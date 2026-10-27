Toshkentda xaridorga ichki qismi simga o‘xshash oltin bilaguzuk sotilgani aytilmoqda
Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda sodir bo‘lgani aytilayotgan noodatiy holat aks etgan video tarqaldi. Unda ayol xarid qilgan oltin bilaguzukni tekshirib ko‘rib, uning ichki qismida oddiy simga o‘xshash material borligini ko‘rsatgan.
Videoda bilaguzukning tashqi ko‘rinishi oltin taqinchoqqa o‘xshashi, biroq ichki tuzilishi xaridorda shubha uyg‘otgani aks etgan. Hozircha buyumning haqiqiy tarkibi va uning qayerdan xarid qilingani haqida batafsil ma’lumot yo‘q.
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar zargarlik buyumlarini xarid qilishda ehtiyotkor bo‘lish, ularning probasi va sifatini tekshirish muhimligini ta’kidlamoqda.
Mutaxassislar tavsiyasiga ko‘ra, qimmatbaho metallardan tayyorlangan buyumlarni xarid qilishdan oldin tamg‘asi va probasiga e’tibor berish, shuningdek, zarur hollarda ularning tarkibini zargarlik mutaxassisi yoki tegishli laboratoriyada tekshirtirish lozim.
Voqea tafsilotlari va bilaguzukning haqiqiy tarkibi rasman tasdiqlanmaguncha, videodagi holat yuzasidan qat’iy xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak.
Izohlar 0
…