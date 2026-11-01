Jahon bozorida oltin narxi keskin quladi: Oltinning arzonlashishiga nima sabab bo‘ldi?

·112·Dunyo
Jahon bozorida oltin narxi keskin quladi: Oltinning arzonlashishiga nima sabab bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro qimmatbaho metallar bozorida oltin narxi so‘nggi bir yildan ortiq vaqt ichida kuzatilmagan eng past ko‘rsatkichgacha tushib, bir troy unsiya uchun 3 899 dollarni tashkil etdi.
  • Ushbu pasayishga AQSH iqtisodiyotining barqarorlashuvi hamda neft narxlarining ko‘tarilishi sabab bo‘ldi.
  • Mutaxassislar yuzaga kelgan vaziyatni tilla taqinchoqlar xarid qilish va uzoq muddatli sarmoya kiritish uchun qulay fursat deb baholamoqda.

Xalqaro qimmatbaho metallar bozorida investorlar va xaridorlar uchun kutilmagan keskin o‘zgarish yuz berdi — oltin kotirovkalari so‘nggi bir yildan ortiq vaqt ichida kuzatilmagan eng past ko‘rsatkichgacha tushib ketdi.

Jahon xomashyo birjalarida bir troy unsiya oltin narxi psixologik muhim hisoblangan 3 900 dollarlik chegaradan pastga sho‘ng‘idi. Dekabr oyi fyuchers shartnomalari bo‘yicha narxlar savdo davomida 3 899 dollar darajasida qayd etildi. Bunday pasayish so‘nggi bor 2025 yilning oktyabr oyida kuzatilgan edi.

Narxlar qulashi ortida qanday omillar turibdi?

Xalqaro moliyaviy tahlilchilar va bozor mutaxassislari qimmatbaho metallar arzonlashuviga quyidagi ikki asosiy sababni ko‘rsatmoqda:

  • AQSHning kuchli iqtisodiy ko‘rsatkichlari: Amerika iqtisodiyotida kuzatilayotgan barqarorlik va kuchli makroiqtisodiy hisobotlar sarmoyadorlarning xavfsiz aktiv («safe haven») sifatida oltinga bo‘lgan ehtiyojini vaqtincha susaytirdi;

  • Neft narxining ko‘tarilishi: Energiya bozorida xomashyo narxlarining oshishi global kapital oqimini qayta taqsimlab, birja ishtirokchilarini aktivlarni qayta baholashga undadi.

Xaridorlar uchun qulay fursat: Zargarlik bozorida nimalar kutilmoqda?

Jahon birjalaridagi ushbu pasayish chakana bozorga va milliy zargarlik tarmoqlariga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmaydi:

  • Taqinchoqlar xaridi uchun ayni vaqt: Tilla taqinchoqlar va oltin buyumlar sotib olishni rejalashtirib yurgan fuqarolar uchun hozirgi holat narxlarni diqqat bilan kuzatib borish va qulay xaridlarni amalga oshirish uchun eng ma’qul davrlardan biri hisoblanadi;

  • Investitsion tanlov: Mutaxassislarning fikricha, uzoq muddatli sarmoya kiritish niyatida bo‘lganlar uchun kotirovkalarning korreksiyasi tannarx jihatidan qulay kirish nuqtasini taqdim etmoqda.

Oltin narxiQimmatbaho metallarJahon birjasiMoliyaviy bozor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuz bo‘g‘ozidagi qamal va bank bozoriga zarba: AQSH gigant banklari aksiyalari "quladi"Hurmuz bo‘g‘ozidagi qamal va bank bozoriga zarba: AQSH gigant banklari aksiyalari "quladi"18 oktabr 22:32«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi13 sentabr 00:48Sudanda oltin koni quladi: qurbonlar borSudanda oltin koni quladi: qurbonlar bor17 sentabr 12:03Antaliyada tabiiy ofat: 40 metrli kran va konteynerlar quladi, 4 nafar ishchi halok bo‘ldiAntaliyada tabiiy ofat: 40 metrli kran va konteynerlar quladi, 4 nafar ishchi halok bo‘ldi27 oktabr 16:32Atigi 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 ming dollarga sotildiAtigi 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 ming dollarga sotildi21 oktabr 08:09Moldova hududiga 17 soat ichida Rossiyaga tegishli deb topilgan 5 ta dron quladiMoldova hududiga 17 soat ichida Rossiyaga tegishli deb topilgan 5 ta dron quladi17 oktabr 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda