O‘zbekistonda 6 yoshli bolalar uchun maktabga tayyorlov kurslari bepul bo‘ladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 6 yoshli bolalar uchun bir yillik maktabga tayyorlov kurslari davlat bog‘chalari va maktablarida bepul tashkil etiladi.
- Hozirgi kunda mamlakatdagi 726 ming 921 nafar bola, ya’ni 6 yoshli bolalarning 98 foizi ushbu ta’lim bilan qamrab olingan.
- 2027 yilga qadar qamrovni 100 foizga yetkazish maqsadida qo‘shimcha 800 ta guruh va 20 mingga yaqin o‘rin yaratish rejalashtirilmoqda.
O‘zbekistonda 6 yoshli bolalarni bir yillik maktabga tayyorlov kurslari davlat bog‘chalari va maktablarida bepul tashkil etiladi. Hozirda bolalarning 98 foizi ushbu ta’lim bilan qamrab olingan. Qolgan bolalarni ham tayyorlov kurslariga jalb qilish uchun qo‘shimcha guruhlar va o‘rinlar yaratish rejalashtirilmoqda.
Maktabga tayyorlov kurslari qayerda tashkil etiladi?
Bir yillik tayyorlov guruhlari bog‘chalarda va maktablarning bo‘sh sinfxonalarida ochiladi. Olis hududlarda bog‘cha yoki maktab mavjud bo‘lmagan taqdirda, «Kelajak» markazlari, texnikumlar va boshqa ijtimoiy soha obyektlarida ham guruhlar tashkil etilishi mumkin.
Bunday binolar sanitariya, yong‘in xavfsizligi va ta’lim talablariga javob berishi shart. Guruhlar faqat tegishli tekshiruvlardan o‘tgan joylarda faoliyat yuritadi.
6 yoshli bolalarning qanchasi maktabga tayyorlanmoqda?
Hozirda mamlakatda 6 yoshli bolalarning 98 foizi — 726 ming 921 nafari maktabga tayyorlov bilan qamrab olingan.
Ularning 66,2 foizi bog‘chalarda, 29,1 foizi maktablarda, qolgan qismi esa qisqa muddatli va mobil guruhlarda ta’lim olmoqda.
So‘nggi yetti yilda maktabga tayyorlov bilan qamrov 37 foizdan 98 foizga oshgan.
Bolalarga kim ta’lim beradi?
Bog‘chalardagi tayyorlov guruhlarida tarbiyachilar, maktablarda tashkil etilgan guruhlarda esa maxsus jalb qilingan pedagoglar mashg‘ulot olib boradi.
Tayyorlov kurslarida oliy ma’lumotli pedagog-tarbiyachilar, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarining maktabgacha ta’lim yo‘nalishidagi bitiruvchi kurs talabalari ham dars berishi mumkin. Maktabdagi o‘qituvchilar o‘z asosiy darslarini qoldirib, tayyorlov guruhlariga jalb etilmaydi.
Ota-onalar tayyorlov kurslari uchun pul to‘laydimi?
Davlat maktablari va bog‘chalarida bir yillik maktabga tayyorlov bepul tashkil etiladi. Ota-onalar farzandini xususiy ta’lim tashkilotida tayyorlashni tanlasa, bu xizmat shartnoma asosida pulli bo‘lishi mumkin.
Bolalarga nimalar o‘rgatiladi?
Barcha tayyorlov guruhlari uchun yagona ta’lim dasturi amal qiladi. Mashg‘ulotlar o‘yin metodikasi asosida tashkil etilib, bolalarning:
jismoniy rivojlanishi;
nutq va muloqot ko‘nikmalari;
o‘qish va yozishga tayyorgarligi;
fikrlash va bilish qobiliyatlari;
ijodiy salohiyati rivojlantiriladi.
Qamrov 100 foizga qachon yetkaziladi?
2027 yilga qadar 6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlov bilan to‘liq qamrab olish maqsad qilingan. Buning uchun taxminan 800 ta qo‘shimcha guruh tashkil etish va 20 mingga yaqin o‘rin yaratish zarur. Kerakli xarajatlar 2027 yilgi davlat budjeti parametrlarida nazarda tutilishi belgilangan.
Shuningdek, bir yillik maktabga tayyorlovni majburiy umumiy o‘rta ta’limning dastlabki bosqichi sifatida joriy etish bo‘yicha qonun loyihasi ko‘rib chiqilmoqda. Ushbu bosqichni ta’lim tizimiga integratsiya qilish, dasturlarni takomillashtirish va boshlang‘ich ta’lim bilan uyg‘unlashtirish masalalari ham muhokama qilinmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…