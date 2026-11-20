23 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish3
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 23 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 32,84 so‘mga qimmatlab, 12 004,48 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 4,71 so‘mga arzonlab, 13 155,71 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,23 so‘mga qimmatlab, 146,56 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 27,62 so‘mga arzonlab, 15 721,07 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,71 so‘mga qimmatlab, 75,58 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 45,73 so‘mga qimmatlab, 14 252,02 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,55 so‘mga qimmatlab, 1 797,29 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…