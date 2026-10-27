Uchtepadagi yong‘in: xonadonga qasddan o‘t qo‘yish alomatlari aniqlandi

·3·Jamiyat
Uchtepadagi yong‘in: xonadonga qasddan o‘t qo‘yish alomatlari aniqlandi

Toshkent shahrining Uchtepa tumanida ayol halok bo‘lgan xonadon yong‘ini yuzasidan qasddan o‘t qo‘yish alomatlari aniqlangan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 2026 yil 24 oktyabr kuni soat 02:00 lar atrofida tumandagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘lgan. Hodisa joyidan 2000 yilda tug‘ilgan ayolning jasadi topilgan. Shuningdek, uning yelkasidan son qismigacha bo‘lgan joylarida termik jarohatlar aniqlangan.

Hodisa joyi ko‘zdan kechirilganda oshxona, yotoqxona va mehmonxonada bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan uchta yong‘in o‘chog‘i borligi ma’lum bo‘lgan. Bundan tashqari, xonadonga qasddan o‘t qo‘yilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatuvchi alomatlar qayd etilgan.

Mazkur holat yuzasidan 24 oktyabr kuni Uchtepa tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya’ni qasddan odam o‘ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov yakunlariga ko‘ra, qonuniy qaror qabul qilinishi va voqea tafsilotlari bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilishi bildirilgan.

Uchtepa tumaniBosh prokuraturaqasddan odam o‘ldirishHayot Shamsutdinov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda 42 yoshli ayolning o‘limi yuzasidan tekshiruv boshlandiSamarqandda 42 yoshli ayolning o‘limi yuzasidan tekshiruv boshlandiKecha 13:23Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldiBuxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldi2 oktabr 16:30Bedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildiBedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildi28 iyul 18:58Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)10 avgust 11:32Toshkentdagi Milliy bog‘da 4 yoshli qizaloq cho‘kib halok bo‘ldiToshkentdagi Milliy bog‘da 4 yoshli qizaloq cho‘kib halok bo‘ldi6 avgust 15:43Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiBuxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi27 iyun 19:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi