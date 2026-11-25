O‘zbekistonda 25 noyabr kuni oltin quymalar narxi tushdi
Iqtisodiyot1 daqiqa o'qish4
O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan o‘lchovli oltin quymalarning 2026 yil 25 noyabrdagi sotuv narxlari e’lon qilindi.
Oltin quymalar narxi quyidagicha belgilandi:
5 gramm — 8 320 000 so‘m;
10 gramm — 16 640 000 so‘m;
20 gramm — 33 280 000 so‘m;
50 gramm — 83 200 000 so‘m;
100 gramm — 166 400 000 so‘m.
O‘lchovli oltin quymalarni O‘zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…