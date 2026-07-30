Fermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordam

·28·Sport
Fermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordam
Qisqacha

Barselona yarim himoyachisi Fermin Lopes faoliyatidagi eng yuqori sport formasida payti jarohat olib, Ispaniyaning jahon chempionatidagi zafarini chetdan kuzatishga majbur bo'lgani uning hayotidagi eng og'ir sinov bo'lganini tan oldi. 23 yoshli futbolchi ushbu og'ir damlarni va kuchli hissiy tushkunlikni boshdan kechirish uchun professional psixologik yordam hamda yaqinlarining ko'magiga muhtoj bo'lganini ma'lum qildi.

Barselona yarim himoyachisi Fermin Lopes oʻz faoliyatidagi eng jismoniy choʻqqiga chiqqan davrida jarohat olib, Ispaniyaning jahon chempionatidagi zafarini chetdan kuzatishga majbur boʻlganini va bu uning hayotidagi eng qiyin sinov boʻlganini tan oldi. Catalunya Radio nashrining Tot Costa koʻrsatuviga bergan intervyusida futbolchi ushbu ogʻir damlarni boshdan kechirish uchun professional yordamga muhtoj boʻlganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jarohat va ruhiy zarba

23 yoshli pleymeyker ajoyib sport formasida boʻlgan bir paytda yuzaga kelgan noxush jarohat uning barcha rejalarini puchga chiqardi. Ispaniya terma jamoasining xalqaro miqyosdagi gʻalabasini maydonda emas, balki chetdan tomosha qilish futbolchi uchun ulkan ruhiy zarba boʻldi. Ferminning taʼkidlashicha, mazkur koʻngilsizlik uning hissiy holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan.

Hissiy tushkunlik shu darajada kuchli ediki, futbolchi dastlab Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi oʻyinlarini umuman koʻra olmagan. "Bu hayotimdagi eng yomon yoz boʻldi. Men oʻz choʻqqimda edim, hamma narsa ajoyib ketayotgandi, keyin esa jarohat sodir boʻldi", deydi futbolchi.

Qoʻllab-quvvatlash tizimi va tiklanish jarayoni

Ushbu ogʻir vaziyatdan chiqib ketish uchun Fermin yaqinlarining yordamiga tayanali. Oila aʼzolari, uning jufti va doʻstlari futbolchiga ruhiy koʻmak berishdi. Shuningdek, u professional psixologik yordam olganini va klub murabbiylar shtabi ham bu borada katta yordam berganini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Musobaqa boshida oʻyinlarni koʻrishga yuragi betlamagan yarim himoyachi yakunda jamoasining muvaffaqiyatidan xursand boʻlganini bildirdi. U hatto turnirning hal qiluvchi final uchrashuvini jonli ravishda Nyu-York shahrida stadiondan turib kuzatishga qaror qildi va bu uning ruhiyatiga biroz boʻlsa-da ijobiy taʼsir koʻrsatdi.

Maydonga qaytish sari qadamlar

Hozirgi vaqtda oylab davom etgan mashaqqatli tiklanish jarayonidan soʻng Fermin Angliyadagi yigʻinda Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasi bilan birga shugʻullanmoqda. U oʻzining jismoniy holatidan mamnunligini va Joan Gamper Kubogi doirasidagi bahsda maydonga tushishga tayyorlanayotganini aytdi.

Futbolchi bu ogʻir tajriba unga kelgusi mavsum uchun yanada kuchli motivatsiya bagʻishlaganini qayd etdi. "Hamma joyi joyida ketsa, Gamper Kubogida bir necha daqiqa harakat qilishim mumkin. Men oʻzimni juda tayyor hisolyapman va oʻtgan mavsumdagi kabi jamoamga yordam berishga qodir ekanligimni yana koʻrsataman", deya yakunladi u.

Fermin LopesBarselonaIspaniyaJarohatLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiMilan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiBugun, 17:34Roberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilamanRoberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilamanBugun, 17:13Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:13Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiLeon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiBugun, 15:39Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaJon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:11Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiKarim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi