Yasmin Zaitovaga 3 million dollarlik taklif tushgani ma’lum bo‘ldi (video)

·57·Madaniyat
Yasmin Zaitovaga 3 million dollarlik taklif tushgani ma’lum bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yasmin Zaitovaga AQSHdan universal loyiha uchun 3 million dollarlik taklif tushdi.
  • Bu taklif Yasminning Instagram'dagi faoliyati orqali kelgan va hozircha uning uchun eng katta taklif hisoblanadi.
  • Nodir Zaitovning aytishicha, oila hali taklifga "xo‘p" demagan, chunki loyiha shartlarini o‘rganib, muhokama qilishni istashadi.

Milliarderlar bilan intervyulari orqali tanilgan bloger Jahongir Latipov xonanda Shirin Zaitova va bastakor Nodir Zaitov xonadonida mehmon bo‘ldi. Suhbat davomida Yasmin Zaitovaga AQSHdan katta loyiha uchun taklif tushgani ma’lum bo‘ldi.

Nodir Zaitovning aytishicha, hozircha Yasmin uchun eng katta taklif Amerikadan kelgan. U kontrakt qiymati million dollardan yuqori ekanini aytdi.

“​​Hozircha katta taklif Amerika bo‘ldi. Kontrakti ham juda katta pul. Milliondan ko‘p”, — dedi Nodir Zaitov.

Jahongir Latipov esa taklifning taxminiy summasini aniqlashtirishga urindi.

“Taxminan bilsak bo‘ladimi aniq summani? Milliondan ko‘pmi?” — deya so‘radi bloger.

“Uchlar atrofida”, — deya javob berdi Yasminning otasi.

“Uch millionmi?” — deya aniqlik kiritdi Jahongir Latipov.

“Shunaqa. Biz hali 'xo‘p' demadik. Borib, gaplashib ko‘ramiz, dedik. Sababi, bilasiz, har xil narsani reklama qilib olishi mumkin. Universal loyiha bo‘ladi, kontrakt bo‘ladi. Universal loyihada nima chiqsa, shuni reklamasiga chiqaramiz. Yoki qanaqadir rolik, balki kino bo‘lishi mumkin”, — dedi Nodir Zaitov.

Suhbatda ushbu taklif Yasminning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati orqali kelgani ham ma’lum bo‘ldi.

“Ular qayerdan ko‘rishdi? Instagramdan ko‘ribmi?” — deb so‘radi Jahongir Latipov.

“Instagramdan. U yerda o‘zbeklar ham ishlarkan, Universal'da. Ular taklif bildirishgan. Masalan, Selena Gomez ham kichkinaligidan bo‘lgan. Endi baribir men qo‘rqaman. Baribir Yasmin musulmon qiz. Shuning uchun sal o‘ylanish bor”, — dedi Nodir Zaitov.

Jahongir Latipov esa Zaitovlarga taklifni joyiga borib o‘rganish va loyiha shartlarini muhokama qilishni tavsiya qildi.

“Endi borib ko‘rib kelish kerak. Borib gaplashib, talablaringizni qo‘yishingiz kerak”, — dedi bloger.

Jahongir LatipovYasmin ZaitovaUniversalMillion dollarlik kontrakt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldi5 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldi28 sentabr 12:15Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)26 sentabr 19:10Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?11 avgust 15:21Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiRayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi4 iyun 17:48Shahlo Salayeva oq kelinlik libosida barchani hayratda qoldirdi (video)Shahlo Salayeva oq kelinlik libosida barchani hayratda qoldirdi (video)20 iyul 08:32Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)10 iyul 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi