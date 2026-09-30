Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadi

·63·Sport
Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi Angliya Premer-ligasining 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovidan 114 tasida aybdor deb topildi, bu esa 2009–2018 yillar oraligʻidagi davrni qamrab olgan tergov natijasidir.
  • Klub daromadlarni sunʼiy oshirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida soxta shartnomalar tuzgan hamda moliyaviy ahvolini yashirgan.
  • Bosh murabbiy Pep Gvardiola klub rahbariyati va muxlislarga sodiqligini bildirib, bu sinovlarni birgalikda yengib oʻtishga chaqirdi.

Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalarini yuz martadan ortiq buzishda aybdor deb topilgan Manchester Siti klubi atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. Mustaqil komissiya tomonidan chiqarilgan tarixiy qarordan soʻng jamoa bosh murabbiyi Pep Gvardiola ilk bor oʻz munosabatini bildirib, klub rahbariyati va muxlislarga sodiqligini qatʼiy maʼlum qildi. Ushbu voqea ingliz futboli tarixidagi eng jiddiy shov-shuvli holatlardan biriga aylanib, chempionat asoslarini larzaga keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Moliyaviy qoidabuzarliklar va tergov tafsilotlari

Goal.com xabar berishicha, mustaqil komissiya Manchester Siti klubini qoʻyilgan 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topgan. Bir necha yil davom etgan keng koʻlamli tergov 2009–2018 yillar oraligʻidagi davrni qamrab oldi. Rasmiy xulosalarga koʻra, klub oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish hamda xarajatlarini kamaytirish maqsadida tijorat hamkorlari bilan soxta shartnomalar tuzgan.

Komissiya hisobotida klub oʻz moliyaviy ahvolining haqiqiy holatini auditorlar hamda futbol regulyatorlaridan ataylab yashirgani taʼkidlangan. Shuningdek, liga rahbarlari Manchester Siti tashkiloti liganing hamkorlik va halollik boʻyicha majburiyatlarini ham bir necha bor buzganini tasdiqlagan. Ushbu holatlar klubning ichki chempionatdagi hukmronligi davrida belgilangan moliyaviy chegaralardan chetga chiqqanini koʻrsatadi.

Pep Gvardiolaning qatʼiy pozitsiyasi

Mazkur ogʻir ayblovlar fonda Pep Gvardiola ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida jamoaga oʻzining soʻzsiz yordamini koʻrsatuvchi hissiyotli bayonot eʼlon qildi. Kataloniyalik mutaxassis klub rahbariyati, futbolchilar, xodimlar va ishqibozlar bilan birlashgan holda bu sinovlarni yengib oʻtishlarini bildirdi. U oʻz murojaatida har bir muxlis klub bilan birga ekanini va bu qiyin davrni birgalikda yengib oʻtishlarini alohida qayd etdi.

Premer-liga rahbarining munosabati

Angliya Premer-ligasi ijrochi direktori Richard Masters mazkur qarordan keyin bayonot berib, qoidabuzarliklar miqyosi oliy divizion tarixida misli koʻrilmagan darajada ekanini aytdi. Mastersning fikricha, klub qariyb oʻn yil davomida Premer-liga qoidalarini tizimli ravishda buzib kelgan va yakuniy qaror liganing adolatni taʼminlash borasidagi haqligini isbotlaydi.

Ushbu voqea dunyodagi eng qudratli futbol klublarini ham javobgarlikka tortish mumkinligini koʻrsatuvchi muhim sinov sifatida baholanmoqda. Garchi ayblovlardan biri tasdiqlanmagan boʻlsa-da, isbotlangan qoidabuzarliklar koʻlami Manchester Siti uchun kelgusida jiddiy huquqiy va sportdagi qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi shubhasizdir.

Manchester SitiPep GvardiolaPremer-ligaFutbol yangiliklariAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiKecha 21:53Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiKecha 14:54Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiMaurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiKecha 11:58Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiKecha 01:10Manchester Siti mojarosi: dunyo matbuoti klubga nisbatan eng ogʻir jazoni talab qilmoqdaManchester Siti mojarosi: dunyo matbuoti klubga nisbatan eng ogʻir jazoni talab qilmoqdaBugun 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi