“Bu yerda nimadir to‘g‘ri emas”: Lamin Yamalning amakisi “Oltin to‘p” natijalaridan g‘azabda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Oltin to‘p-2026» mukofotining yakuniy natijalari Lamin Yamalning oilasi va yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan kutib olindi.
- Futbolchining amakisi Abdul jiyani Jahon chempionligi, La Liga va Ispaniya Superkubogini qo‘lga kiritganiga qaramay, 3-o‘rin bilan kifoyalangani adolatsiz ekanini ta’kidladi.
Dunyo futbolining eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimoti yakunlari futbol jamoatchiligi orasidagi bahs-munozaralarni avj oldirmoqda. «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasining 19 yoshli yulduzi Lamin Yamal yakunda 3-o‘rin bilan kifoyalangani uning oilasi va yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan kutib olindi.
Futbolchining amakisi Abdul bergan intervyusida ovoz berish natijalaridan qattiq ranjiganini va jiyani tarixiy mavsum o‘tkazganiga qaramasdan munosib mukofotsiz qoldirilganini ta’kidladi.
«Nimadir to‘g‘ri emas»: Abdulning ochiq va dadil ayblovlari
Lamin Yamalning amakisi mukofotni topshirish tizimi va hakamlar hay’atining qaroriga jiddiy shubha bildirdi:
Sovrinsiz qolgan tarixiy yutuqlar: «Lamin bir mavsum ichida La Liga, Ispaniya Superkubogi hamda terma jamoa bilan Jahon chempionligini qo‘lga kiritdi. Ammo bu ham “Oltin to‘p” uchun yetarli bo‘lmadimi?», — deya savol qo‘ydi Abdul;
Nomzodlar tanqidi: «Nima ekanini aniq bilmayman, lekin bu yerda nimadir to‘g‘ri emas. Mavsum davomida deyarli hech narsa yutmagan o‘yinchilar ham bosh sovringa da’vogar bo‘lib turishdi. Ismlarni ochiq aytmayman, lekin buni hamma ko‘rib turibdi»;
Dunyoning 1-raqamli futbolchisi: «Lamin hali ham dunyoning eng yaxshi futbolchisi. Hozirgi kunda uning individual saviyasi va maydondagi darajasiga yeta oladigan birorta o‘yinchi yo‘q», — deya ta’kidladi u.
«Oltin to‘p-2026» uchligi: Raqamlar va sovrinlar farqi
Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini faoliyatida ilk bor Angliya terma jamoasi va «Bavariya» hujumchisi Harri Keynga topshirildi:
Harri Keyn (1-o‘rin): Mavsum davomida klub va terma jamoa safida 70 dan ortiq gol urib, rekordlarni yangilagani evaziga hakamlar hay’atining eng ko‘p ovozini to‘pladi;
Kilian Mbappe (2-o‘rin): Fransiyalik hujumchi mundial va klublar o‘rtasidagi shaxsiy sermahsulligi tufayli ikkinchi pog‘onadan joy oldi;
Lamin Yamal (3-o‘rin): Jamoaviy sovrinlar (JCH, La Liga, Superkubok) bo‘yicha barcha raqobatchilaridan ustun bo‘lishiga qaramay, yakuniy ovoz berishda kuchli uchlikni yakunlab berdi.
Lamin Yamalning mavsumdagi yutuqlari va «Oltin to‘p» podiumi
O‘rin / Nomzod
Jamoasi
Mavsumda erishgan sovrinlari
Natija
1. Harri Keyn
«Bavariya» / Angliya
Bundesliga, mavsum to‘purari
«Oltin to‘p» sohibi
2. Kilian Mbappe
«Real Madrid» / Fransiya
La Liga kumush, YECHL finalchisi
2-o‘rin
3. Lamin Yamal
«Barselona» / Ispaniya
Jahon chempioni, La Liga, Ispaniya Superkubogi
3-o‘rin («Kopa Trofi» sohibi)
Abdulning munosabati
Yamalning amakisi
—
«Natija adolatsiz, Lamin — dunyoda tengsiz»
Izohlar 0
…