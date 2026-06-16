Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkin

·12·Iqtisodiyot
Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkin

Raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, Standard Chartered xalqaro banki markazlashmagan moliya (DeFi) sektori uchun ulkan istiqbollarni bashorat qilmoqda. Bank tahlilchilariga koʻra, 2030-yil yakuniga qadar DeFi protokollarida bloklangan aktivlar hajmi 37 baravarga oshib, 2,7 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu oʻsishning asosiy drayveri sifatida real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish (RWA) jarayoni koʻrsatilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Standard Chartered raqamli aktivlar tadqiqotlari boʻlimi rahbari Geoff Kendrick dushanba kuni eʼlon qilingan hisobotda taʼkidlashicha, raqamli aktivlar sohasida boylik orttirishning navbatdagi katta imkoniyati aynan DeFi protokollari orqali yuzaga keladi. Uning fikricha, hozirda ushbu soha oʻzining shakllanish bosqichida boʻlib, kelajakda anʼanaviy moliya tizimi bilan integratsiyalashuvi sezilarli darajada kuchayadi.

Tokenizatsiya va bozor dinamikasi

Hozirgi vaqtda barqaror koinlar (stablecoins)ning atigi 3 foizi va tokenizatsiya qilingan real aktivlarning 10 foizi DeFi ekotizimida qoʻllanilmoqda. Kendrickning prognozlariga koʻra, 2030-yilga borib DeFi tarkibidagi tokenizatsiya qilingan aktivlar ulushi hozirgi 3,5 foizdan 30 foizgacha koʻtariladi. Bu esa onchain (blokcheyn ichidagi) protokollarga kapital oqimining keskin koʻpayishiga olib keladi.

Standard Chartered avvalroq 2028-yil oxirigacha barqaror koin boʻlmagan tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 2 trillion dollarga yetishini taxmin qilgan edi. Bunda asosiy ulush pul bozori fondlari va AQSH aksiyalariga toʻgʻri kelishi kutilmoqda. Biroq, bunday ulkan koʻrsatkichlarga erishish uchun blokcheyn aktivlarining oʻsish surʼati hozirgidan bir necha barobar tezlashishi talab etiladi.

Xavf va muammolar: Likvidlik masalasi

Garchi prognozlar optimistik boʻlsa-da, soha ekspertlari ayrim toʻsiqlar haqida ogohlantirmoqda. Masalan, Axis kompaniyasi rahbari Chris Kimning fikricha, bitta aktivni bir nechta turli blokcheynlarda chiqarish likvidlikning tarqalib ketishiga (fragmentatsiya) sabab boʻlishi mumkin. Bu esa narxlardagi farqlar va tranzaksiya xarajatlarining oshishiga olib keladi.

Ondo Finance vakili Oya Celiktemur ham Parijdagi blokcheyn haftaligida muhim fikrni bildirib oʻtdi: aktivni shunchaki tokenizatsiya qilish uni "sehrli tarzda" likvidli qilib qoʻymaydi. Yaʼni, talab past boʻlgan aktiv blokcheyn formatiga oʻtkazilganda ham uning sotilishi qiyinligicha qolishi mumkin.

Shunga qaramay, Geoff Kendrick DeFi olamida Uniswap kabi platformalar asosiy savdo maydonchasi sifatida oʻz mavqeini mustahkamlashini kutmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Uniswap oʻzining koʻp yillik tajribasi va turli bozor sikllaridan muvaffaqiyatli oʻtgani bilan yirik investorlar ishonchini qozongan. Mazkur oʻzgarishlar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashuvda yangi ufqlar ochishi mumkin.

Standard CharteredDeFiTokenizatsiyaBlokcheynKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBugun, 11:3717 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:05Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda