Jahon bozorida oltin narxi keskin quladi: Oltinning arzonlashishiga nima sabab bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro qimmatbaho metallar bozorida oltin narxi so‘nggi bir yildan ortiq vaqt ichida kuzatilmagan eng past ko‘rsatkichgacha tushib, bir troy unsiya uchun 3 899 dollarni tashkil etdi.
- Ushbu pasayishga AQSH iqtisodiyotining barqarorlashuvi hamda neft narxlarining ko‘tarilishi sabab bo‘ldi.
- Mutaxassislar yuzaga kelgan vaziyatni tilla taqinchoqlar xarid qilish va uzoq muddatli sarmoya kiritish uchun qulay fursat deb baholamoqda.
Xalqaro qimmatbaho metallar bozorida investorlar va xaridorlar uchun kutilmagan keskin o‘zgarish yuz berdi — oltin kotirovkalari so‘nggi bir yildan ortiq vaqt ichida kuzatilmagan eng past ko‘rsatkichgacha tushib ketdi.
Jahon xomashyo birjalarida bir troy unsiya oltin narxi psixologik muhim hisoblangan 3 900 dollarlik chegaradan pastga sho‘ng‘idi. Dekabr oyi fyuchers shartnomalari bo‘yicha narxlar savdo davomida 3 899 dollar darajasida qayd etildi. Bunday pasayish so‘nggi bor 2025 yilning oktyabr oyida kuzatilgan edi.
Narxlar qulashi ortida qanday omillar turibdi?
Xalqaro moliyaviy tahlilchilar va bozor mutaxassislari qimmatbaho metallar arzonlashuviga quyidagi ikki asosiy sababni ko‘rsatmoqda:
AQSHning kuchli iqtisodiy ko‘rsatkichlari: Amerika iqtisodiyotida kuzatilayotgan barqarorlik va kuchli makroiqtisodiy hisobotlar sarmoyadorlarning xavfsiz aktiv («safe haven») sifatida oltinga bo‘lgan ehtiyojini vaqtincha susaytirdi;
Neft narxining ko‘tarilishi: Energiya bozorida xomashyo narxlarining oshishi global kapital oqimini qayta taqsimlab, birja ishtirokchilarini aktivlarni qayta baholashga undadi.
Xaridorlar uchun qulay fursat: Zargarlik bozorida nimalar kutilmoqda?
Jahon birjalaridagi ushbu pasayish chakana bozorga va milliy zargarlik tarmoqlariga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmaydi:
Taqinchoqlar xaridi uchun ayni vaqt: Tilla taqinchoqlar va oltin buyumlar sotib olishni rejalashtirib yurgan fuqarolar uchun hozirgi holat narxlarni diqqat bilan kuzatib borish va qulay xaridlarni amalga oshirish uchun eng ma’qul davrlardan biri hisoblanadi;
Investitsion tanlov: Mutaxassislarning fikricha, uzoq muddatli sarmoya kiritish niyatida bo‘lganlar uchun kotirovkalarning korreksiyasi tannarx jihatidan qulay kirish nuqtasini taqdim etmoqda.
Izohlar 0
…