Alamli yarimfinal: O‘zbekiston U-23 penaltilar seriyasida Yaponiyaga yutqazib qo‘ydi (8:9)

·62·Sport
Alamli yarimfinal: O‘zbekiston U-23 penaltilar seriyasida Yaponiyaga yutqazib qo‘ydi (8:9)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlari yarimfinalida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga penaltilar seriyasida 8:9 hisobida yutqazib, finalga chiqa olmadi.
  • O‘yinning asosiy va qo‘shimcha bo‘limlari 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi, Sardor Bahromov 8-daqiqada hisobni ochgan edi.
  • Shu tariqa, O‘zbekiston oltin medal imkoniyatini boy berib, endi bronza medali uchun Xitoy bilan o‘ynaydi.

Osiyo o‘yinlari futbol turnirining eng keskin va dramatik kechgan ikkinchi yarimfinalida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi maydonga tushib, alamli tarzda mag‘lubiyatga uchradi. Ravshan Haydarov shogirdlari o‘yinni juda faol boshlab, 8-daqiqadayoq Saidxon Hamidovning uzatmasidan so‘ng Sardor Bahromovning aniq zarbasi bilan hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq asosiy va qo‘shimcha bo‘limlar 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangach, finalchi nomi asablar jangiga aylangan penaltilar seriyasida aniqlandi.

Har ikki tomon deyarli xatosiz zarba yo‘llagan uzoq davom etgan «futbol lotereyasi»da omad yaponlarga kulib boqdi — 8:9. Shu tariqa, oltin medal imkoniyatini boy bergan O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi endi Osiyo o‘yinlarining bronza medallari uchun bahsda Xitoyga qarshi saf tortadi, Yaponiya esa finalda Janubiy Koreya bilan kuch sinashadi.

«8-daqiqadagi umid, 120 daqiqalik jang va 8:9 hisobidagi dramatik lotereya»: 5 ta asosiy fakt

O‘zbekiston va Yaponiya yoshlar jamoalari o‘rtasidagi yarimfinal bahsining eng muhim nuqtalari:

  • Penaltilar seriyasidagi alamli mag‘lubiyat: 120 daqiqalik durangdan so‘ng (1:1) penaltilar seriyasi 8:9 hisobida Yaponiya foydasiga yakunlandi;

  • Sardor Bahromovdan tezkor gol: 8-daqiqada Hamidov va Bahromov hamkorligida urilgan gol vakillarimizni erta oldinga olib chiqqan edi;

  • Yaponlarning muvozanatni tiklashi: Yaponiya yoshlari ikkinchi bo‘limda bosimni oshirib, o‘yinni ekstra-taymlarga va penaltilargacha olib bordi;

  • Bronza medali uchun Xitoyga qarshi to‘qnashuv: Ravshan Haydarov jamoasi turnir bilan xayrlashmadi, vakillarimiz 3-o‘rin (bronza) uchun Xitoyga qarshi maydonga tushadi;

  • Final juftligi to‘liq shakllandi: Osiyo o‘yinlarining bosh oltin medali uchun finalda Yaponiya va amaldagi chempion Janubiy Koreya to‘qnash keladi.

O‘zbekiston U-23 — Yaponiya U-23 yarimfinal bellashuvining to‘liq protokoli va natijalar tasnifi

Uchrashuv parametrlari, kiritilgan gollar, tarkiblar va keyingi bosqich ko‘rinishi:

Musobaqa va tahlil mezonlari

O‘zbekiston U-23 terma jamoasi

Yaponiya U-23 terma jamoasi

Yakuniy hisob

1 : 1 (penaltilar seriyasi bo‘yicha — 8 : 9)

1 : 1 (penaltilar bo‘yicha 9 : 8 g‘alaba)

O‘zbekiston safidagi gol

Sardor Bahromov (8-daqiqa, assist: S. Hamidov)

Hisobni tenglashtirib, muvozanatni saqlab qoldi

Asosiy tarkib (Start 11 taligi)

Muratbayev, Hamidov, Murtazayev, Rizaqulov, Bahromov, Saydnurullayev, O‘rinboyev (s), Jumayev, To‘lqinbekov, Fayzullayev, Karimov

Pisano, Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Ishivatari, Yasuda, Michivaki, Ishii, Furuya, Mori, Ishibashi

Amalga oshirilgan almashtirishlar

Ibraimov (13), Xayrullayev (66), Reimov (117), Shodiboyev (86)

Zaxira kuchlari ekstra-taymlarga qadar jalb etildi

Ogohlantirishlar (Sariq kartochka)

Qayd etilmadi

Keyta Kosugi (52-daqiqa)

Keyingi bosqich va vazifa

3-o‘rin uchun bahs (Bronza medali): Raqib — Xitoy

FINAL (Oltin medal uchun): Raqib — Janubiy Koreya

Taktik va futbol ekspertizasi: Nega penaltilar seriyasi vakillarimizga nasib etmadi?

Futbol mutaxassislari, taktik tahlilchilar va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «13-daqiqadagi majburiy o‘zgarish va rejalarning buzilishi»: Saydumarxon Saydnurullayevning bahs boshidayoq jarohat olib, 13-daqiqada maydonni tark etishi hujum markazidagi rejalarni qisman o‘zgartirib yubordi; Muhammadali O‘rinboyevning ham 66-daqiqada almashtirilishi oldingi chiziqda to‘pni saqlab turishda muammo tug‘dirdi;

  • Asablar chidamliligi va penaltilar dramasi: 8:9 hisobi jamoalarning so‘nggi nafasgacha, deyarli barcha maydondagi futbolchilar zarba berguncha bir-biriga bo‘sh kelmaganini ko‘rsatadi; bunday yuqori ruhiy bosim ostida penaltilar lotereyasi ko‘pincha mahoratdan ko‘ra bir lahzalik omad va darvozabon reaksiyasiga bog‘liq bo‘lib qoladi;

  • Diqqatni jamlash va bronzani olish vazifasi: Yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan tushkunlikka tushmasdan, tezlik bilan ruhiy holatni tiklash lozim; oldinda Xitoyga qarshi bronza medali kutmoqda va Osiyo o‘yinlari shohsupasidan o‘rin olish Ravshan Haydarov jamoasi uchun juda muhim sharaf hisoblanadi.

Sizningcha, O‘zbekiston U-23 terma jamoasining Yaponiyaga qarshi penaltilar seriyasida yutqazishiga nima ko‘proq sabab bo‘ldi — charchoqmi, tajriba yetishmasligimi yoki shunchaki omadsizlik? Vakillarimiz Xitoyga qarshi kechadigan bahsda o‘zlariga kelib, bronza medalini qo‘lga kirita olishadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yoshlar jamoamizni qo‘llab-quvvatlab, ushbu dramatik o‘yin tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston U-23Yaponiya U-23Osiyo o‘yinlariPenaltilar seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)Bugun 15:55O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...27 sentabr 18:41Osiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdiOsiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdiBugun 15:58Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”14 iyul 14:46«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi15 sentabr 22:10O‘zbekiston U-17 penaltilarda Yaponiyaga imkoniyatni boy berdiO‘zbekiston U-17 penaltilarda Yaponiyaga imkoniyatni boy berdi19 may 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi