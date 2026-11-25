«G‘alaba qozonishni uddalay olmayapmiz, bu juda og‘riqli»: Holand «Napoli» bilan o‘yin haqida
Angliyaning «Manchester Siti» klubi hujumchisi Erling Holand Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichi 5-turi doirasida «Napoli»ga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan uchrashuvdan so‘ng jamoaning hozirgi holati borasida ochiq fikr bildirdi. Mazkur bahsda norvegiyalik to‘purar «shaharliklar»ni maydonga sardorlik bog‘ichi bilan boshlab tushdi.
«Sardorlik bog‘ichisiz ham mas’uliyatni his qilaman»
beIN SPORTS nashrining yozishicha, Holand klubning so‘nggi o‘yinlardagi omadsiz seriyasidan qattiq ranjiyotganini yashirmadi:
«Sardorlik bog‘ichi bilan yoki usiz ham o‘zimni juda katta mas’uliyat ostida his qilaman. Chunki men faqat ushbu klub yaxshi natijalarga erishishini va g‘alaba qozonishini istayman. Hozir esa buni uddalay olmayapmiz. Bu og‘riqli.»
— Erling Holand
«Manchester Siti»ning so‘nggi natijalari va navbatdagi sinov
Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, «Manchester Siti» barcha musobaqalar doirasidagi oxirgi 5 ta uchrashuvda atigi 1 marta g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘lgan. Klubni oldinda yana bir jiddiy to‘qnashuv kutib turibdi — 29 noyabr kuni jamoa Angliya Premer-ligasining 12-turi doirasida Londonda «Arsenal» mehmoni bo‘ladi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va vaqtlar
So‘nggi uchrashuv
YECHL 5-tur: «Manchester Siti» 2:2 «Napoli»
Holandning maqomi
Uchrashuvda «shaharliklar» sardori sifatida harakat qildi
Jamoaning so‘nggi formasi
Oxirgi 5 ta rasmiy o‘yinda faqat 1 ta g‘alaba
Navbatdagi raqib
«Arsenal» (APL 12-turi, safarda)
O‘yin sanasi va vaqti
29 noyabr, soat 21:30 (Toshkent vaqti bilan)
Sizningcha, Erling Holandning sardor sifatidagi yetakchiligi «Manchester Siti»ga 29 noyabr kuni Londonda «Arsenal»ni mag‘lub etib, omadsiz seriyaga chek qo‘yishga yordam bera oladimi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu qaynoq xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…