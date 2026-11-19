Toshkentda ichimlik suvi apparatlarini buzib, pullarini o‘g‘irlagan yoshlar ushlandi
Toshkent shahrining ikki tumanida ko‘chalarga o‘rnatilgan ichimlik suvi tarqatish apparatlarini buzib, ichidagi pullarni o‘g‘irlashda gumonlangan bir guruh yoshlar qo‘lga olindi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda noma’lum shaxslarning suv apparatlarini buzib, ulardagi pullarni olib ketayotgani aks etgan videolar tarqalgan edi. Ushbu tasvirlar foydalanuvchilar orasida muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Toshkent shahar IIBB xodimlari videolarni o‘rganib, voqeaga aloqador shaxslarni aniqladi. Ma’lum bo‘lishicha, gumonlanuvchilar poytaxtning Uchtepa va Yunusobod tumanlarida o‘rnatilgan filtrlangan ichimlik suvi apparatlarini buzib, ularning ichidagi naqd pullarni qo‘lga kiritgan.
Tezkor-qidiruv tadbirlari davomida 2004 yilda tug‘ilgan R.A., 2007 yilda tug‘ilgan I.S. va M.N., 2008 yilda tug‘ilgan A.Q., 2010 yilda tug‘ilgan N.G‘. hamda 2011 yilda tug‘ilgan R.O. ushlangan.
Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi Tergov bo‘limi tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi, ya’ni o‘g‘rilik bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Hozirda qo‘lga olinganlarning boshqa shu kabi holatlarga aloqadorligi ham tekshirilmoqda. Tergov yakunlariga ko‘ra, ularning harakatlariga qonuniy baho beriladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…