Alamli yarimfinal: O‘zbekiston U-23 penaltilar seriyasida Yaponiyaga yutqazib qo‘ydi (8:9)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlari yarimfinalida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga penaltilar seriyasida 8:9 hisobida yutqazib, finalga chiqa olmadi.
- O‘yinning asosiy va qo‘shimcha bo‘limlari 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi, Sardor Bahromov 8-daqiqada hisobni ochgan edi.
- Shu tariqa, O‘zbekiston oltin medal imkoniyatini boy berib, endi bronza medali uchun Xitoy bilan o‘ynaydi.
Osiyo o‘yinlari futbol turnirining eng keskin va dramatik kechgan ikkinchi yarimfinalida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Yaponiyaga qarshi maydonga tushib, alamli tarzda mag‘lubiyatga uchradi. Ravshan Haydarov shogirdlari o‘yinni juda faol boshlab, 8-daqiqadayoq Saidxon Hamidovning uzatmasidan so‘ng Sardor Bahromovning aniq zarbasi bilan hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq asosiy va qo‘shimcha bo‘limlar 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangach, finalchi nomi asablar jangiga aylangan penaltilar seriyasida aniqlandi.
Har ikki tomon deyarli xatosiz zarba yo‘llagan uzoq davom etgan «futbol lotereyasi»da omad yaponlarga kulib boqdi — 8:9. Shu tariqa, oltin medal imkoniyatini boy bergan O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi endi Osiyo o‘yinlarining bronza medallari uchun bahsda Xitoyga qarshi saf tortadi, Yaponiya esa finalda Janubiy Koreya bilan kuch sinashadi.
«8-daqiqadagi umid, 120 daqiqalik jang va 8:9 hisobidagi dramatik lotereya»: 5 ta asosiy fakt
O‘zbekiston va Yaponiya yoshlar jamoalari o‘rtasidagi yarimfinal bahsining eng muhim nuqtalari:
Penaltilar seriyasidagi alamli mag‘lubiyat: 120 daqiqalik durangdan so‘ng (1:1) penaltilar seriyasi 8:9 hisobida Yaponiya foydasiga yakunlandi;
Sardor Bahromovdan tezkor gol: 8-daqiqada Hamidov va Bahromov hamkorligida urilgan gol vakillarimizni erta oldinga olib chiqqan edi;
Yaponlarning muvozanatni tiklashi: Yaponiya yoshlari ikkinchi bo‘limda bosimni oshirib, o‘yinni ekstra-taymlarga va penaltilargacha olib bordi;
Bronza medali uchun Xitoyga qarshi to‘qnashuv: Ravshan Haydarov jamoasi turnir bilan xayrlashmadi, vakillarimiz 3-o‘rin (bronza) uchun Xitoyga qarshi maydonga tushadi;
Final juftligi to‘liq shakllandi: Osiyo o‘yinlarining bosh oltin medali uchun finalda Yaponiya va amaldagi chempion Janubiy Koreya to‘qnash keladi.
O‘zbekiston U-23 — Yaponiya U-23 yarimfinal bellashuvining to‘liq protokoli va natijalar tasnifi
Uchrashuv parametrlari, kiritilgan gollar, tarkiblar va keyingi bosqich ko‘rinishi:
Musobaqa va tahlil mezonlari
O‘zbekiston U-23 terma jamoasi
Yaponiya U-23 terma jamoasi
Yakuniy hisob
1 : 1 (penaltilar seriyasi bo‘yicha — 8 : 9)
1 : 1 (penaltilar bo‘yicha 9 : 8 g‘alaba)
O‘zbekiston safidagi gol
Sardor Bahromov (8-daqiqa, assist: S. Hamidov)
Hisobni tenglashtirib, muvozanatni saqlab qoldi
Asosiy tarkib (Start 11 taligi)
Muratbayev, Hamidov, Murtazayev, Rizaqulov, Bahromov, Saydnurullayev, O‘rinboyev (s), Jumayev, To‘lqinbekov, Fayzullayev, Karimov
Pisano, Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Ishivatari, Yasuda, Michivaki, Ishii, Furuya, Mori, Ishibashi
Amalga oshirilgan almashtirishlar
Ibraimov (13), Xayrullayev (66), Reimov (117), Shodiboyev (86)
Zaxira kuchlari ekstra-taymlarga qadar jalb etildi
Ogohlantirishlar (Sariq kartochka)
Qayd etilmadi
Keyta Kosugi (52-daqiqa)
Keyingi bosqich va vazifa
3-o‘rin uchun bahs (Bronza medali): Raqib — Xitoy
FINAL (Oltin medal uchun): Raqib — Janubiy Koreya
Taktik va futbol ekspertizasi: Nega penaltilar seriyasi vakillarimizga nasib etmadi?
Futbol mutaxassislari, taktik tahlilchilar va sharhlovchilarning xulosalari:
«13-daqiqadagi majburiy o‘zgarish va rejalarning buzilishi»: Saydumarxon Saydnurullayevning bahs boshidayoq jarohat olib, 13-daqiqada maydonni tark etishi hujum markazidagi rejalarni qisman o‘zgartirib yubordi; Muhammadali O‘rinboyevning ham 66-daqiqada almashtirilishi oldingi chiziqda to‘pni saqlab turishda muammo tug‘dirdi;
Asablar chidamliligi va penaltilar dramasi: 8:9 hisobi jamoalarning so‘nggi nafasgacha, deyarli barcha maydondagi futbolchilar zarba berguncha bir-biriga bo‘sh kelmaganini ko‘rsatadi; bunday yuqori ruhiy bosim ostida penaltilar lotereyasi ko‘pincha mahoratdan ko‘ra bir lahzalik omad va darvozabon reaksiyasiga bog‘liq bo‘lib qoladi;
Diqqatni jamlash va bronzani olish vazifasi: Yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan tushkunlikka tushmasdan, tezlik bilan ruhiy holatni tiklash lozim; oldinda Xitoyga qarshi bronza medali kutmoqda va Osiyo o‘yinlari shohsupasidan o‘rin olish Ravshan Haydarov jamoasi uchun juda muhim sharaf hisoblanadi.
Sizningcha, O‘zbekiston U-23 terma jamoasining Yaponiyaga qarshi penaltilar seriyasida yutqazishiga nima ko‘proq sabab bo‘ldi — charchoqmi, tajriba yetishmasligimi yoki shunchaki omadsizlik? Vakillarimiz Xitoyga qarshi kechadigan bahsda o‘zlariga kelib, bronza medalini qo‘lga kirita olishadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yoshlar jamoamizni qo‘llab-quvvatlab, ushbu dramatik o‘yin tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…