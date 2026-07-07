O‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladi
Bugun O‘zbekiston bo‘ylab asosan quruq va jazirama ob-havo saqlanib qoladi. Ayrim hududlarda shamol kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.
O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, havo harorati mamlakatning shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida 42 darajagacha yetadi.
Aksariyat hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lmaydi
Kunduzi respublika bo‘yicha yog‘ingarchilik kutilmaydi.
Shamol sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ba’zi joylarda uning tezligi 13–18 metrgacha kuchayib, chang-to‘zonlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Havo harorati 35–40 darajani, shimol, janub va cho‘l hududlarda esa 41–42 darajani tashkil etadi.
Toshkentda harorat 39 darajagacha yetadi
Poytaxtda ham yog‘ingarchilik kutilmaydi.
Shamol sekundiga 3–8 metr tezlikda esib, ayrim vaqtlarda 10–12 metrgacha kuchayishi mumkin. Ba’zi joylarda chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor.
Kunduzgi harorat 37–39 daraja bo‘ladi.
Tog‘larda yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin
Tog‘li hududlarning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.
Shuningdek, sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelish ehtimoli saqlanib qolmoqda. Shamol sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi, harorat esa 23–28 daraja bo‘ladi.
Issiqda ehtiyot choralariga rioya qilish muhim
Kunning eng issiq vaqtlarida ochiq havoda uzoq qolmaslik, ko‘proq suyuqlik iste’mol qilish va bolalar hamda keksalar salomatligiga alohida e’tibor qaratish tavsiya etiladi.
…