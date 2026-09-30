Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!

·45·Sport
Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sita Qadamboyeva dzyudo bo‘yicha –52 kilogramm vazn toifasida finalda Janubiy Koreya vakilasini mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi.
  • Bu g‘alaba bilan u Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi.
  • Qadamboyevaning chempionligi o‘zbek dzyudosi uchun navbatdagi muhim yutuq bo‘ldi.

Aichi–Nagoyada O‘zbekiston madhiyasi yana bir bor yangradi. Dzyudo bo‘yicha –52 kilogramm vazn toifasida tatamiga chiqqan Sita Qadamboyeva finalda Janubiy Koreya vakilasini mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Bu g‘alaba o‘zbek dzyudosi uchun navbatdagi katta quvonchli voqea bo‘ldi. Qadamboyeva esa eng muhim pallada bosimga bardosh berib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini zabt etdi.

Barcha e’tibor qaratilgan final

–52 kilogramm vazn toifasidagi final Sita Qadamboyeva uchun musobaqaning hal qiluvchi bellashuvi edi.

Tatamida Janubiy Koreya vakili unga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi. Biroq hal qiluvchi daqiqalarda hamyurtimiz o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, bellashuvni g‘alaba bilan yakunladi.

Shu tariqa, Qadamboyeva Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi.

Bronza emas, oltin!

Bu natijaning yana bir muhim jihati shundaki, Sita Qadamboyeva musobaqani oddiy sovrin bilan emas, aynan chempionlik bilan yakunladi.

Osiyo o‘yinlarida har bir bellashuv sportchi uchun alohida sinov hisoblanadi. Biroq finalgacha bo‘lgan yo‘ldan o‘tib, hal qiluvchi bahsda ham o‘zini ko‘rsata olish — chempionlikni belgilaydigan asosiy jihatlardan biri.

Qadamboyeva esa finalda o‘z so‘zini aytdi.

Sita Qadamboyeva — Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlari chempioni!

O‘zbekiston dzyudosidan yana bir oltin xabar

Sita Qadamboyevaning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida yurtimiz sportchilari birin-ketin sovrinli natijalar qayd etmoqda. Dzyudo tatamida ham O‘zbekiston vakillari medallar uchun jiddiy kurash olib bormoqda.

Qadamboyevaning chempionligi esa bu kurashning eng yorqin natijalaridan biri bo‘ldi.

Tatamidan shohsupagacha

Dzyudoda bitta xato butun musobaqa taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Shuning uchun finalga chiqqan sportchi uchun har bir harakat, har bir qaror va har bir soniya nihoyatda muhim.

Sita Qadamboyeva esa eng katta sahnada o‘zini yo‘qotmadi.

Janubiy Koreyalik raqibini mag‘lub etgan hamyurtimiz O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi.

Bu nafaqat Sita Qadamboyevaning shaxsiy yutug‘i, balki o‘zbek dzyudosi uchun ham katta natija.

Endi navbat kimda?

Aichi–Nagoyadagi musobaqalar hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston muxlislarini yana ko‘plab qiziqarli bellashuvlar va quvonchli xabarlar kutmoqda.

Sita Qadamboyeva esa o‘z vazifasini bajardi — finalda raqibini yengdi va Osiyo o‘yinlari chempionligini qo‘lga kiritdi.

Endi uning oltin medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoyadagi yorqin natijalari qatorida o‘z o‘rniga ega.

Tatamida boshlangan kurash shohsupadagi oltin bilan yakunlandi. Sita Qadamboyeva — Osiyo o‘yinlari chempioni!

Sita QadamboyevaAichi–Nagoya Osiyo o‘yinlariDzyudoOsiyo o‘yinlari chempioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun 19:43Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiJalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun 18:52Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiOsiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiKecha 17:27Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 18:48XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi