Ethereum investorlari aktivlarini sotmoqdami: Oncheyn maʻlumotlar tahlili

·34·Iqtisodiyot
Ethereum investorlari aktivlarini sotmoqdami: Oncheyn maʻlumotlar tahlili

Soʻnggi bir hafta ichida Ethereum (ETH) narxi 2 000 USD darajasiga yaqinlashishi ortidan, loyihaning ilk investorlaridan biri oʻz aktivlarini sotishni boshladi. Bu holat bozorda narxlarning yanada tushib ketishi borasidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Biroq, oncheyn maʻlumotlar va treyderlarning tahlillari vaziyatga boshqacha nazar tashlash imkonini bermoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Lookonchain tahliliy platformasi maʻlumotlariga koʻra, tarmoqning ilk yillaridan buyon tokenlarni saqlab kelayotgan yirik Ethereum kiti oʻtgan haftada jami 136 million USD qiymatidagi ETH aktivlarini sotgan. Investor oʻrtacha 2 041 USD narxda 55 000 va 9 442 dona ETH partiyalarini birjaga chiqargan. Shunga qaramay, bu holat ommaviy tendensiyaga aylanmagani kuzatilmoqda.

"HODL waves" tahlili shuni koʻrsatadiki, Ethereum umumiy taklifining katta qismi turli vaqt oraligʻida harakatsiz qolmoqda. Qizigʻi shundaki, uzoq muddatli egalar (5-7 yillik kohorta) ulushi oʻtgan yilga nisbatan biroz oshib, 8,59 foizdan 9 foizga yetgan. Bu esa "eski" investorlarning aksariyati hali ham oʻz aktivlariga sodiq qolayotganidan dalolat beradi.

Ayni paytda bozordagi asosiy harakatlar qisqa muddatli investorlar hisobiga amalga oshirilmoqda. Masalan, 3 oydan 6 oygacha boʻlgan muddatda aktiv saqlayotganlar ulushi 13,5 foizdan 9 foizga tushgan. Bu esa Ethereum OGs (ilk investorlar) ommaviy ravishda bozorni tark etayotgani haqidagi farazlarni rad etadi.

Hozirda ETH/USD juftligi 2 000 USD darajasidagi psixologik chegara atrofida tebranmoqda. Treyderlar narxning pastki nuqtasini aniqlashga urinayotgan bir paytda, Glassnode maʻlumotlari 2022-yildagi narx 1 000 USDdan pastga tushgan davrdagi faollik hozirgidan ancha yuqori boʻlganini koʻrsatmoqda.

EthereumKriptovalyutaInvestitsiyaBlokcheynBitcoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda