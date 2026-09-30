1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 1 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 12,42 so‘mga arzonlab, 11 808,76 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 15,28 so‘mga arzonlab, 13 404,12 so‘m bo‘ldi. • Rossiya rubli 1,72 so‘mga qimmatlab, 142,16 so‘mni tashkil etdi. • Funt sterling 33,14 so‘mga qimmatlab, 15 691,48 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,02 so‘mga arzonlab, 75,20 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 38,68 so‘mga arzonlab, 14 149,01 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 2,17 so‘mga arzonlab, 1 761,29 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…