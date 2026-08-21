Tadbirkorlar uchun muhim yangilik: jarimani bo‘lib to‘lash va qaytarib olish mumkin

·18·Iqtisodiyot
Tadbirkorlar uchun muhim yangilik: jarimani bo‘lib to‘lash va qaytarib olish mumkin
Qisqacha

Tadbirkorlar moliyaviy jarima haqidagi qaror ustidan yuqori turuvchi davlat organi yoki sudga shikoyat qilishi mumkin. Qiyin moliyaviy vaziyatda jarimani to'lashni kechiktirish, undan ozod qilish masalasini ko'rib chiqish yoki olti oygacha bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati nazarda tutilgan. Sud yoki vakolatli organ jarimani asossiz deb topsa, undirilgan mablag' tadbirkorga qaytariladi, kechikkan taqdirda esa foiz hisoblanishi mumkin.

Davlat organlari tomonidan qo‘llanadigan moliyaviy jarimalar bo‘yicha yangi qoidalar tadbirkorlar uchun qator yengilliklarni nazarda tutmoqda. Endi jarima qaroridan norozi bo‘lgan biznes vakillari uni qayta ko‘rib chiqish uchun aniq mexanizmlardan foydalanishi mumkin.

Eng muhim savol esa shunda: nohaq qo‘llangan jarima qaytariladimi va tadbirkor uni bir yo‘la to‘lashga qiynalsa, nima bo‘ladi?

1. Jarima qaroridan shikoyat qilish tartibi aniqlashtirildi

Yangi qonunga ko‘ra, tadbirkor moliyaviy jarima haqidagi qarordan norozi bo‘lsa, uni yuqori turuvchi davlat organiga yoki sudga shikoyat qilishi mumkin.

Bu tadbirkorlarga o‘z huquqlarini himoya qilish uchun aniqroq huquqiy mexanizm yaratadi.

Moliyaviy jarima bo‘yicha qaror ustidan belgilangan tartibda yuqori turuvchi organ yoki sudga murojaat qilish imkoniyati nazarda tutilmoqda.

2. Jarimani bir yo‘la to‘lash shart bo‘lmasligi mumkin

Qiyin moliyaviy vaziyatga tushib qolgan tadbirkorlar uchun yana bir muhim yengillik joriy etilmoqda.

Qonun doirasida:

  • jarimani to‘lashdan ozod qilish masalasi ko‘rib chiqilishi;

  • uni belgilangan tartibda kechiktirish;

  • yoki olti oygacha bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyati yaratilishi nazarda tutilgan.

Bu, ayniqsa, katta miqdordagi jarimaga duch kelgan kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

3. Noto‘g‘ri jarima bekor qilinsa, pul qaytariladi

Qonunning yana bir muhim qismi — sud yoki vakolatli organ tomonidan asossiz deb topilgan moliyaviy jarima mablag‘ini qaytarish bilan bog‘liq.

Yangi tartib

Tadbirkor uchun ahamiyati

Jarima qaroridan shikoyat qilish

Huquqni himoya qilish imkoniyati

Bo‘lib to‘lash

Moliyaviy bosimni kamaytirish

Jarimani bekor qilish

Asossiz qarorni qayta ko‘rib chiqish

Pulni qaytarish

Noto‘g‘ri undirilgan mablag‘ni qaytarib olish

Kechikish uchun foiz

Mablag‘ o‘z vaqtida qaytarilmasa, javobgarlik mexanizmi

Agar jarima sud tomonidan bekor qilinsa yoki noto‘g‘ri qo‘llangani aniqlansa, undirilgan mablag‘ belgilangan muddatda tadbirkorga qaytarilishi kerak. Qaytarish kechikkan holatlarda foiz hisoblash tartibi ham joriy etilishi aytilmoqda.

Qonun biznes uchun nimani o‘zgartiradi?

Yangi tartib davlat va tadbirkor o‘rtasidagi munosabatlarda moliyaviy jazolarni qo‘llash jarayonini yanada tartibga solishga qaratilgan.

Asosiy maqsadlar quyidagilar:

  • tadbirkorning huquqiy himoyasini kuchaytirish;

  • asossiz jarimalar bo‘yicha shikoyat qilish imkoniyatini yaxshilash;

  • og‘ir moliyaviy vaziyatda bo‘lib-bo‘lib to‘lash mexanizmini yaratish;

  • noto‘g‘ri undirilgan mablag‘larni o‘z vaqtida qaytarish.

Eng muhim o‘zgarish nima?

Tadbirkor uchun endi masala faqat jarima to‘lash bilan cheklanmaydi. Agar qarordan norozi bo‘lsa, uni qayta ko‘rib chiqishga erishish, belgilangan shartlarda to‘lovni yengillashtirish va asossiz undirilgan mablag‘ni qaytarib olish imkoniyatlari kengaymoqda.

Sizningcha, bunday o‘zgarishlar tadbirkorlarni asossiz moliyaviy jarimalardan yaxshiroq himoya qiladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi 7 ta muhim tamoyil qonunga kiritildiTadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi 7 ta muhim tamoyil qonunga kiritildiBugun, 06:49O‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildiO‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildiBugun, 06:4221 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:0421 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda21 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:1320 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19.08, 18:36Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?19.08, 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda