«Dolya» laqabli uyushgan jinoiy guruh qo‘lga olindi: Zo‘ravonlik tizimi fosh etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida zo‘ravonlik, bezorilik va tovlamachilik bilan shug‘ullangan uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga Ichki ishlar vazirligi hamda Davlat xavfsizlik xizmati hamkorligida chek qo‘yildi.
- Guruh yetakchisi Umid Abdug‘aniyev («Dolya»), shuningdek, Izzat Yo‘ldoshev («Skar»), Rustam Ziyayev («Tuz») va Davron Abdug‘aniyev («Dodi») kabi a’zolar qo‘lga olinib, ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Toshkent shahrida ko‘cha yechimlarini zo‘ravonlik va bezorilik yo‘li bilan hal qilib, muntazam ravishda tovlamachilik jinoyatini sodir etib kelgan uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi (IIV) matbuot xizmati rasmiy xabar berdi.
Tezkor amaliyot va qo‘lga olinganlar
Vazirlikning tezkor qidiruv departamenti, uning hududiy bo‘linmalari hamda Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan keng ko‘lamli tezkor tadbir natijasida ushbu jinoiy to‘da a’zolari aniqlanib, qo‘lga olindi. Jinoiy guruh yetakchisi va uning faol a’zolari shaxsiga aniqlik kiritildi:
Abdug‘aniyev Umid: Laqabi «Dolya», muqaddam Jinoyat kodeksining 169-moddasi (o‘g‘irlik) bilan sudlangan.
Yo‘ldoshev Izzat: Laqabi «Skar», muqaddam Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) bilan sudlangan.
Ziyayev Rustam: Laqabi «Tuz», muqaddam Jinoyat kodeksining 169, 226 (hujjatlarni, shtamplarni, blankalarni soxtalashtirish, ularni sotish yoki ulardan foydalanish) hamda 277-moddalari (bezorilik) bilan sudlangan.
Abdug‘aniyev Davron: Laqabi «Dodi».
11 ming dollarlik tovlamachilik epizodi
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, guruh a’zolarining jinoiy faoliyatiga doir bir nechta holatlar aniqlangan. Shulardan biri 2026 yilning sentyabr oyida sodir bo‘lgan. Ikki tanish fuqaro o‘rtasida pul masalasida kelishuv bo‘lib, ulardan biri sherigiga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun bir yilga 11 ming dollar qarz bergan.
Bu oldi-berdidan xabar topgan jinoiy guruh a’zolari noyabr oyida hech qanday asossiz va qonuniy huquqlarsiz ikki tanishning o‘rtasidagi munosabatga aralashgan. Ular kuch ishlatgan holda qarz olgan fuqaroni qo‘rqitib, uning tanishiga tegishli bo‘lgan 11 ming dollarni o‘zlariga topshirishga majburlagan va qo‘lga kiritgan pulni egasiga qaytarmasdan, o‘z ehtiyojlariga sarflab yuborgan.
Jinoiy guruh a’zolari
Laqabi
Muqaddam sudlanganligi
Abdug‘aniyev Umid
Dolya
O‘g‘irlik (169-modda)
Yo‘ldoshev Izzat
Skar
Firibgarlik (168-modda)
Ziyayev Rustam
Tuz
O‘g‘irlik, Soxtalashtirish, Bezorilik
Abdug‘aniyev Davron
Dodi
Ma’lumot berilmagan
Tizimli razillik va tahdidlar
IIV xabarida qayd etilishicha, ushbu uyushgan jinoiy guruhning qilmishlari yosh, jins, ijtimoiy ahvol, sabab va mavzu tanlamagan. Ular telefon savdosi, oylik ish haqini undirish, avtomashina oldi-sotdisi va ishlagan pulni talab qilish kabi turli xil masalalarda fuqarolarga tahdid, qo‘rqitish, tovlamachilik va zo‘ravonlik orqali millionlab pullarni talab qilib kelgan. Jinoyatchilar o‘z qurbonlarini huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishdan qo‘rqitib, jim yurishga majbur qilgan.
Jabrlanganlardan biri bergan ko‘rsatmada tahdidlarning og‘irligini ta’kidlagan: "Pichoq bilan tahdid bo‘ldi. Oilamga, oilamni tinchini buzib tahdid qilishdi. O‘zimga to‘yimni to‘xtatish bo‘yicha".
Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a’zolariga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi ikkinchi qismi (tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ichki ishlar vazirligi ushbu uyushgan jinoiy guruh a’zolaridan jabr ko‘rgan fuqarolar bor bo‘lsa, bu haqda ichki ishlar organlariga murojaat qilishlarini so‘radi.
Sizningcha, Toshkent ko‘chalarida bu kabi uyushgan jinoiy guruhlarning paydo bo‘lishiga va yoshlarni o‘z safiga tortishiga qarshi kurashda qanday choralar eng samarali bo‘ladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…