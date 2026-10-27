Toshkentda xaridorga ichki qismi simga o‘xshash oltin bilaguzuk sotilgani aytilmoqda

·2·Jamiyat
Toshkentda xaridorga ichki qismi simga o‘xshash oltin bilaguzuk sotilgani aytilmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda sodir bo‘lgani aytilayotgan noodatiy holat aks etgan video tarqaldi. Unda ayol xarid qilgan oltin bilaguzukni tekshirib ko‘rib, uning ichki qismida oddiy simga o‘xshash material borligini ko‘rsatgan.

Videoda bilaguzukning tashqi ko‘rinishi oltin taqinchoqqa o‘xshashi, biroq ichki tuzilishi xaridorda shubha uyg‘otgani aks etgan. Hozircha buyumning haqiqiy tarkibi va uning qayerdan xarid qilingani haqida batafsil ma’lumot yo‘q.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar zargarlik buyumlarini xarid qilishda ehtiyotkor bo‘lish, ularning probasi va sifatini tekshirish muhimligini ta’kidlamoqda.

Mutaxassislar tavsiyasiga ko‘ra, qimmatbaho metallardan tayyorlangan buyumlarni xarid qilishdan oldin tamg‘asi va probasiga e’tibor berish, shuningdek, zarur hollarda ularning tarkibini zargarlik mutaxassisi yoki tegishli laboratoriyada tekshirtirish lozim.

Voqea tafsilotlari va bilaguzukning haqiqiy tarkibi rasman tasdiqlanmaguncha, videodagi holat yuzasidan qat’iy xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak.

Toshkentzargarlik buyumlarioltin bilaguzukiste’molchilar huquqi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!13 avgust 10:26Surxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindiSurxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindi22 avgust 17:15O‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilganO‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilgan5 oktabr 17:20Sirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandiSirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandi29 iyun 13:32Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdiQo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdi26 sentabr 15:05Bo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiBo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadi18 iyul 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi