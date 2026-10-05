Eron Hormuz bo‘g‘ozini ochish uchun AQSHdan yetti shartning bajarilishini kutmoqda

·38·Dunyo
Eron Hormuz bo‘g‘ozini ochish uchun AQSHdan yetti shartning bajarilishini kutmoqda

Eron Hormuz bo‘g‘ozini AQSH bilan kelishilgan yetti shart bajarilmaguncha to‘liq ochmasligini ma’lum qildi. Bu haqda Eron parlamenti spikeri va mamlakatning AQSH bilan muzokaralardagi bosh vakili Muhammad Boqir G‘olibaf 4 oktyabr kuni bayonot berdi. Bu haqda Reuters ma’lum qildi.

G‘olibafning aytishicha, Tehron BMT Bosh Assambleyasi doirasida Hormuz bo‘g‘ozini ochish bo‘yicha yetti kunlik rejani taklif qilgan. Unga ko‘ra, belgilangan shartlar bajarilsa, suv yo‘li ochilib, kemalarning odatiy harakati yetti kun ichida tiklanishi mumkin. AQSH esa ushbu taklifga Qatar vositachiligida javob bergan.

Eron parlamenti spikeri mamlakat pozitsiyasi qat’iy ekanini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, Hormuz bo‘g‘ozi iyun oyidagi vaqtinchalik kelishuvda belgilangan va «Islomobod memorandumi» asosida shakllangan yetti shart bajarilmaguncha ochilmaydi.

Eron Tashqi ishlar vazirligi vakili Ismoil Baqoiy ham Vashingtonning javobi Tehronga vositachilar orqali yetkazilganini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, AQSH takliflarida avvalgi pozitsiyalar, xususan, Eronning yadroviy dasturi bilan bog‘liq masalalar asosiy o‘rinda qolgan.

Tehron esa hozirgi bosqichda asosiy e’tiborni Hormuz bo‘g‘ozida xavfsizlikni tiklash va kemalar harakatini normallashtirishga qaratganini bildirmoqda. Eron tomoni suv yo‘lini ochish uchun AQSHdan aniq qadamlar tashlashni talab qilmoqda.

Hormuz bo‘g‘ozi orqali tinchlik davrida dunyodagi neft va suyultirilgan tabiiy gaz oqimining taxminan beshdan bir qismi o‘tadi. Shu bois uning ochilishi yoki yopiq qolishi jahon energetika bozoriga ham ta’sir qilishi mumkin.

Hormuz bo‘g‘oziIslamobod memorandumiEron parlamenti spikeri Muhammad Boqir G‘olibafQatar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron muhim shartga rozi bo‘ldimi? OAV xabar tarqatdiEron muhim shartga rozi bo‘ldimi? OAV xabar tarqatdi29 sentabr 10:39Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!13 sentabr 00:48Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim21 avgust 08:14Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdi20 avgust 06:41«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi19 avgust 08:31«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi15 avgust 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota