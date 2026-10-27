Boks afsonasi Mayk Tayson turk serialiga taklif qilindi

·1·Madaniyat
Boks afsonasi Mayk Tayson turk serialiga taklif qilindi

Boks afsonasi Mayk Tayson aktyorlik faoliyatida yana bir loyiha bilan ishtirok etishi mumkin. Turkiyalik jurnalist Birsen Altuntashning xabar berishicha, mashhur bokschi “Tuzlu Kahve” serialida mehmon aktyor sifatida suratga tushishi kutilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Tayson serialda taniqli turkiyalik aktyor Bug‘ra Gülsoy gavdalantirayotgan Mehmet obrazining Amerikadan kelgan do‘sti rolini ijro etishi mumkin. Loyiha prodyuseri Polat Yağcı bokschini Turkiyaga taklif qilgani aytilmoqda.

Biroq Mayk Taysonning serialdagi ishtiroki hozircha rasman tasdiqlanmagan. Shu sababli uning suratga olish ishlarida qatnashishi va obrazining tafsilotlari bo‘yicha yakuniy ma’lumotlar kutilmoqda.

Mayk Tayson sportdagi faoliyatidan tashqari, avval ham kino va teleloyihalarda ko‘rinish bergan. Agar mazkur hamkorlik amalga oshsa, muxlislar uni turk serialida ham tomosha qilish imkoniga ega bo‘lishadi.

Mayk TaysonTuzlu KahveBug‘ra GulsoyTurk seriallari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqda“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqda8 iyul 16:34Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiTurk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi21 sentabr 18:07Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!18 sentabr 18:28Kerem Byursin va Lizge Jөmert munosabatlari haqidagi mish-mishlar kuchaydiKerem Byursin va Lizge Jөmert munosabatlari haqidagi mish-mishlar kuchaydi25 sentabr 02:07«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar15 iyun 13:21Tomoshabinlar qattiq tanqid qilgan mashhur turk serial yulduzlariTomoshabinlar qattiq tanqid qilgan mashhur turk serial yulduzlari21 may 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi