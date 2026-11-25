«Buyuklar katta sahnada xayrlashishi kerak»: Gvardiola Ronalduni munosib kuzatishga chaqirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xosep Gvardiola portugaliyalik hujumchi Krishtianu Ronalduni milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlashda tantanali marosim bilan munosib kuzatishga chaqirdi.
- Mutaxassisning fikricha, 2003-2026 yillar davomida 234 ta o‘yinda 146 ta gol urib, jahon rekordini o‘rnatgan futbolchi so‘nggi oylardagi kelishmovchiliklarga qaramay, xalq mehriga va katta sahnada xayrlashishga loyiqdir.
Ispaniyalik mashhur mutaxassis Xosep Gvardiola portugaliyalik afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronalduning milliy terma jamoadagi faoliyati yakuni borasida o‘z munosabatini bildirdi. Gvardiolaning fikricha, so‘nggi oylardagi ko‘ngilsiz voqealar va kelishmovchiliklardan qat’i nazar, Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan katta hurmat, ehtirom va tantanali marosim bilan kuzatilishi shart.
«Futbolchining faoliyatiga so‘nggi oylarga qarab baho berilmaydi»
Taniqli insayder Fabritsio Romanoning Romario TV nashriga tayanib xabar berishicha, Pep Gvardiola butun Portugaliya xalqi o‘z sardoriga mehr ko‘rsatishi zarurligini ta’kidlagan:
«Buning uchun tantanali marosim tashkil etish kerak. Ronaldu butun Portugaliya xalqining mehrini his qilishi lozim. U boshidan kechirgan voqealarni unutishi kerak. Futbolchining faoliyatiga so‘nggi bir necha oyga qarab baho berib bo‘lmaydi. Buyuklar katta sahnada xayrlashishi kerak. U bunga munosib.», — dedi Xosep Gvardiola.
Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasidagi tarixiy natijalari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va rekord raqamlar
Terma jamoadagi davri
2003 — 2026 yillar (23 yillik faoliyat)
O‘tkazilgan o‘yinlar soni
234 ta uchrashuv
Urilgan gollar soni
146 ta gol (jahon futboli rekordi)
Gvardiolaning taklifi
Butun mamlakat miqyosida tantanali xayrlashuv marosimini o‘tkazish
23 yillik buyuk davr yakuni
Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronaldu 2003 yildan 2026 yilga qadar Portugaliya milliy terma jamoasi sharafini himoya qilib, 234 ta bahsda maydonga tushdi va raqiblar darvozasini 146 bor ishg‘ol qilib, terma jamoalar miqyosida mutlaq rekord o‘rnatdi. Gvardiolaning ushbu bayonoti Ronaldu atrofidagi so‘nggi bahslar fonida jahon futboli jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.
Sizningcha, Portugaliya futbol federatsiyasi Pep Gvardiolaning taklifiga quloq solib, Krishtianu Ronaldu uchun maxsus tantanali xayrlashuv uchrashuvini tashkil etishi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli muxlislariga Gvardiolaning ushbu muhim so‘zlarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…