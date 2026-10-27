G‘ayrioddiy e’lon: O‘zbekistonda hojatxonaga tushib ketgan iPhone 16 Pro Max sotuvga qo‘yildi

·48·Jamiyat
G‘ayrioddiy e’lon: O‘zbekistonda hojatxonaga tushib ketgan iPhone 16 Pro Max sotuvga qo‘yildi

O‘zbekistonda qishloq hojatxonasiga tushib ketgani aytilayotgan iPhone 16 Pro Max sotuvga chiqarildi. Eng qizig‘i, sotuvchi qurilmaning boshidan o‘tgan voqeani yashirmay, uning yoqimsiz hidini ham alohida ta’kidlagan.

E’lon tavsifiga ko‘ra, telefon qishloqdagi hojatxonaga tushib ketgan. Shu sababli undan hanuz yoqimsiz hid kelishi, mikrofonini esa tozalash kerakligi aytilgan.

Sotuvchining ta’kidlashicha, qurilmaning qolgan holati yaxshi. Biroq telefon orqali gaplashayotganda sezilishi mumkin bo‘lgan hid uning eng noodatiy «kamchiligi» bo‘lib turibdi.

Mazkur e’lon o‘zining g‘ayrioddiy tafsilotlari bilan e’tiborni tortishi mumkin. Shunga qaramay, bunday qurilmani xarid qilishdan oldin uning ishlashini, mikrofon va dinamiklarini, zaryadlanishini hamda namlikdan zararlangan-zararlanmaganini sinchiklab tekshirish muhim.

Axir, ishlatilgan telefon tanlashda narx va tashqi ko‘rinishdan tashqari, qurilmaning texnik holati ham katta ahamiyatga ega.

iPhone 16 Pro MaxOLXO‘zbekistonSmartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiToshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildi4 iyul 13:48Toshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilmaToshkentda iPhone 18 kontrabandasi fosh bo‘ldi: 227 million so‘mlik 14 ta qurilma28 sentabr 12:46Namangan viloyatida hojatxonaga tushib ketgan bola qutqarildiNamangan viloyatida hojatxonaga tushib ketgan bola qutqarildi23 may 15:04Namanganda 1 yoshli bola hojatxonaga tushib ketdiNamanganda 1 yoshli bola hojatxonaga tushib ketdi23 may 16:09Uchtepadagi yong‘in: xonadonga qasddan o‘t qo‘yish alomatlari aniqlandiUchtepadagi yong‘in: xonadonga qasddan o‘t qo‘yish alomatlari aniqlandiBugun 14:58Toshkentda xaridorga ichki qismi simga o‘xshash oltin bilaguzuk sotilgani aytilmoqdaToshkentda xaridorga ichki qismi simga o‘xshash oltin bilaguzuk sotilgani aytilmoqdaBugun 14:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi