masalan, Viskonsinning yana bir startapi Type One Energy 2024-yilda Tennessi shtatiga koʻchib oʻtgan edi. Biroq, Viskonsin-Medison universiteti har yili koʻplab iqtidorli plazma fiziklarini yetishtirib chiqarishi Realta uchun kuchli kadrlar zaxirasini kafolatlaydi.

Hozirgi vaqtda sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi va iqtisodiyotning elektrlashtirilishi tufayli toza energiyaga boʻlgan talab keskin ortmoqda. Faqatgina joriy yilning oʻzida termoyadroviy energetika sohasidagi startaplar 1,5 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qildi. Realta Fusion oʻzining yangi markazi orqali Viskonsin shtatini ushbu global poyganing markaziy tugunlaridan biriga aylantirishni koʻzlamoqda.

Kieran Furlongning soʻzlariga koʻra, shtatning "chempioni" boʻlish oʻziga xos afzalliklarga ega. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki qaror qabul qiluvchi shaxslarning eʼtiborini qozonish va mintaqaviy ekotizimni rivojlantirish imkonini beradi. Shunday qilib, eski goʻsht mahsulotlari zavodi yaqin kelajakda insoniyatni cheksiz va toza energiya bilan taʼminlovchi texnologiyalar oʻchogʻiga aylanadi.

Realta FusionTermoyadroviy SintezEnergetikaTexnologiyaViskonsin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiBugun, 18:25Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 18:24Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiSunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:22SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiSpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiBugun, 17:54Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiInternet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiBugun, 17:27Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiHindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi