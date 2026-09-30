Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi Angliya Premer-ligasining 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovidan 114 tasida aybdor deb topildi, bu esa 2009–2018 yillar oraligʻidagi davrni qamrab olgan tergov natijasidir.
- Klub daromadlarni sunʼiy oshirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida soxta shartnomalar tuzgan hamda moliyaviy ahvolini yashirgan.
- Bosh murabbiy Pep Gvardiola klub rahbariyati va muxlislarga sodiqligini bildirib, bu sinovlarni birgalikda yengib oʻtishga chaqirdi.
Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalarini yuz martadan ortiq buzishda aybdor deb topilgan Manchester Siti klubi atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. Mustaqil komissiya tomonidan chiqarilgan tarixiy qarordan soʻng jamoa bosh murabbiyi Pep Gvardiola ilk bor oʻz munosabatini bildirib, klub rahbariyati va muxlislarga sodiqligini qatʼiy maʼlum qildi. Ushbu voqea ingliz futboli tarixidagi eng jiddiy shov-shuvli holatlardan biriga aylanib, chempionat asoslarini larzaga keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Moliyaviy qoidabuzarliklar va tergov tafsilotlariGoal.com xabar berishicha, mustaqil komissiya Manchester Siti klubini qoʻyilgan 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topgan. Bir necha yil davom etgan keng koʻlamli tergov 2009–2018 yillar oraligʻidagi davrni qamrab oldi. Rasmiy xulosalarga koʻra, klub oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish hamda xarajatlarini kamaytirish maqsadida tijorat hamkorlari bilan soxta shartnomalar tuzgan.
Komissiya hisobotida klub oʻz moliyaviy ahvolining haqiqiy holatini auditorlar hamda futbol regulyatorlaridan ataylab yashirgani taʼkidlangan. Shuningdek, liga rahbarlari Manchester Siti tashkiloti liganing hamkorlik va halollik boʻyicha majburiyatlarini ham bir necha bor buzganini tasdiqlagan. Ushbu holatlar klubning ichki chempionatdagi hukmronligi davrida belgilangan moliyaviy chegaralardan chetga chiqqanini koʻrsatadi.
Pep Gvardiolaning qatʼiy pozitsiyasiMazkur ogʻir ayblovlar fonda Pep Gvardiola ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida jamoaga oʻzining soʻzsiz yordamini koʻrsatuvchi hissiyotli bayonot eʼlon qildi. Kataloniyalik mutaxassis klub rahbariyati, futbolchilar, xodimlar va ishqibozlar bilan birlashgan holda bu sinovlarni yengib oʻtishlarini bildirdi. U oʻz murojaatida har bir muxlis klub bilan birga ekanini va bu qiyin davrni birgalikda yengib oʻtishlarini alohida qayd etdi.
Premer-liga rahbarining munosabatiAngliya Premer-ligasi ijrochi direktori Richard Masters mazkur qarordan keyin bayonot berib, qoidabuzarliklar miqyosi oliy divizion tarixida misli koʻrilmagan darajada ekanini aytdi. Mastersning fikricha, klub qariyb oʻn yil davomida Premer-liga qoidalarini tizimli ravishda buzib kelgan va yakuniy qaror liganing adolatni taʼminlash borasidagi haqligini isbotlaydi.
Ushbu voqea dunyodagi eng qudratli futbol klublarini ham javobgarlikka tortish mumkinligini koʻrsatuvchi muhim sinov sifatida baholanmoqda. Garchi ayblovlardan biri tasdiqlanmagan boʻlsa-da, isbotlangan qoidabuzarliklar koʻlami Manchester Siti uchun kelgusida jiddiy huquqiy va sportdagi qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi shubhasizdir.
Izohlar 0
…