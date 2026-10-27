Xitoy gigantlari Mbappe bilan millionlab dollarlik shartnomalarni bir kunda bekor qildi

·105·Sport
Xitoy gigantlari Mbappe bilan millionlab dollarlik shartnomalarni bir kunda bekor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe intervyuda Xitoy xalqi va tarixiy arboblariga nisbatan aytgan kinoyali fikrlari ortidan mamlakatdagi yirik kompaniyalar bilan hamkorlikni yo‘qotdi.
  • Xitoyning Eastroc Beverage va Mengniu Dairy kompaniyalari futbolchining so‘zlarini milliy g‘ururni haqorat qilish deb baholab, u bilan tuzilgan barcha reklama shartnomalarini bir tomonlama bekor qildi.
  • Hozirda Xitoy bo‘ylab Mbappe tasviri tushirilgan barcha reklama materiallari olib tashlanmoqda.

Fransiya milliy terma jamoasi va «Real Madrid» klubi hujumchisi Kilian Mbappe ishtirokidagi oxirgi intervyu Xitoyda kutilmagan va jiddiy geo-tijoriy mojaroni keltirib chiqardi. Futbol yulduzi tarmoqlardagi sevimli memlari haqida gapirish asnosida Xitoy xalqi hamda mamlakatning tarixiy siyosiy arboblaridan biriga nisbatan kinoyali va haqoratli deb baholangan fikrlar bildirgan.

Mazkur chiqish Xitoyning yirik ijtimoiy tarmoqlarida keskin g‘azab to‘lqinini yuzaga keltirdi. Natijada mamlakatning eng qudratli ikki brend kompaniyasi futbolchi bilan tuzilgan barcha reklama va elchilik shartnomalarini to‘xtatganini e’lon qildi.

«Nol toqat»: Brendlarning keskin va bir xil reaksiyasi

Xitoyning ikki gigant kompaniyasi — ichimlik ishlab chiqaruvchi Eastroc Beverage hamda sut mahsulotlari magnati Mengniu Dairy bir necha soat farqi bilan qat’iy bayonot berib, fransiyalik yulduz bilan aloqalarni uzdi:

  • Eastroc Beverage'ning rasmiy pozitsiyasi: «Bugundan boshlab biz Kilian Mbappe bilan barcha hamkorlikni to‘xtatamiz. Kompaniyamiz xitoy xalqi milliy his-tuyg‘ularini haqorat qiladigan har qanday harakatlarga keskin qarshi va bunday holatlarga nisbatan “nol toqat” tamoyiliga amal qiladi»;

  • Mengniu Dairy'ning birdamligi: Ko‘p yillardan buyon yirik xalqaro sport musobaqalari va futbol yulduzlariga homiylik qilib keluvchi sut giganti ham xuddi shunday keskin bayonot bilan chiqib, milliy sha’n va g‘ururga daxl qiluvchi so‘zlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lishini ta’kidladi;

  • Reklama kampaniyalarining to‘xtatilishi: Mamlakat bo‘ylab bilbordlar, televizion reklamalar va mahsulot yorliqlaridan Mbappe tasviri olib tashlanishi boshlandi.

Xitoy milliy his-tuyg‘usi: G‘arb brendlarini tiz cho‘ktirgan sinovlar

Xitoy jamoatchiligi mamlakat madaniyati, tarixi va milliy qadriyatlariga tegishli har qanday bepisand munosabatga o‘ta sezgir va og‘ir javob qaytaradi:

  • «Miss Finlyandiya» voqeasi: 2025 yil oxirida go‘zallik tanlovi g‘olibasi Sara Djafse Xitoyda irqchilik sifatida qabul qilingan ishorasi ortidan unvonidan mahrum etilgan va ommaviy uzr so‘rashga majbur bo‘lgan edi;

  • Global moda va sanoat gigantlari sabog‘i: Ilgari Christian Dior, Dolce & Gabbana, Swatch Group kabi moda va sanoat gigantlari ham milliy his-tuyg‘ularni noto‘g‘ri tushunish yoki kalaka qilish ortidan keng ko‘lamli boykotlarga duch kelgan va rasmiy uzrlar bilan o‘z munosabatlarini qayta ko‘rib chiqqan;

  • Tijoriy yo‘qotishlar ko‘lami: Dunyoning ikkinchi eng yirik iste’mol bozori hisoblangan Xitoyda bunday salbiy munosabat nafaqat reklama tushumlarini, balki klub merchendayzingi va global sport imijini ham jiddiy zarba ostida qoldiradi.

Kilian Mbappe va Xitoy bozoridagi mojaro tafsilotlari

Yo‘nalish

Bayonot va holat tafsilotlari

Asosiy sabab

Memlar haqidagi intervyuda Xitoy tarixiy arbobi va xalqi haqidagi kinoyali so‘zlar

Hamkorlikni uzgan kompaniyalar

Eastroc Beverage (energetik ichimliklar) va Mengniu Dairy (sut mahsulotlari)

Kompaniyalar prinsipi

Milliy his-tuyg‘ularni kamsituvchi holatlarga nisbatan «nol toqat» siyosati

Ijtimoiy reaksiya

Weibo va Xitoy internet tarmoqlarida ommaviy norozilik va boykot chaqiriqlari

Oldingi o‘xshash mojarolar

Sara Djafse (unvondan mahrum etilgan), Dolce & Gabbana, Christian Dior

Ehtimoliy oqibatlar

Xitoydagi ko‘p million dollarlik reklama shartnomalarining bekor qilinishi

Kilian MbappeEastroc BeverageMengniu DairyXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldiLamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldi23 sentabr 11:14Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borMbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir bor14 iyul 17:17Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdiShakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi21 iyul 18:26Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiMbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdi1 iyul 08:12Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiJorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdi1 iyul 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi