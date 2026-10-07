O‘zbekistonga 7 oy davomida qo‘y go‘shti importi 1,4 barobar oshdi

·1·Iqtisodiyot
O‘zbekistonga 7 oy davomida qo‘y go‘shti importi 1,4 barobar oshdi

O‘zbekiston ichki iste’mol bozorida go‘sht mahsulotlariga bo‘lgan talabni qondirish va narxlar barqarorligini ta’minlash maqsadida xorijdan qo‘y go‘shti olib kelish hajmi sezilarli darajada kengaymoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylarida respublikaga qiymati 43,8 million AQSH dollariga teng bo‘lgan jami 18,9 ming tonna qo‘y go‘shti import qilindi.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, import ko‘rsatkichi 2025 yilning mos davriga nisbatan qariyb 1,4 barobarga — aniqrog‘i 5,2 ming tonnaga yoki 37,7 foizga oshgan.

Qozog‘iston — mutlaq yetakchi: Ta’minotchi davlatlar taqsimoti

O‘zbekistonga olib kelingan qo‘y go‘shtining asosiy qismi qo‘shni va mintaqa davlatlari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda:

  • Qozog‘iston ulushi 89 foizdan yuqori: Qo‘shni davlat mazkur bozorning asosiy ta’minotchisi bo‘lib qolmoqda — 7 oy ichida Qozog‘istondan naq 16,9 ming tonna qo‘y go‘shti keltirilgan;

  • Mongoliya va Rossiyaning o‘rni: Keyingi o‘rinlarni yaylov chorvachiligi rivojlangan Mongoliya (891,3 tonna) hamda Rossiya Federatsiyasi (635,7 tonna) band etdi;

  • Boshqa mamlakatlar: Dunyoning boshqa turli davlatlari hissasiga jami 517,2 tonna mahsulot to‘g‘ri keldi.

Talab va taklif muvozanati: Import nima uchun o‘smoqda?

Mutaxassislarning qayd etishicha, qo‘y go‘shti importining 37,7 foizlik o‘sishi bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim omillar bilan izohlanadi:

  • Ichki bozordagi barqarorlik: Aholi sonining o‘sib borishi va umumiy ovqatlanish tarmoqlarida (ayniqsa, milliy taomlar — palov, somsa va six kabob tayyorlashda) qo‘y go‘shtiga bo‘lgan yuqori talabni muntazam ta’minlash;

  • Narx bosimini yumshatish: Xorijdan go‘sht olib kirishni kengaytirish orqali ichki bozorlardagi narx-navoning keskin ko‘tarilishini jilovlash va raqobat muhitini saqlab turish.

Keltirilgan raqamlar qo‘shni mamlakatlar, xususan, Qozog‘iston bilan chorvachilik va oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi savdo aloqalari yangi bosqichga chiqayotganini ko‘rsatmoqda.

Qo‘y go‘shti importiQozog‘istonMilli statistika qo‘mitasiOziq-ovqat xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik xotin-qizlarning qanchasi internetdan foydalanadi?O‘zbekistonlik xotin-qizlarning qanchasi internetdan foydalanadi?Bugun 10:14O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?17 sentabr 17:01O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlarO‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar27 sentabr 11:51Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdiGo‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi22 iyul 05:32O‘zbekistonda go‘sht importi kamaydi, ichki bozorda esa narxlar qimmatlashdiO‘zbekistonda go‘sht importi kamaydi, ichki bozorda esa narxlar qimmatlashdi13 may 23:24Kofe importi 15 %ga o‘sdi — o‘zbekistonliklar qaysi davlatlar mahsulotini tanlamoqda?Kofe importi 15 %ga o‘sdi — o‘zbekistonliklar qaysi davlatlar mahsulotini tanlamoqda?Bugun 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi