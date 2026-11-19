O‘zbekiston fuqarolari O‘monga vizasiz borishi mumkin: yangi kelishuvning muhim shartlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va O‘mon Sultonligi o‘rtasida o‘zaro vizasiz rejim joriy etish to‘g‘risidagi bitim imzolandi.
- Unga ko‘ra, fuqarolar har bir tashrifda 30 kungacha, bir kalendar yili davomida esa jami 180 kungacha vizasiz bo‘lishlari mumkin.
- Safar uchun amal qilish muddati kamida olti oy bo‘lgan biometrik pasport talab etiladi.
- Mazkur kelishuv har ikki tomon ichki tartib-taomillarni yakunlab, bir-birini rasman xabardor qilganidan 30 kun o‘tgach kuchga kiradi.
O‘zbekiston fuqarolari uchun Fors ko‘rfazidagi yana bir davlatga safar qilish imkoniyati kengaymoqda. O‘zbekiston va O‘mon Sultonligi o‘rtasida o‘zaro vizasiz rejim joriy etish to‘g‘risidagi bitim imzolandi. Endi ikki mamlakat fuqarolari belgilangan shartlarga rioya qilgan holda vizasiz safar qilishi mumkin bo‘ladi.
Biroq yangi tartibning muhim jihati bor: vizasiz rejim har bir tashrifda 30 kungacha amal qiladi, bir kalendar yili davomidagi jami vizasiz bo‘lish muddati esa 180 kundan oshmasligi kerak.
O‘monga borish uchun qanday pasport talab etiladi?
Imzolangan bitimga muvofiq, vizasiz safar qilish huquqidan foydalanish uchun fuqarolarda amal qilish muddati kamida olti oy bo‘lgan biometrik pasport bo‘lishi lozim.
Ushbu talab O‘zbekiston va O‘mon fuqarolari uchun o‘zaro tartibda belgilangan. Ya’ni har ikki mamlakat fuqarolari ham kelishuvda nazarda tutilgan shartlar asosida vizasiz safar qilishi mumkin.
30 kunlik muddat qanday hisoblanadi?
Yangi kelishuvda vizasiz bo‘lish muddati aniq belgilab qo‘yilgan:
har bir tashrif davomida 30 kungacha vizasiz qolish mumkin;
bir kalendar yili davomidagi jami bo‘lish muddati 180 kundan oshmasligi kerak;
safar uchun kamida olti oy amal qilish muddatiga ega biometrik pasport talab etiladi.
Demak, fuqaro bir yil davomida O‘monga bir necha marta borishi mumkin, ammo barcha tashriflar davomidagi jami bo‘lish muddati 180 kunlik chegaradan oshmasligi shart.
Vizasiz rejim qachon kuchga kiradi?
Bitim imzolangani uning qoidalari darhol amal qila boshlaganini anglatmaydi.
Hujjatga ko‘ra, ikki tomon ham kelishuvni kuchga kiritish uchun zarur bo‘lgan ichki tartib-taomillarni bajargani haqida bir-birini rasman xabardor qilishi kerak. Bitim ana shu xabarnomalardan so‘ng olingan oxirgisi sanasidan 30 kun o‘tgach kuchga kiradi.
Shuning uchun fuqarolar safarni rejalashtirishdan oldin vizasiz rejim rasman kuchga kirgan-kirmaganini aniqlashlari muhim.
O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi safarlar uchun yangi imkoniyat
Vizasiz rejimning joriy etilishi ikki mamlakat o‘rtasidagi turizm, ishbilarmonlik aloqalari va madaniy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.
Ayniqsa, O‘monga sayyohlik, qarindoshlarni ziyorat qilish yoki qisqa muddatli ishbilarmonlik safarlarini amalga oshirishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun bu muhim yangilikdir.
Eng muhimi, yangi kelishuv kuchga kirgach, O‘monga borish uchun har bir qisqa muddatli tashrif oldidan viza rasmiylashtirish zarurati bartaraf etiladi. Faqat pasportning amal qilish muddati va vizasiz bo‘lishning belgilangan chegaralariga rioya qilish talab etiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…