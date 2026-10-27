O‘zbekistonda aksiyada mashina yutgan odamga sovrin berilmadi

·131·Jamiyat
O‘zbekistonda aksiyada mashina yutgan odamga sovrin berilmadi

O‘zbekistonda savdo va xizmat ko‘rsatish sohasidagi aksiyalar tekshirilib, iste’molchilar huquqlarini buzish bilan bog‘liq holatlar aniqlandi. Bu haqda Raqobat qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qo‘mita 58 ta savdo va xizmat ko‘rsatish nuqtasidagi 116 ta aksiya va chegirmani o‘rganib, 65 ta qoidabuzarlikni qayd etdi.

Jumladan, Andijondagi «Water Life Mineral» kompaniyasi o‘tkazgan aksiyada uch nafar ishtirokchiga jami 60 million so‘mlik sovrin berilmagan. Namanganda esa Chevrolet Cobalt avtomobili telefon raqami noto‘g‘ri terilgani sabab boshqa kishiga topshirilgan. Qo‘mita aralashuvidan keyin mashina haqiqiy g‘olibga qaytarilgan.

Bundan tashqari, ayrim do‘konlarda chegirmalar noto‘g‘ri ko‘rsatilgan, aksiya shartlari esa to‘liq tushuntirilmagan.

Ma’lum qilinishicha, 59 ta qoidabuzarlik bartaraf etilgan, to‘rtta tadbirkorga nisbatan ish qo‘zg‘atilgan. Iste’molchilar foydasiga qariyb 250 million so‘m qayta hisob-kitob qilingan.

Raqobat qo‘mitasiIste’molchilar huquqlariWater Life MineralChevrolet Cobalt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqdaO‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqda23 oktabr 16:34O‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqdaO‘zbekistonda Telegram orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmoqda22 oktabr 15:09Ehtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildiEhtiyot bo‘ling! O‘zbekiston do‘konlarida 73 nomdagi mahsulot sifatsiz deb topildi20 oktabr 16:10O‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandiO‘zbekistonda 800 ming fuqaro foydasiga 22 mlrd so‘mlik kommunal to‘lovlar qayta hisoblandi15 oktabr 14:13O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?12 oktabr 12:18O‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdiO‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdi12 oktabr 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi