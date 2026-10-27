Ozarbayjon kompaniyasi Qashqadaryodagi oltin konini o‘rganadi

·1·Iqtisodiyot
Ozarbayjon kompaniyasi Qashqadaryodagi oltin konini o‘rganadi

Ozarbayjonning “AzerGold” aksiyadorlik jamiyatiga qarashli “AzerGold Uzbekistan” sho‘ba korxonasi O‘zbekistonda rasman ro‘yxatdan o‘tkazildi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabar berdi.

Yangi korxona Qashqadaryo viloyatidagi Akba oltin konida geologik qidiruv ishlarini olib borish, mineral resurslarni baholash va konni o‘zlashtirishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash bilan shug‘ullanadi.

Zarur litsenziya olingach, 18 oy davomida qidiruv ishlari, metallurgik sinovlar va atrof-muhitga ta’sirni o‘rganish rejalashtirilgan. Natijalar asosida konni sanoat miqyosida o‘zlashtirish bo‘yicha texnik-iqtisodiy asos ishlab chiqiladi.

Shuningdek, kompaniya Navoiy va Nurota shaharlari oralig‘idagi istiqbolli hududlarda geologik qidiruv olib borish uchun qo‘shma korxona tashkil etishni rejalashtirmoqda. Foydali qazilma zaxiralari aniqlangan taqdirda, tomonlar konlarni birgalikda o‘zlashtirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqadi.

AzerGold UzbekistanAkba oltin koniQashqadaryo viloyatigeologik qidiruv
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...3 sentabr 22:37O‘zbekiston oltin eksportini qayta tiklab, daromad oldiO‘zbekiston oltin eksportini qayta tiklab, daromad oldi26 may 19:37O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi7 iyun 14:5425 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi25 may 11:1921 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi21 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi21 may 10:1220 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi20 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi20 may 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi