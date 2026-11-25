O‘zbekiston ingliz tilini bilish bo‘yicha jahon reytingida past o‘rinni egalladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston 2026 yilgi EF English Proficiency indeksi natijalariga ko‘ra, 117 ta davlat orasida 101-o‘rinni egallab, aholining ingliz tilini bilish darajasi «juda past» deb baholandi.
- Mamlakat o‘tgan yilgi 104-o‘ringa nisbatan reytingda biroz ko‘tarilgan bo‘lsa-da, o‘rtacha ball 429 balldan 421 ballga tushib ketdi.
- O‘zbekiston 2018 yildan buyon ishtirok etib kelayotgan ushbu xalqaro tadqiqotda hali ham eng past natija qayd etgan davlatlar guruhida qolmoqda.
O‘zbekiston aholisining ingliz tilini bilish darajasi xalqaro reytingda «juda past» deb baholandi. 2026 yilgi EF English Proficiency indeksi natijalariga ko‘ra, mamlakat 117 ta davlat orasida 101-o‘rinni egalladi. Bu haqda indeksning joriy yilgi hisobotida ma’lum qilindi.
Qayd etilishicha, O‘zbekiston o‘tgan yilgi natijasiga nisbatan reytingda biroz yuqorilagan. Xususan, 2025 yilda mamlakat 123 ta davlat orasida 104-o‘rindan joy olgan edi. Biroq bu yil o‘zbekistonliklarning ingliz tilini bilish bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichi pasaygan.
Agar 2025 yilda mamlakatning o‘rtacha natijasi 429 ballni tashkil etgan bo‘lsa, 2026 yilda bu ko‘rsatkich 421 ballga tushgan. Indeksda eng yuqori natija 700 ball bilan belgilangan.
O‘zbekiston reytingda 2018 yildan beri ishtirok etmoqda
Ma’lumot uchun, O‘zbekiston ushbu xalqaro tadqiqotda 2018 yildan buyon qatnashib keladi. O‘sha yili mamlakat 88 ta davlat orasida 86-o‘rinni egallagan edi.
Tadqiqotda 18 yosh va undan yuqori bo‘lgan ishtirokchilarning ingliz tilini bilish darajasi inobatga olinadi. EF English Proficiency indeksi turli mamlakatlardagi aholining ingliz tilini o‘zlashtirish holatini baholashga qaratilgan.
2026 yilgi reytingda birinchi o‘rinni Shvetsiya egalladi. Dastlabki o‘ntalikdan Avstriya, Daniya, Germaniya, Niderlandiya, Xorvatiya, Portugaliya va Norvegiya ham o‘rin olgan.
Markaziy Osiyo va O‘zbekistonga qo‘shni davlatlarning natijalari ham turlicha. Jumladan, Qirg‘iziston 90-o‘rin, Afg‘oniston 92-o‘rin, Qozog‘iston 99-o‘rin va Tojikiston 110-o‘rinni egallagan.
Shu tariqa, O‘zbekiston joriy yilgi reytingda o‘tgan yilga nisbatan o‘rinlarini yaxshilagan bo‘lsa-da, aholining ingliz tilini bilish bo‘yicha o‘rtacha balli kamaygan. Mamlakat hali ham indeksida eng past natija qayd etgan davlatlar guruhida qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…