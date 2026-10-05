Xiaomi grafenli isitgichi kutilmagan muvaffaqiyatga erishdi

·28·Texno
Xiaomi grafenli isitgichi kutilmagan muvaffaqiyatga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Graphene Heater Pro kraudfanding kampaniyasida rejalashtirilgan mablagʻni 1335 foizga ortigʻi bilan toʻplab, kutilmagan muvaffaqiyatga erishdi.
  • Ushbu innovatsion isitgich 3 soniyada issiq havoni yetkazib bera boshlaydi va 27 kvadrat metrgacha boʻlgan xonalarda haroratni 10 daqiqada 7 darajaga koʻtaradi.
  • Qurilma 8 bosqichli xavfsizlik tizimi, jumladan, avtomatik oʻchish va qizib ketishdan himoya qilish funksiyalari bilan taʼminlangan.

Xiaomi kompaniyasining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan Mijia Graphene Heater Pro isitgich qurilmasi jamoatchilik tomonidan yuqori baholanib, oʻzining kraudfangdinq kampaniyasida ulkan natijani qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha boshlangʻich rejalashtirilgan mablagʻni 1335 foizga bajarib, belgilangan maqsaddan qariyb 14 barobar koʻp mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu esa foydalanuvchilar orasida mazkur turdagi innovatsion iqlim texnologiyalariga talab yuqoriligidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kampaniya doirasida xaridorlar ushbu yangi avlod isitgichini 499 yuan oʻrniga 349 yuan maxsus narxda xarid qilish imkoniyatiga ega boʻlishdi, biroq bu imtiyozli qiymat faqat 14 soat davomida amal qilishi belgilangandi. Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, tayyor buyurtmalarni yetkazib berish ishlari oktyabr oyining boshlaridan boshlanishi koʻzda tutilgan.

Texnik xususiyatlari va ishlash tezligi

Qurilma oʻzining ixcham bashnasiimon korpusi va 2200 W quvvati bilan ajralib turadi. Uning ichki tuzilmasida diametri 310 mm boʻlgan PTC keramika isitish elementi oʻrnatilgan boʻlib, u grafen asosidagi issiqlik oʻtkazuvchanlik texnologiyasi bilan boyitilgan. Aynan shu yechim evaziga isitgich yoqilgandan keyin atigi 3 soniya ichida issiq havo yetkazib berishni boshlaydi.

Muhandislar oldingi avlod modellari bilan solishtirganda isitish tezligini 24 foizga oshirishga erishdilar. Yaxshilab izolyatsiya qilingan va hajmi 27 kvadrat metrgacha boʻlgan xonalarda haroratni atigi 10 daqiqa ichida 7 darajaga koʻtarish imkoniyati mavjud. Shunga qaramay, kundalik foydalanish uchun eng maqbul maydon sifatida 15 kvadrat metrgacha boʻlgan xonalar tavsiya etiladi.

Havo oqimini boshqarish va xavfsizlik tizimi

Havo yetkazib berish tizimi 2 metr radiusdagi hududni qamrab olishga moʻljallangan. Korpus gorizontal yoʻnalishda 80 gradusga burila oladi, vertikal oqim esa 128 gradusgacha boʻlgan chegarada sozlanishi mumkin. Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yuqoriga, oldinga va pastga yoʻnaltirilgan uchta havo uzatish variantidan foydalanishlari mumkin.

Qurilmaning qulayliklari qatoriga tinch rejimda ishlayotganda atigi 45,6 dB(A) darajasidagi past shovqin koʻrsatkichi, toʻrtta ish rejimi hamda 22 dan 28 darajagacha boʻlgan haroratni aniq sozlash imkoniyati kiradi. Shuningdek, isitgich Pengpai Smart Connect ekotizimini va Xiao Ai ovozli yordamchisi orqali boshqaruvni qoʻllab-quvvatlaydi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, qurilma sakkiz bosqichli himoya tizimi bilan taʼminlangan. Jumladan, u toʻsatdan agʻdarilib ketsa avtomatik oʻchish, qizib ketishdan saqlanish hamda bolalardan himoya qilish bloki kabi muhim funksiyalarni oʻz ichiga oladi.

XiaomiGrapheneIsitgichTexnologiyaSmart
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiXiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdi26 avgust 16:25Xiaomi hamyonbop va quvvati 90 kunga yetadigan yangi Mijia Electric Shaver’ni taqdim etdiXiaomi hamyonbop va quvvati 90 kunga yetadigan yangi Mijia Electric Shaver’ni taqdim etdi21 iyul 01:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqda7 avgust 15:21Smart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdiSmart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdi4 avgust 15:21Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiSmart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadi20 iyul 14:55Yangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqdaYangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqda3 oktabr 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...