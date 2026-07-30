“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin

·39·Madaniyat
“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin
Qisqacha

Mashhur “Uyda yolg‘iz” filmining bosh qahramoni Kevin MakKallisterni gavdalantirgan aktyor Makoley Kalkin Disney bilan yangi film g‘oyasini muhokama qilgani sababli uzoq yillardan so‘ng o‘zining afsonaviy roliga qaytishi mumkin. Hozircha dastlabki bosqichda bo‘lgan loyihaning yangi syujetiga ko‘ra, voyaga yetgan farzandli ota Kevin uy tashqarisida qoladi, uning o‘g‘li esa ichkarida tuzoqlar tayyorlab otasini uyga kiritmaslikka harakat qiladi.

Mashhur “Uyda yolg‘iz” (Home Alone) filmining bosh qahramoni Kevin MakKallisterni gavdalantirgan aktyor Makoley Kalkin uzoq yillardan so‘ng o‘zining afsonaviy roliga qaytishi mumkin. Xorij OAV xabarlariga ko‘ra, aktyor Disney bilan yangi film g‘oyasini muhokama qilgan va loyiha hozircha dastlabki bosqichda.

Ma’lum qilinishicha, yangi syujetda Kevin endi voyaga yetgan, farzandli ota sifatida tasvirlanadi. Biroq bu safar voqealar kutilmagan tarzda rivojlanadi: Kevinning o‘zi uy tashqarisida qoladi, ichkarida esa uning o‘g‘li turli tuzoqlar tayyorlab, otasini uyga kiritmaslikka harakat qiladi. Shu tariqa film asl voqealarning zamonaviy va teskari talqinini namoyish etishi mumkin.

Manbalarga ko‘ra, Disney ushbu g‘oyaga ijobiy munosabat bildirgan. Biroq loyiha hali rasman tasdiqlanmagan va suratga olish ishlari boshlanganiga oid rasmiy bayonot berilmagan.

Agar film amalga oshirilsa, Makoley Kalkin qariyb 34 yildan so‘ng Kevin MakKallister obraziga qaytadi. Bu esa millionlab muxlislar uchun bolalik xotiralarini yana jonlantiradigan eng kutilgan kino voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Macaulay CulkinKevin McCallisterDisneyHome Alone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Bugun, 18:00Jeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqdaJeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqdaBugun, 17:56Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!Bugun, 17:46Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Bugun, 16:57«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdiBugun, 16:19Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida