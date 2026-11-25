Gukesh bir yurish uchun 36 daqiqa o‘yladi, Javohir Sindarov esa uni vaqt bosimiga qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi jahon chempionatining ilk partiyasi 38 yurishdan so‘ng durang bilan yakunlandi.
- O‘zbekistonlik grossmeyster raqibini doimiy bosim ostida ushlab, uni vaqt tanqisligiga solishga muvaffaq bo‘ldi.
- Gukesh 17-yurishda 17...Bb4 javobini topish uchun 36 daqiqa 14 soniya vaqt sarfladi.
Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi jahon chempionati ilk partiyasi keskin kurashga boy bo‘ldi. Gukesh bir yurish ustida 36 daqiqa vaqt sarfladi, Javohir esa raqibini doimiy ravishda murakkab vaziyatlar oldida qoldirdi. Shunga qaramay, hindistonlik shaxmatchi aniq himoyalanib, partiyani durang bilan yakunlashga muvaffaq bo‘ldi. Bu haqda FIDE rasmiy saytida ma’lum qilindi.
Partiyaning dastlabki bosqichidayoq, sakkizinchi yurishda ikkala farzin ham taxtadan olindi. O‘yin nisbatan sokin tus olgandek ko‘rinsa-da, Javohir ikki oti yordamida raqib shohiga turli yo‘nalishlardan bosim o‘tkazishga urindi.
Gukesh uchun esa nafaqat taxtadagi vaziyat, balki vaqt ham muammoga aylandi. U 17-yurishda 17...Bb4 javobini topish uchun 36 daqiqa 14 soniya o‘yladi. Bu vaqtda Javohirda ancha ko‘p vaqt zaxirasi qolgan edi. O‘zbekistonlik grossmeyster raqibini tobora ko‘proq o‘ylashga majbur qildi.
Partiyaning eng muhim lahzalaridan biri 27-yurishda yuz berdi. Javohir ot bilan shoh berganida, Gukesh shohini orqaga chekinish o‘rniga oldinga — f6 katagiga olib chiqdi. 27...Kf6 yurishi orqali u raqibining hujumini qaytarishga muvaffaq bo‘ldi. Keyinchalik Javohir ham aynan shu yurishni yetarlicha baholamaganini tan oldi.
Gukesh vaqt tanqisligiga qaramay, keyingi yurishlarda ham aniq o‘ynadi. Javohir esa ustunlikni g‘alabaga aylantira olmadi. Natijada 38 yurishdan so‘ng tomonlar durangga kelishdi.
Xo‘sh, Javohir Sindarov haqiqatan ham g‘alabaga yaqin edimi? U vaqt bo‘yicha raqibidan ancha ustun bo‘lgan va amaldagi chempionga bosim o‘tkazgan. Biroq shaxmat tahlillari taxtadagi vaziyatni aniq g‘alaba imkoniyati sifatida baholamaydi. Gukeshning himoyasi esa partiyaning eng e’tiborli jihatlaridan biri bo‘ldi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…