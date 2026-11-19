O‘zbekistonda OTMga kirish imtihonlari bekor qilinadimi? Yangi tizim joriy qilinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda maktabni bitirish va oliy ta’lim muassasasiga kirish imtihonlarini yagona davlat imtihoniga birlashtirish rejalashtirilmoqda.
- Ushbu tizim 2027/2028-o‘quv yili yakunida Toshkent shahri va Navoiy viloyatida sinovdan o‘tkazilib, 2028/2029-o‘quv yili yakunidan boshlab butun respublika bo‘ylab joriy etilishi ko‘zda tutilgan.
O‘zbekistonda oliygohga kirish uchun alohida test topshirish tartibi o‘zgarishi mumkin. Yangi rejaga ko‘ra, 11-sinf bitiruvchilari maktabni tamomlash va universitetga kirish uchun ikkita alohida imtihon o‘rniga yagona davlat imtihonini topshiradi. Uning natijasi ham attestat olishda, ham OTMga kirish tanlovida hisobga olinadi.
Biroq bu o‘zgarish hozirdan amalga kirmaydi. Dastlab tizim 2027/2028-o‘quv yili yakunida Toshkent shahri va Navoiy viloyatida sinovdan o‘tkazilishi, 2028/2029-o‘quv yili yakunidan esa mamlakat bo‘ylab joriy etilishi rejalashtirilgan.
11-sinf bitiruvchilari uchun qanday o‘zgarish bo‘ladi?
Hozirgi tartibda o‘quvchilar maktabni tamomlash uchun yakuniy imtihonlar topshiradi. Oliy ta’lim muassasasiga kirishni istaganlar esa keyinchalik alohida qabul testlarida ishtirok etadi.
Yangi tizimda bu jarayonlarni birlashtirish ko‘zda tutilgan. 11-sinf o‘quvchisi yagona davlat imtihonini topshiradi va uning natijasi ikki maqsadda ishlatiladi:
maktabni tamomlaganlikni tasdiqlash;
OTMga kirish tanlovida ishtirok etish.
Bunda abituriyent o‘zi tanlagan oliy ta’lim yo‘nalishiga mos fanlardan imtihon topshirishi nazarda tutilgan. Demak, maktab bitiruvchisi universitetga kirish uchun alohida testga qayta tayyorlanish va yana bir imtihon topshirish zaruratidan xalos bo‘lishi mumkin.
9-sinf o‘quvchilari uchun ham yangi tartib joriy etiladi
O‘zgarishlar faqat 11-sinf bitiruvchilari bilan cheklanmaydi. 9-sinfni tamomlayotgan o‘quvchilar uchun ham asosiy davlat imtihoni joriy etilishi rejalashtirilgan.
Uning natijalari maktab shahodatnomasida aks etadi hamda akademik litsey va texnikumlarga qabul jarayonida hisobga olinadi.
Shu tariqa, 9-sinfdan keyin o‘qishni davom ettirish yo‘nalishini tanlayotgan o‘quvchilarning bilim darajasini yagona tartibda baholash imkoniyati yaratilishi kutilmoqda.
Yangi tizim qachon joriy etiladi?
Rejaga muvofiq, islohot bosqichma-bosqich amalga oshiriladi:
Muddat
Rejalashtirilgan o‘zgarish
2027/2028-o‘quv yili yakuni
Toshkent shahri va Navoiy viloyatida tajriba-sinov
2028/2029-o‘quv yili yakunidan
Tizimni butun respublika bo‘ylab joriy etish
Dastlabki sinov jarayonida imtihonlarni tashkil etish, topshiriqlar mazmuni va natijalarni hisoblash mexanizmlari tekshirilishi ko‘zda tutilgan.
Demak, abituriyentlar endi test topshirmaydimi?
Yo‘q, gap imtihonlarni butunlay bekor qilish haqida emas. Asosiy o‘zgarish — maktabni bitirish va oliygohga kirish uchun o‘tkaziladigan alohida sinovlarni yagona imtihonga birlashtirishdir.
Shuningdek, 2026/2027-o‘quv yili uchun qabul jarayonlari amaldagi tartib asosida davom etmoqda. Yangi tizim hozircha rejalashtirish va sinov bosqichiga taalluqli bo‘lib, uning barcha tafsilotlari belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi kerak.
Abituriyentlar uchun bu nimani anglatadi?
Yangi tartib to‘liq joriy etilsa, maktab bitiruvchilari uchun imtihonlar soni kamayishi, vaqt va tayyorgarlik jarayonidagi ortiqcha yuklama qisqarishi mumkin. Biroq bu tizimning samaradorligi imtihon savollarining sifati, baholashning shaffofligi va barcha abituriyentlar uchun teng imkoniyatlar yaratilishiga bog‘liq bo‘ladi.
Eng muhimi, oliygohga kirish imtihonlari bekor qilinmayapti — ularni maktabdagi yakuniy davlat imtihonlari bilan birlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu esa O‘zbekistonda abituriyentlarni qabul qilish tizimidagi sezilarli o‘zgarishlardan biri bo‘lishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…