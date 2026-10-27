G‘ayrioddiy e’lon: O‘zbekistonda hojatxonaga tushib ketgan iPhone 16 Pro Max sotuvga qo‘yildi
O‘zbekistonda qishloq hojatxonasiga tushib ketgani aytilayotgan iPhone 16 Pro Max sotuvga chiqarildi. Eng qizig‘i, sotuvchi qurilmaning boshidan o‘tgan voqeani yashirmay, uning yoqimsiz hidini ham alohida ta’kidlagan.
E’lon tavsifiga ko‘ra, telefon qishloqdagi hojatxonaga tushib ketgan. Shu sababli undan hanuz yoqimsiz hid kelishi, mikrofonini esa tozalash kerakligi aytilgan.
Sotuvchining ta’kidlashicha, qurilmaning qolgan holati yaxshi. Biroq telefon orqali gaplashayotganda sezilishi mumkin bo‘lgan hid uning eng noodatiy «kamchiligi» bo‘lib turibdi.
Mazkur e’lon o‘zining g‘ayrioddiy tafsilotlari bilan e’tiborni tortishi mumkin. Shunga qaramay, bunday qurilmani xarid qilishdan oldin uning ishlashini, mikrofon va dinamiklarini, zaryadlanishini hamda namlikdan zararlangan-zararlanmaganini sinchiklab tekshirish muhim.
Axir, ishlatilgan telefon tanlashda narx va tashqi ko‘rinishdan tashqari, qurilmaning texnik holati ham katta ahamiyatga ega.
Izohlar 0
…