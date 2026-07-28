29 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 21,8 so‘mga qimmatlab, 13 685,57 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 29 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 61,42 so‘mga qimmatlab, 12 050,34 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 21,8 so‘mga qimmatlab, 13 685,57 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,2 so‘mga arzonlab, 153,29 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 19,23 so‘mga qimmatlab, 16 004,06 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,22 so‘mga qimmatlab, 73,53 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 20,17 so‘mga arzonlab, 14 690,16 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 7,97 so‘mga qimmatlab, 1 779,88 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…