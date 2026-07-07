Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdi

·17·Avto
Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdi

Amerika avtomobil sanoatining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Hennessey kompaniyasi oʻzining yangi durdonasi — Venom F5-M Roadster modelini eʼlon qildi. Ushbu giperkar dunyodagi mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan eng quvvatli seriyali avtomobil sifatida tarixga kirdi. Mazkur yangilik nafaqat tezlik ishqibozlarini, balki klassik boshqaruv uslubini qadrlaydigan kolleksionerlarni ham hayratda qoldirishi shubhasiz. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avtomobilning asosiy oʻziga xosligi uning kapoti ostidagi 6,6 litrli Fury V8 dvigatelidir. Ikkita turbokompressor bilan jihozlangan ushbu agregat hayratlanarli 2031 ot kuchini taqdim etadi. Venom F5 oilasida ilk bor bunday ulkan quvvat ochiq mexanizmli olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali gʻildiraklarga uzatiladi. Bu haydovchiga mashina bilan toʻliq aloqada boʻlish va har bir tezlik almashinuvini his qilish imkonini beradi.

Texnik mukammallik va aerodinamika

Venom F5-M Roadster modeli avvalroq taqdim etilgan Venom F5 Evolution versiyasiga asoslangan boʻlib, u takomillashtirilgan aerodinamik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Giperkar yengil va oʻta mustahkam karbonli monokok asosiga qurilgan boʻlib, uning kuzov panellari ham toʻliq uglerod tolasidan ishlangan. Ochiq tomga ega rodster kuzovi avtomobilga oʻzgacha estetik koʻrinish va haydash zavqini bagʻishlaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar bunday yuqori quvvatni jilovlash uchun zamonaviy tortishni nazorat qilish tizimi (traction control) va dvigatelni elektron boshqarish blokini qayta sozlashgan. Shuningdek, avtomobil faol osma (suspension) va maxsus sozlangan shassi bilan taʼminlangan boʻlib, bu yuqori tezliklarda ham barqarorlikni kafolatlaydi.

Cheklangan adad va eksklyuzivlik

Hennessey kompaniyasi ushbu modelni ommaviy ishlab chiqarishni rejalashtirmagan. Venom F5-M Roadster dunyo boʻylab atigi 12 dona adadda sotuvga chiqariladi. Bu esa har bir nusxaning qiymatini va kolleksion ahamiyatini bir necha barobar oshiradi. Har bir avtomobil boʻlajak egasining shaxsiy xohish-istaklari va individual buyurtmasi asosida yigʻib beriladi.

Yangi giperkarning rasmiy namoyishi 9-12-iyul kunlari boʻlib oʻtadigan mashhur Goodwood Festival of Speed tadbirida oʻtkazilishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday quvvat va mexanik boshqaruv uygʻunligi zamonaviy avtosanoatda kamdan-kam uchraydigan hodisa boʻlib, Hennessey brendining muhandislik salohiyatini yana bir bor isbotlaydi.

Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki soʻnggi yillarda mamlakatimizga ham yuqori texnologiyali giperkarlarni olib kirishga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Garchi bu kabi eksklyuziv modellar juda kamyob boʻlsa-da, ular avtomobil olamidagi yangi standartlarni belgilab beradi.

HennesseyVenom F5GiperkarAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiBugun, 12:24Britaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBritaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 10:25Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBuyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBugun, 10:22Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBritaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBugun, 09:22Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartGenesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartKecha, 23:25Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiElektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiKecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi