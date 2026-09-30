Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sita Qadamboyeva dzyudo bo‘yicha –52 kilogramm vazn toifasida finalda Janubiy Koreya vakilasini mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi.
- Bu g‘alaba bilan u Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi.
- Qadamboyevaning chempionligi o‘zbek dzyudosi uchun navbatdagi muhim yutuq bo‘ldi.
Aichi–Nagoyada O‘zbekiston madhiyasi yana bir bor yangradi. Dzyudo bo‘yicha –52 kilogramm vazn toifasida tatamiga chiqqan Sita Qadamboyeva finalda Janubiy Koreya vakilasini mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Bu g‘alaba o‘zbek dzyudosi uchun navbatdagi katta quvonchli voqea bo‘ldi. Qadamboyeva esa eng muhim pallada bosimga bardosh berib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini zabt etdi.
Barcha e’tibor qaratilgan final
–52 kilogramm vazn toifasidagi final Sita Qadamboyeva uchun musobaqaning hal qiluvchi bellashuvi edi.
Tatamida Janubiy Koreya vakili unga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi. Biroq hal qiluvchi daqiqalarda hamyurtimiz o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, bellashuvni g‘alaba bilan yakunladi.
Shu tariqa, Qadamboyeva Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi.
Bronza emas, oltin!
Bu natijaning yana bir muhim jihati shundaki, Sita Qadamboyeva musobaqani oddiy sovrin bilan emas, aynan chempionlik bilan yakunladi.
Osiyo o‘yinlarida har bir bellashuv sportchi uchun alohida sinov hisoblanadi. Biroq finalgacha bo‘lgan yo‘ldan o‘tib, hal qiluvchi bahsda ham o‘zini ko‘rsata olish — chempionlikni belgilaydigan asosiy jihatlardan biri.
Qadamboyeva esa finalda o‘z so‘zini aytdi.
Sita Qadamboyeva — Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlari chempioni!
O‘zbekiston dzyudosidan yana bir oltin xabar
Sita Qadamboyevaning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun ham muhim ahamiyatga ega.
Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida yurtimiz sportchilari birin-ketin sovrinli natijalar qayd etmoqda. Dzyudo tatamida ham O‘zbekiston vakillari medallar uchun jiddiy kurash olib bormoqda.
Qadamboyevaning chempionligi esa bu kurashning eng yorqin natijalaridan biri bo‘ldi.
Tatamidan shohsupagacha
Dzyudoda bitta xato butun musobaqa taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Shuning uchun finalga chiqqan sportchi uchun har bir harakat, har bir qaror va har bir soniya nihoyatda muhim.
Sita Qadamboyeva esa eng katta sahnada o‘zini yo‘qotmadi.
Janubiy Koreyalik raqibini mag‘lub etgan hamyurtimiz O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi.
Bu nafaqat Sita Qadamboyevaning shaxsiy yutug‘i, balki o‘zbek dzyudosi uchun ham katta natija.
Endi navbat kimda?
Aichi–Nagoyadagi musobaqalar hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston muxlislarini yana ko‘plab qiziqarli bellashuvlar va quvonchli xabarlar kutmoqda.
Sita Qadamboyeva esa o‘z vazifasini bajardi — finalda raqibini yengdi va Osiyo o‘yinlari chempionligini qo‘lga kiritdi.
Endi uning oltin medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoyadagi yorqin natijalari qatorida o‘z o‘rniga ega.
Tatamida boshlangan kurash shohsupadagi oltin bilan yakunlandi. Sita Qadamboyeva — Osiyo o‘yinlari chempioni!
Izohlar 0
…