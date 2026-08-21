Tadbirkorlar uchun muhim yangilik: jarimani bo‘lib to‘lash va qaytarib olish mumkin
Tadbirkorlar moliyaviy jarima haqidagi qaror ustidan yuqori turuvchi davlat organi yoki sudga shikoyat qilishi mumkin. Qiyin moliyaviy vaziyatda jarimani to'lashni kechiktirish, undan ozod qilish masalasini ko'rib chiqish yoki olti oygacha bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati nazarda tutilgan. Sud yoki vakolatli organ jarimani asossiz deb topsa, undirilgan mablag' tadbirkorga qaytariladi, kechikkan taqdirda esa foiz hisoblanishi mumkin.
Davlat organlari tomonidan qo‘llanadigan moliyaviy jarimalar bo‘yicha yangi qoidalar tadbirkorlar uchun qator yengilliklarni nazarda tutmoqda. Endi jarima qaroridan norozi bo‘lgan biznes vakillari uni qayta ko‘rib chiqish uchun aniq mexanizmlardan foydalanishi mumkin.
Eng muhim savol esa shunda: nohaq qo‘llangan jarima qaytariladimi va tadbirkor uni bir yo‘la to‘lashga qiynalsa, nima bo‘ladi?
1. Jarima qaroridan shikoyat qilish tartibi aniqlashtirildi
Yangi qonunga ko‘ra, tadbirkor moliyaviy jarima haqidagi qarordan norozi bo‘lsa, uni yuqori turuvchi davlat organiga yoki sudga shikoyat qilishi mumkin.
Bu tadbirkorlarga o‘z huquqlarini himoya qilish uchun aniqroq huquqiy mexanizm yaratadi.
Moliyaviy jarima bo‘yicha qaror ustidan belgilangan tartibda yuqori turuvchi organ yoki sudga murojaat qilish imkoniyati nazarda tutilmoqda.
2. Jarimani bir yo‘la to‘lash shart bo‘lmasligi mumkin
Qiyin moliyaviy vaziyatga tushib qolgan tadbirkorlar uchun yana bir muhim yengillik joriy etilmoqda.
Qonun doirasida:
jarimani to‘lashdan ozod qilish masalasi ko‘rib chiqilishi;
uni belgilangan tartibda kechiktirish;
yoki olti oygacha bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyati yaratilishi nazarda tutilgan.
Bu, ayniqsa, katta miqdordagi jarimaga duch kelgan kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.
3. Noto‘g‘ri jarima bekor qilinsa, pul qaytariladi
Qonunning yana bir muhim qismi — sud yoki vakolatli organ tomonidan asossiz deb topilgan moliyaviy jarima mablag‘ini qaytarish bilan bog‘liq.
Yangi tartib
Tadbirkor uchun ahamiyati
Jarima qaroridan shikoyat qilish
Huquqni himoya qilish imkoniyati
Bo‘lib to‘lash
Moliyaviy bosimni kamaytirish
Jarimani bekor qilish
Asossiz qarorni qayta ko‘rib chiqish
Pulni qaytarish
Noto‘g‘ri undirilgan mablag‘ni qaytarib olish
Kechikish uchun foiz
Mablag‘ o‘z vaqtida qaytarilmasa, javobgarlik mexanizmi
Agar jarima sud tomonidan bekor qilinsa yoki noto‘g‘ri qo‘llangani aniqlansa, undirilgan mablag‘ belgilangan muddatda tadbirkorga qaytarilishi kerak. Qaytarish kechikkan holatlarda foiz hisoblash tartibi ham joriy etilishi aytilmoqda.
Qonun biznes uchun nimani o‘zgartiradi?
Yangi tartib davlat va tadbirkor o‘rtasidagi munosabatlarda moliyaviy jazolarni qo‘llash jarayonini yanada tartibga solishga qaratilgan.
Asosiy maqsadlar quyidagilar:
tadbirkorning huquqiy himoyasini kuchaytirish;
asossiz jarimalar bo‘yicha shikoyat qilish imkoniyatini yaxshilash;
og‘ir moliyaviy vaziyatda bo‘lib-bo‘lib to‘lash mexanizmini yaratish;
noto‘g‘ri undirilgan mablag‘larni o‘z vaqtida qaytarish.
Eng muhim o‘zgarish nima?
Tadbirkor uchun endi masala faqat jarima to‘lash bilan cheklanmaydi. Agar qarordan norozi bo‘lsa, uni qayta ko‘rib chiqishga erishish, belgilangan shartlarda to‘lovni yengillashtirish va asossiz undirilgan mablag‘ni qaytarib olish imkoniyatlari kengaymoqda.
Sizningcha, bunday o‘zgarishlar tadbirkorlarni asossiz moliyaviy jarimalardan yaxshiroq himoya qiladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…