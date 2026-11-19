O‘zbekistonda oltin quymalari narxi yil boshidan beri eng past darajaga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 19 noyabr kuni o‘lchovli oltin quymalari uchun joriy yil boshidan buyon kuzatilgan eng past narxlarni belgiladi.
- Xususan, 5 grammlik oltin quymasining sotish narxi 8 mln 917 ming so‘mni tashkil etib, 3 martdagi rekord ko‘rsatkichdan so‘ng mahalliy bozorda 18 foizga arzonlashdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 19 noyabr kuni uchun o‘lchovli oltin quymalarning yangilangan sotuv va qaytarib sotib olish narxlarini e’lon qildi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 5 grammlik oltin quymasining sotish narxi 8 mln 917 ming so‘m etib belgilandi. Bu joriy yil boshidan buyon — aniqrog‘i, 9 yanvardan keyin kuzatilgan eng past ko‘rsatkich hisoblanadi.
Taqqoslash uchun, 2026 yilning 3 mart sanasida 5 grammlik quyma narxi 10 mln 864 ming so‘mga yetib (1 grammi 2 mln 173 ming so‘m), yillik rekord o‘rnatgan edi. Shundan beri qimmatbaho metall qiymati mahalliy bozorda 18 foizga arzonlagan. Shunga qaramay, hozirgi narxlar o‘tgan yilning 19 noyabridagi ko‘rsatkichga nisbatan 10 foizga yuqori bo‘lib turibdi.
19 noyabr holatiga ko‘ra oltin quymalarining narxlari
Markaziy bank tomonidan e’lon qilingan rasmiy kotirovkalarga muvofiq, turli og‘irlikdagi o‘lchovli oltin quymalarning sotish hamda qadoq holatiga ko‘ra qaytarib sotib olish qiymatlari quyidagicha:
Og‘irligi
Sotish narxi
Qaytarib sotib olish (qadog‘i but holatda)
Qaytarib sotib olish (qadog‘i buzilgan / ekspertizadan so‘ng)
5 gramm
8 917 000 so‘m
7 207 000 so‘m
7 134 000 so‘m
10 gramm
17 834 000 so‘m
14 413 000 so‘m
14 267 000 so‘m
20 gramm
35 669 000 so‘m
28 826 000 so‘m
28 535 000 so‘m
50 gramm
89 172 000 so‘m
72 065 000 so‘m
71 337 000 so‘m
100 gramm
178 343 000 so‘m
144 130 000 so‘m
142 674 000 so‘m
Narxlar pasayishining asosiy sabablari nimada?
Mutaxassislar ichki bozordagi arzonlashuvni bevosita global moliyaviy omillar va xalqaro birjalardagi o‘zgarishlar bilan izohlashmoqda:
Jahon bozoridagi pasayish: Xalqaro kotirovkalarda oltinning bir troy unsiyasi 3 830 – 3 840 AQSH dollari atrofiga tushib, 2025 yil oktyabridan beri eng past darajani qayd etdi. 2026 yil yanvar oyi oxirida o‘rnatilgan tarixiy cho‘qqidan (5 594,82 dollar) buyon jahon bozoridagi narx 31,5 foizga pasaygan.
AQSH dollari va foiz stavkalari bosimi: AQSH dollarining xalqaro valyutalar savatiga nisbatan mustahkamlanishi, AQSH davlat obligatsiyalari daromadliligining oshishi hamda Federal rezerv tizimi (FRS) tomonidan foiz stavkalarining ko‘tarilishi ehtimoli yuqoriligi foizli daromad keltirmaydigan oltinga bo‘lgan investorlar talabini pasaytirmoqda.
Kunlik rasmiy kotirovkalar va tijorat banklari orqali qaytarib sotib olish narxlarining yangilanishini O‘zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida kuzatib borish mumkin.
Sizningcha, oltin quymalari narxining pasayishi uzoq muddatli sarmoya kiritish uchun qulay fursatmi yoki arzonlashish yana davom etadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…