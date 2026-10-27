Xitoy gigantlari Mbappe bilan millionlab dollarlik shartnomalarni bir kunda bekor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe intervyuda Xitoy xalqi va tarixiy arboblariga nisbatan aytgan kinoyali fikrlari ortidan mamlakatdagi yirik kompaniyalar bilan hamkorlikni yo‘qotdi.
- Xitoyning Eastroc Beverage va Mengniu Dairy kompaniyalari futbolchining so‘zlarini milliy g‘ururni haqorat qilish deb baholab, u bilan tuzilgan barcha reklama shartnomalarini bir tomonlama bekor qildi.
- Hozirda Xitoy bo‘ylab Mbappe tasviri tushirilgan barcha reklama materiallari olib tashlanmoqda.
Fransiya milliy terma jamoasi va «Real Madrid» klubi hujumchisi Kilian Mbappe ishtirokidagi oxirgi intervyu Xitoyda kutilmagan va jiddiy geo-tijoriy mojaroni keltirib chiqardi. Futbol yulduzi tarmoqlardagi sevimli memlari haqida gapirish asnosida Xitoy xalqi hamda mamlakatning tarixiy siyosiy arboblaridan biriga nisbatan kinoyali va haqoratli deb baholangan fikrlar bildirgan.
Mazkur chiqish Xitoyning yirik ijtimoiy tarmoqlarida keskin g‘azab to‘lqinini yuzaga keltirdi. Natijada mamlakatning eng qudratli ikki brend kompaniyasi futbolchi bilan tuzilgan barcha reklama va elchilik shartnomalarini to‘xtatganini e’lon qildi.
«Nol toqat»: Brendlarning keskin va bir xil reaksiyasi
Xitoyning ikki gigant kompaniyasi — ichimlik ishlab chiqaruvchi Eastroc Beverage hamda sut mahsulotlari magnati Mengniu Dairy bir necha soat farqi bilan qat’iy bayonot berib, fransiyalik yulduz bilan aloqalarni uzdi:
Eastroc Beverage'ning rasmiy pozitsiyasi: «Bugundan boshlab biz Kilian Mbappe bilan barcha hamkorlikni to‘xtatamiz. Kompaniyamiz xitoy xalqi milliy his-tuyg‘ularini haqorat qiladigan har qanday harakatlarga keskin qarshi va bunday holatlarga nisbatan “nol toqat” tamoyiliga amal qiladi»;
Mengniu Dairy'ning birdamligi: Ko‘p yillardan buyon yirik xalqaro sport musobaqalari va futbol yulduzlariga homiylik qilib keluvchi sut giganti ham xuddi shunday keskin bayonot bilan chiqib, milliy sha’n va g‘ururga daxl qiluvchi so‘zlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lishini ta’kidladi;
Reklama kampaniyalarining to‘xtatilishi: Mamlakat bo‘ylab bilbordlar, televizion reklamalar va mahsulot yorliqlaridan Mbappe tasviri olib tashlanishi boshlandi.
Xitoy milliy his-tuyg‘usi: G‘arb brendlarini tiz cho‘ktirgan sinovlar
Xitoy jamoatchiligi mamlakat madaniyati, tarixi va milliy qadriyatlariga tegishli har qanday bepisand munosabatga o‘ta sezgir va og‘ir javob qaytaradi:
«Miss Finlyandiya» voqeasi: 2025 yil oxirida go‘zallik tanlovi g‘olibasi Sara Djafse Xitoyda irqchilik sifatida qabul qilingan ishorasi ortidan unvonidan mahrum etilgan va ommaviy uzr so‘rashga majbur bo‘lgan edi;
Global moda va sanoat gigantlari sabog‘i: Ilgari Christian Dior, Dolce & Gabbana, Swatch Group kabi moda va sanoat gigantlari ham milliy his-tuyg‘ularni noto‘g‘ri tushunish yoki kalaka qilish ortidan keng ko‘lamli boykotlarga duch kelgan va rasmiy uzrlar bilan o‘z munosabatlarini qayta ko‘rib chiqqan;
Tijoriy yo‘qotishlar ko‘lami: Dunyoning ikkinchi eng yirik iste’mol bozori hisoblangan Xitoyda bunday salbiy munosabat nafaqat reklama tushumlarini, balki klub merchendayzingi va global sport imijini ham jiddiy zarba ostida qoldiradi.
Kilian Mbappe va Xitoy bozoridagi mojaro tafsilotlari
Yo‘nalish
Bayonot va holat tafsilotlari
Asosiy sabab
Memlar haqidagi intervyuda Xitoy tarixiy arbobi va xalqi haqidagi kinoyali so‘zlar
Hamkorlikni uzgan kompaniyalar
Eastroc Beverage (energetik ichimliklar) va Mengniu Dairy (sut mahsulotlari)
Kompaniyalar prinsipi
Milliy his-tuyg‘ularni kamsituvchi holatlarga nisbatan «nol toqat» siyosati
Ijtimoiy reaksiya
Weibo va Xitoy internet tarmoqlarida ommaviy norozilik va boykot chaqiriqlari
Oldingi o‘xshash mojarolar
Sara Djafse (unvondan mahrum etilgan), Dolce & Gabbana, Christian Dior
Ehtimoliy oqibatlar
Xitoydagi ko‘p million dollarlik reklama shartnomalarining bekor qilinishi
Izohlar 0
…