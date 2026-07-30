Fermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordam
Barselona yarim himoyachisi Fermin Lopes faoliyatidagi eng yuqori sport formasida payti jarohat olib, Ispaniyaning jahon chempionatidagi zafarini chetdan kuzatishga majbur bo'lgani uning hayotidagi eng og'ir sinov bo'lganini tan oldi. 23 yoshli futbolchi ushbu og'ir damlarni va kuchli hissiy tushkunlikni boshdan kechirish uchun professional psixologik yordam hamda yaqinlarining ko'magiga muhtoj bo'lganini ma'lum qildi.
Barselona yarim himoyachisi Fermin Lopes oʻz faoliyatidagi eng jismoniy choʻqqiga chiqqan davrida jarohat olib, Ispaniyaning jahon chempionatidagi zafarini chetdan kuzatishga majbur boʻlganini va bu uning hayotidagi eng qiyin sinov boʻlganini tan oldi. Catalunya Radio nashrining Tot Costa koʻrsatuviga bergan intervyusida futbolchi ushbu ogʻir damlarni boshdan kechirish uchun professional yordamga muhtoj boʻlganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jarohat va ruhiy zarba23 yoshli pleymeyker ajoyib sport formasida boʻlgan bir paytda yuzaga kelgan noxush jarohat uning barcha rejalarini puchga chiqardi. Ispaniya terma jamoasining xalqaro miqyosdagi gʻalabasini maydonda emas, balki chetdan tomosha qilish futbolchi uchun ulkan ruhiy zarba boʻldi. Ferminning taʼkidlashicha, mazkur koʻngilsizlik uning hissiy holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan.
Hissiy tushkunlik shu darajada kuchli ediki, futbolchi dastlab Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi oʻyinlarini umuman koʻra olmagan. "Bu hayotimdagi eng yomon yoz boʻldi. Men oʻz choʻqqimda edim, hamma narsa ajoyib ketayotgandi, keyin esa jarohat sodir boʻldi", deydi futbolchi.
Qoʻllab-quvvatlash tizimi va tiklanish jarayoniUshbu ogʻir vaziyatdan chiqib ketish uchun Fermin yaqinlarining yordamiga tayanali. Oila aʼzolari, uning jufti va doʻstlari futbolchiga ruhiy koʻmak berishdi. Shuningdek, u professional psixologik yordam olganini va klub murabbiylar shtabi ham bu borada katta yordam berganini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Musobaqa boshida oʻyinlarni koʻrishga yuragi betlamagan yarim himoyachi yakunda jamoasining muvaffaqiyatidan xursand boʻlganini bildirdi. U hatto turnirning hal qiluvchi final uchrashuvini jonli ravishda Nyu-York shahrida stadiondan turib kuzatishga qaror qildi va bu uning ruhiyatiga biroz boʻlsa-da ijobiy taʼsir koʻrsatdi.
Maydonga qaytish sari qadamlarHozirgi vaqtda oylab davom etgan mashaqqatli tiklanish jarayonidan soʻng Fermin Angliyadagi yigʻinda Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasi bilan birga shugʻullanmoqda. U oʻzining jismoniy holatidan mamnunligini va Joan Gamper Kubogi doirasidagi bahsda maydonga tushishga tayyorlanayotganini aytdi.
Futbolchi bu ogʻir tajriba unga kelgusi mavsum uchun yanada kuchli motivatsiya bagʻishlaganini qayd etdi. "Hamma joyi joyida ketsa, Gamper Kubogida bir necha daqiqa harakat qilishim mumkin. Men oʻzimni juda tayyor hisolyapman va oʻtgan mavsumdagi kabi jamoamga yordam berishga qodir ekanligimni yana koʻrsataman", deya yakunladi u.
…