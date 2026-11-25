Shveysariya Gulnora Karimovaning 252,5 mln dollarlik aktivlarini O‘zbekistonga qaytaradi
24 noyabr kuni O‘zbekiston va Shveysariya o‘rtasida noqonuniy o‘zlashtirilgan aktivlarning navbatdagi yirik qismini mamlakatimizga qaytarish bo‘yicha rasmiy bitim tasdiqlandi. Ushbu muhim hujjat O‘zbekiston iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari Otabek Fazilkarimov, Shveysariyaning mamlakatimizdagi elchisi Simone Giger hamda BMTning O‘zbekistondagi doimiy koordinatori Sabine Mal tomonidan imzolandi.
«Ishonch — 2030» jamg‘armasi va mablag‘larning ustuvor yo‘nalishlari
Kelishuvga muvofiq, 252,5 million dollar miqdoridagi mablag‘lar BMTning ko‘p sheriklik trast jamg‘armasi — «Ishonch — 2030» orqali qaytarilib, aholi farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi ikki strategik sohaga sarflanadi:
Sog‘liqni saqlash tizimi: bolalar va o‘smirlar tibbiyotini tubdan yaxshilash, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, onkologik xizmatlar qamrovini kengaytirish hamda shifokorlarning kasbiy malakasini oshirish;
Ta’lim sohasi: zamonaviy yangi maktablar qurish, o‘quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va pedagog kadrlar malakasini oshirish.
Qishloq hududlariga alohida e’tibor va xalqaro nazorat
Dastur doirasida asosiy urg‘u qishloq hududlari va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati cheklangan aholi qatlamlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratiladi. Loyihalarning o‘z vaqtida ijro etilishi hamda ajratilgan mablag‘larning maqsadli va shaffof sarflanishi BMT va Jahon banki mutaxassislari tomonidan qat’iy monitoring qilib boriladi.
Aktivlarni qaytarish strategiyasining asosiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va raqamlar
Bitim imzolangan sana
2026 yil 24 noyabr
Navbatdagi qaytarilayotgan summa
252,5 million AQSH dollari
Birinchi bosqichda yo‘naltirilgan summa
87 million AQSH dollari
Jamg‘arma orqali qaytarilayotgan jami mablag‘
313 million AQSH dollari
Moliyaviy mexanizm
«Ishonch — 2030» trast jamg‘armasi
Nazorat va monitoring
BMT va Jahon banki
Sizningcha, qaytarilayotgan ushbu 252,5 mln dollarlik mablag‘larning aynan qishloq maktablarini raqamlashtirish va bolalar onkologiyasiga yo‘naltirilishi ijtimoiy sohada qanday o‘zgarishlarga olib keladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz taraqqiyotiga oid ushbu muhim yangilikni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…