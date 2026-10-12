2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi

·55·Iqtisodiyot
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi

2027 yil 10 yanvardan kredit va kafillik bo‘yicha qarzdorlikni undirishda banklar uchun yangi talab kuchga kiradi. Unga ko‘ra, mijozning roziligisiz qarz undirilganda uning bank kartalarida belgilangan miqdorda mablag‘ saqlanishi kerak.

Qoldiriladigan summa mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining yarmiga teng bo‘ladi. Hozirgi miqdordan kelib chiqilsa, bu 680 ming so‘mni tashkil etadi.

Muhim jihati, ushbu mablag‘ har bir karta uchun alohida hisoblanmaydi. Ya’ni mijozning har bir bank kartasida 680 ming so‘mdan qolishi shart emas.

Mablag‘ mijozga tegishli barcha bank kartalari hisobga olingan holda belgilanadi. Demak, bank qarzdorlikni mijozning roziligisiz undirish jarayonida belgilangan himoyalangan mablag‘ni to‘liq yechib ololmaydi.

Kredit qarziBank kartalariBanklarQarzdorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Banklar kredit qarzi uchun kartadagi barcha pulni yecha olmaydiBanklar kredit qarzi uchun kartadagi barcha pulni yecha olmaydi10 oktabr 18:471-maydan Humo kartalari uchun SMS-xabarnoma narxi ikki baravar oshadi1-maydan Humo kartalari uchun SMS-xabarnoma narxi ikki baravar oshadi25 aprel 06:00Har beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiHar beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdi27 avgust 16:24Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...25 sentabr 07:038 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?15 iyul 21:45O‘zbekistonliklar nima uchun eng ko‘p kredit olmoqda? Markaziy bank tahliliO‘zbekistonliklar nima uchun eng ko‘p kredit olmoqda? Markaziy bank tahlili8 oktabr 07:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi