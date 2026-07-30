“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin
Mashhur “Uyda yolg‘iz” filmining bosh qahramoni Kevin MakKallisterni gavdalantirgan aktyor Makoley Kalkin Disney bilan yangi film g‘oyasini muhokama qilgani sababli uzoq yillardan so‘ng o‘zining afsonaviy roliga qaytishi mumkin. Hozircha dastlabki bosqichda bo‘lgan loyihaning yangi syujetiga ko‘ra, voyaga yetgan farzandli ota Kevin uy tashqarisida qoladi, uning o‘g‘li esa ichkarida tuzoqlar tayyorlab otasini uyga kiritmaslikka harakat qiladi.
Mashhur “Uyda yolg‘iz” (Home Alone) filmining bosh qahramoni Kevin MakKallisterni gavdalantirgan aktyor Makoley Kalkin uzoq yillardan so‘ng o‘zining afsonaviy roliga qaytishi mumkin. Xorij OAV xabarlariga ko‘ra, aktyor Disney bilan yangi film g‘oyasini muhokama qilgan va loyiha hozircha dastlabki bosqichda.
Ma’lum qilinishicha, yangi syujetda Kevin endi voyaga yetgan, farzandli ota sifatida tasvirlanadi. Biroq bu safar voqealar kutilmagan tarzda rivojlanadi: Kevinning o‘zi uy tashqarisida qoladi, ichkarida esa uning o‘g‘li turli tuzoqlar tayyorlab, otasini uyga kiritmaslikka harakat qiladi. Shu tariqa film asl voqealarning zamonaviy va teskari talqinini namoyish etishi mumkin.
Manbalarga ko‘ra, Disney ushbu g‘oyaga ijobiy munosabat bildirgan. Biroq loyiha hali rasman tasdiqlanmagan va suratga olish ishlari boshlanganiga oid rasmiy bayonot berilmagan.
Agar film amalga oshirilsa, Makoley Kalkin qariyb 34 yildan so‘ng Kevin MakKallister obraziga qaytadi. Bu esa millionlab muxlislar uchun bolalik xotiralarini yana jonlantiradigan eng kutilgan kino voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
…