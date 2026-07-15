Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadi

·46·Texno
Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadi

Internet protokollari (TCP/IP) asoschilaridan biri, afsonaviy muhandis Vint Cerf global tarmoq kelajagini oʻzgartirishi kutilayotgan yangi loyihaga qoʻshildi. Google kompaniyasidagi 20 yillik faoliyatini yakunlaganiga qaramay, 81 yoshli mutaxassis raqamli dunyoni tartibga solishda davom etmoqda. U Innovation Labs tashkilotiga maslahatchi sifatida qoʻshilib, ochiq internetda sunʼiy intellekt (AI) agentlarini identifikatsiya qilish va ularning xavfsizligini taʼminlash ustida ish boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bugungi kunda aksariyat AI agentlari yopiq ekotizimlar ichida faoliyat koʻrsatadi. Biroq TechCrunch nashri xabariga koʻra, yaqin kelajakda ushbu avtonom tizimlar internet boʻylab erkin harakatlanishi va bir-biri bilan bevosita muloqotga kirishishi kutilmoqda. Innovation Labs aynan shu jarayonni tartibga solish, yaʼni har bir agentning kimligini aniqlash va ularning harakatlari uchun javobgarlikni belgilashni maqsad qilgan.

DNSid: Agentlar uchun raqamli pasport

Loyiha doirasida DNSid deb nomlangan yangi standart taklif etilmoqda. Bu tizim har bir AI agentini muayyan internet domeniga bogʻlaydi va kriptografik dalillar yordamida uning roʻyxatdan oʻtganligini tasdiqlaydi. Bu xuddi insonlardagi pasport tizimiga oʻxshab, raqamli dunyoda qaysi agent kimga tegishli ekanini va u qanday huquqlarga ega ekanini aniqlash imkonini beradi.

Vint Cerfning taʼkidlashicha, hozirda eng katta muammo — bu ishonch masalasidir. "AI agentlari qanday vakolatlarga ega, bu vakolatlar qayerdan olingan va ularning xatti-harakatlari uchun kim javobgar boʻladi?" degan savollar ochiq qolmoqda. Yangi standart ushbu savollarga texnik yechim topishni koʻzda tutadi. Bu Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirayotgan davlatlar uchun ham dolzarb, chunki kelajakda mahalliy biznes tizimlari ham xalqaro AI agentlari bilan hamkorlik qilishi muqarrar.

Yagona standart sari qiyin yoʻl

Hozirda turli kompaniyalar oʻz identifikatsiya usullarini taklif qilmoqda, biroq ularning oʻzaro mos kelmasligi (interoperability) asosiy toʻsiq boʻlib turibdi. Cerf bu vaziyatni internetning ilk davrlariga qiyoslaydi. Oʻshanda ham turli tarmoqlar bir-biri bilan bogʻlana olmagan, faqat yagona TCP/IP protokoli joriy etilgach, global internet vujudga kelgan edi.

Innovation Labs va uning hamkorlari hozirda ushbu standartni bir nechta yirik texnologik gigantlar bilan sinovdan oʻtkazmoqda. Agar DNSid muvaffaqiyat qozonsa, u internetning yangi qatlamiga aylanadi. Bu qatlamda nafaqat odamlar, balki millionlab avtonom dasturlar bir-biri bilan xavfsiz va shaffof tarzda bitimlar tuzishi, maʼlumot almashishi mumkin boʻladi.

Vint Cerfning soʻzlariga koʻra, bu davr ham hayajonli, ham biroz murakkab kechadi. AI agentlarining funksionalligi shunchalik kuchliki, ularni jilovlash va tartibga solish uchun foydalanuvchilar va kompaniyalar tomonidan kuchli bosim talab etiladi. Yakunda faqat eng qulay va universal ishlaydigan standartgina omon qoladi.

Vint CerfSunʼiy IntellektInternetGoogleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiBugun, 18:25Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 18:24Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiSunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:22Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviBugun, 17:56SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiSpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiBugun, 17:54Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiHindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi