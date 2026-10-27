“Bu yerda nimadir to‘g‘ri emas”: Lamin Yamalning amakisi “Oltin to‘p” natijalaridan g‘azabda

·67·Sport
“Bu yerda nimadir to‘g‘ri emas”: Lamin Yamalning amakisi “Oltin to‘p” natijalaridan g‘azabda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Oltin to‘p-2026» mukofotining yakuniy natijalari Lamin Yamalning oilasi va yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan kutib olindi.
  • Futbolchining amakisi Abdul jiyani Jahon chempionligi, La Liga va Ispaniya Superkubogini qo‘lga kiritganiga qaramay, 3-o‘rin bilan kifoyalangani adolatsiz ekanini ta’kidladi.

Dunyo futbolining eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimoti yakunlari futbol jamoatchiligi orasidagi bahs-munozaralarni avj oldirmoqda. «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasining 19 yoshli yulduzi Lamin Yamal yakunda 3-o‘rin bilan kifoyalangani uning oilasi va yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan kutib olindi.

Futbolchining amakisi Abdul bergan intervyusida ovoz berish natijalaridan qattiq ranjiganini va jiyani tarixiy mavsum o‘tkazganiga qaramasdan munosib mukofotsiz qoldirilganini ta’kidladi.

«Nimadir to‘g‘ri emas»: Abdulning ochiq va dadil ayblovlari

Lamin Yamalning amakisi mukofotni topshirish tizimi va hakamlar hay’atining qaroriga jiddiy shubha bildirdi:

  • Sovrinsiz qolgan tarixiy yutuqlar: «Lamin bir mavsum ichida La Liga, Ispaniya Superkubogi hamda terma jamoa bilan Jahon chempionligini qo‘lga kiritdi. Ammo bu ham “Oltin to‘p” uchun yetarli bo‘lmadimi?», — deya savol qo‘ydi Abdul;

  • Nomzodlar tanqidi: «Nima ekanini aniq bilmayman, lekin bu yerda nimadir to‘g‘ri emas. Mavsum davomida deyarli hech narsa yutmagan o‘yinchilar ham bosh sovringa da’vogar bo‘lib turishdi. Ismlarni ochiq aytmayman, lekin buni hamma ko‘rib turibdi»;

  • Dunyoning 1-raqamli futbolchisi: «Lamin hali ham dunyoning eng yaxshi futbolchisi. Hozirgi kunda uning individual saviyasi va maydondagi darajasiga yeta oladigan birorta o‘yinchi yo‘q», — deya ta’kidladi u.

«Oltin to‘p-2026» uchligi: Raqamlar va sovrinlar farqi

Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini faoliyatida ilk bor Angliya terma jamoasi va «Bavariya» hujumchisi Harri Keynga topshirildi:

  • Harri Keyn (1-o‘rin): Mavsum davomida klub va terma jamoa safida 70 dan ortiq gol urib, rekordlarni yangilagani evaziga hakamlar hay’atining eng ko‘p ovozini to‘pladi;

  • Kilian Mbappe (2-o‘rin): Fransiyalik hujumchi mundial va klublar o‘rtasidagi shaxsiy sermahsulligi tufayli ikkinchi pog‘onadan joy oldi;

  • Lamin Yamal (3-o‘rin): Jamoaviy sovrinlar (JCH, La Liga, Superkubok) bo‘yicha barcha raqobatchilaridan ustun bo‘lishiga qaramay, yakuniy ovoz berishda kuchli uchlikni yakunlab berdi.

Lamin Yamalning mavsumdagi yutuqlari va «Oltin to‘p» podiumi

O‘rin / Nomzod

Jamoasi

Mavsumda erishgan sovrinlari

Natija

1. Harri Keyn

«Bavariya» / Angliya

Bundesliga, mavsum to‘purari

«Oltin to‘p» sohibi

2. Kilian Mbappe

«Real Madrid» / Fransiya

La Liga kumush, YECHL finalchisi

2-o‘rin

3. Lamin Yamal

«Barselona» / Ispaniya

Jahon chempioni, La Liga, Ispaniya Superkubogi

3-o‘rin («Kopa Trofi» sohibi)

Abdulning munosabati

Yamalning amakisi

«Natija adolatsiz, Lamin — dunyoda tengsiz»

Oltin to‘p-2026Lamin YamalHarri KeynBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

France Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildiFrance Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildiBugun 10:25Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildiBugun 08:04Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiBugun 08:01Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiSimon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiBugun 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi