O‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladi

·29·Jamiyat
O‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladi

Bugun O‘zbekiston bo‘ylab asosan quruq va jazirama ob-havo saqlanib qoladi. Ayrim hududlarda shamol kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, havo harorati mamlakatning shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida 42 darajagacha yetadi.

Aksariyat hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lmaydi

Kunduzi respublika bo‘yicha yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Shamol sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Ba’zi joylarda uning tezligi 13–18 metrgacha kuchayib, chang-to‘zonlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Havo harorati 35–40 darajani, shimol, janub va cho‘l hududlarda esa 41–42 darajani tashkil etadi.

Toshkentda harorat 39 darajagacha yetadi

Poytaxtda ham yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Shamol sekundiga 3–8 metr tezlikda esib, ayrim vaqtlarda 10–12 metrgacha kuchayishi mumkin. Ba’zi joylarda chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor.

Kunduzgi harorat 37–39 daraja bo‘ladi.

Tog‘larda yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin

Tog‘li hududlarning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

Shuningdek, sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelish ehtimoli saqlanib qolmoqda. Shamol sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi, harorat esa 23–28 daraja bo‘ladi.

Issiqda ehtiyot choralariga rioya qilish muhim

Kunning eng issiq vaqtlarida ochiq havoda uzoq qolmaslik, ko‘proq suyuqlik iste’mol qilish va bolalar hamda keksalar salomatligiga alohida e’tibor qaratish tavsiya etiladi.

O'zbekistonUzhydrometToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiO‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiBugun, 12:22Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiXatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiBugun, 11:57Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 11:51Onlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiOnlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiBugun, 11:49Navoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiNavoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiBugun, 11:46Chorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiChorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi