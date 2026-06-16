Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkin
Raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, Standard Chartered xalqaro banki markazlashmagan moliya (DeFi) sektori uchun ulkan istiqbollarni bashorat qilmoqda. Bank tahlilchilariga koʻra, 2030-yil yakuniga qadar DeFi protokollarida bloklangan aktivlar hajmi 37 baravarga oshib, 2,7 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu oʻsishning asosiy drayveri sifatida real dunyo aktivlarini tokenizatsiya qilish (RWA) jarayoni koʻrsatilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Standard Chartered raqamli aktivlar tadqiqotlari boʻlimi rahbari Geoff Kendrick dushanba kuni eʼlon qilingan hisobotda taʼkidlashicha, raqamli aktivlar sohasida boylik orttirishning navbatdagi katta imkoniyati aynan DeFi protokollari orqali yuzaga keladi. Uning fikricha, hozirda ushbu soha oʻzining shakllanish bosqichida boʻlib, kelajakda anʼanaviy moliya tizimi bilan integratsiyalashuvi sezilarli darajada kuchayadi.
Tokenizatsiya va bozor dinamikasiHozirgi vaqtda barqaror koinlar (stablecoins)ning atigi 3 foizi va tokenizatsiya qilingan real aktivlarning 10 foizi DeFi ekotizimida qoʻllanilmoqda. Kendrickning prognozlariga koʻra, 2030-yilga borib DeFi tarkibidagi tokenizatsiya qilingan aktivlar ulushi hozirgi 3,5 foizdan 30 foizgacha koʻtariladi. Bu esa onchain (blokcheyn ichidagi) protokollarga kapital oqimining keskin koʻpayishiga olib keladi.
Standard Chartered avvalroq 2028-yil oxirigacha barqaror koin boʻlmagan tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 2 trillion dollarga yetishini taxmin qilgan edi. Bunda asosiy ulush pul bozori fondlari va AQSH aksiyalariga toʻgʻri kelishi kutilmoqda. Biroq, bunday ulkan koʻrsatkichlarga erishish uchun blokcheyn aktivlarining oʻsish surʼati hozirgidan bir necha barobar tezlashishi talab etiladi.
Xavf va muammolar: Likvidlik masalasiGarchi prognozlar optimistik boʻlsa-da, soha ekspertlari ayrim toʻsiqlar haqida ogohlantirmoqda. Masalan, Axis kompaniyasi rahbari Chris Kimning fikricha, bitta aktivni bir nechta turli blokcheynlarda chiqarish likvidlikning tarqalib ketishiga (fragmentatsiya) sabab boʻlishi mumkin. Bu esa narxlardagi farqlar va tranzaksiya xarajatlarining oshishiga olib keladi.
Ondo Finance vakili Oya Celiktemur ham Parijdagi blokcheyn haftaligida muhim fikrni bildirib oʻtdi: aktivni shunchaki tokenizatsiya qilish uni "sehrli tarzda" likvidli qilib qoʻymaydi. Yaʼni, talab past boʻlgan aktiv blokcheyn formatiga oʻtkazilganda ham uning sotilishi qiyinligicha qolishi mumkin.
Shunga qaramay, Geoff Kendrick DeFi olamida Uniswap kabi platformalar asosiy savdo maydonchasi sifatida oʻz mavqeini mustahkamlashini kutmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Uniswap oʻzining koʻp yillik tajribasi va turli bozor sikllaridan muvaffaqiyatli oʻtgani bilan yirik investorlar ishonchini qozongan. Mazkur oʻzgarishlar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashuvda yangi ufqlar ochishi mumkin.
…