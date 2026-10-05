Xiaomi grafenli isitgichi kutilmagan muvaffaqiyatga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Graphene Heater Pro kraudfanding kampaniyasida rejalashtirilgan mablagʻni 1335 foizga ortigʻi bilan toʻplab, kutilmagan muvaffaqiyatga erishdi.
- Ushbu innovatsion isitgich 3 soniyada issiq havoni yetkazib bera boshlaydi va 27 kvadrat metrgacha boʻlgan xonalarda haroratni 10 daqiqada 7 darajaga koʻtaradi.
- Qurilma 8 bosqichli xavfsizlik tizimi, jumladan, avtomatik oʻchish va qizib ketishdan himoya qilish funksiyalari bilan taʼminlangan.
Xiaomi kompaniyasining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Mijia Graphene Heater Pro isitgich qurilmasi jamoatchilik tomonidan yuqori baholanib, oʻzining kraudfangdinq kampaniyasida ulkan natijani qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha boshlangʻich rejalashtirilgan mablagʻni 1335 foizga bajarib, belgilangan maqsaddan qariyb 14 barobar koʻp mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu esa foydalanuvchilar orasida mazkur turdagi innovatsion iqlim texnologiyalariga talab yuqoriligidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kampaniya doirasida xaridorlar ushbu yangi avlod isitgichini 499 yuan oʻrniga 349 yuan maxsus narxda xarid qilish imkoniyatiga ega boʻlishdi, biroq bu imtiyozli qiymat faqat 14 soat davomida amal qilishi belgilangandi. Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, tayyor buyurtmalarni yetkazib berish ishlari oktyabr oyining boshlaridan boshlanishi koʻzda tutilgan.
Texnik xususiyatlari va ishlash tezligiQurilma oʻzining ixcham bashnasiimon korpusi va 2200 W quvvati bilan ajralib turadi. Uning ichki tuzilmasida diametri 310 mm boʻlgan PTC keramika isitish elementi oʻrnatilgan boʻlib, u grafen asosidagi issiqlik oʻtkazuvchanlik texnologiyasi bilan boyitilgan. Aynan shu yechim evaziga isitgich yoqilgandan keyin atigi 3 soniya ichida issiq havo yetkazib berishni boshlaydi.
Muhandislar oldingi avlod modellari bilan solishtirganda isitish tezligini 24 foizga oshirishga erishdilar. Yaxshilab izolyatsiya qilingan va hajmi 27 kvadrat metrgacha boʻlgan xonalarda haroratni atigi 10 daqiqa ichida 7 darajaga koʻtarish imkoniyati mavjud. Shunga qaramay, kundalik foydalanish uchun eng maqbul maydon sifatida 15 kvadrat metrgacha boʻlgan xonalar tavsiya etiladi.
Havo oqimini boshqarish va xavfsizlik tizimiHavo yetkazib berish tizimi 2 metr radiusdagi hududni qamrab olishga moʻljallangan. Korpus gorizontal yoʻnalishda 80 gradusga burila oladi, vertikal oqim esa 128 gradusgacha boʻlgan chegarada sozlanishi mumkin. Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yuqoriga, oldinga va pastga yoʻnaltirilgan uchta havo uzatish variantidan foydalanishlari mumkin.
Qurilmaning qulayliklari qatoriga tinch rejimda ishlayotganda atigi 45,6 dB(A) darajasidagi past shovqin koʻrsatkichi, toʻrtta ish rejimi hamda 22 dan 28 darajagacha boʻlgan haroratni aniq sozlash imkoniyati kiradi. Shuningdek, isitgich Pengpai Smart Connect ekotizimini va Xiao Ai ovozli yordamchisi orqali boshqaruvni qoʻllab-quvvatlaydi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, qurilma sakkiz bosqichli himoya tizimi bilan taʼminlangan. Jumladan, u toʻsatdan agʻdarilib ketsa avtomatik oʻchish, qizib ketishdan saqlanish hamda bolalardan himoya qilish bloki kabi muhim funksiyalarni oʻz ichiga oladi.
Izohlar 0
…