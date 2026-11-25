Bektemirda to‘rtta ko‘p qavatli uyda gaz o‘chiriladi
Toshkent shahri Bektemir tumanidagi «Mirishkor» mahallasida 25 noyabr kuni gaz quvurini ko‘chirish ishlari bajariladi. Diametri 57 millimetr bo‘lgan past va o‘rta bosimli quvur ko‘p qavatli uylar orasidan xavfsiz joyga olib o‘tiladi. Mazkur uylar «Obod mahalla» dasturiga kiritilgan.
Gaz quvurini ko‘chirish ishlari «Hududgaz poytaxt» gaz ta’minoti filialiga qarashli «Bektemirtumangaz» bo‘limi tomonidan amalga oshiriladi.
Ishlar sababli 25 noyabr kuni soat 10:00 dan 18:00 gacha tabiiy gaz yetkazib berish vaqtincha to‘xtatiladi. Uzilish 37, 38, 39 va 29B-sonli ko‘p qavatli uylarni qamrab oladi. Bu esa jami 381 ta xonadonga ta’sir qiladi. Shuningdek, 14 ta ulgurji iste’molchi ham gazsiz qoladi.
Quvurni ko‘chirish ishlari tugagach, gaz ta’minoti xavfsizlik qoidalariga muvofiq bosqichma-bosqich qayta tiklanadi. Iste’molchilarga gaz berish jarayoni haqida xabar berib boriladi.
«Bektemirtumangaz» bo‘limi vaqtinchalik noqulayliklar uchun aholidan uzr so‘ragan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…