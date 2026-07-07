Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdi
Amerika avtomobil sanoatining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Hennessey kompaniyasi oʻzining yangi durdonasi — Venom F5-M Roadster modelini eʼlon qildi. Ushbu giperkar dunyodagi mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan eng quvvatli seriyali avtomobil sifatida tarixga kirdi. Mazkur yangilik nafaqat tezlik ishqibozlarini, balki klassik boshqaruv uslubini qadrlaydigan kolleksionerlarni ham hayratda qoldirishi shubhasiz. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avtomobilning asosiy oʻziga xosligi uning kapoti ostidagi 6,6 litrli Fury V8 dvigatelidir. Ikkita turbokompressor bilan jihozlangan ushbu agregat hayratlanarli 2031 ot kuchini taqdim etadi. Venom F5 oilasida ilk bor bunday ulkan quvvat ochiq mexanizmli olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali gʻildiraklarga uzatiladi. Bu haydovchiga mashina bilan toʻliq aloqada boʻlish va har bir tezlik almashinuvini his qilish imkonini beradi.
Texnik mukammallik va aerodinamikaVenom F5-M Roadster modeli avvalroq taqdim etilgan Venom F5 Evolution versiyasiga asoslangan boʻlib, u takomillashtirilgan aerodinamik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Giperkar yengil va oʻta mustahkam karbonli monokok asosiga qurilgan boʻlib, uning kuzov panellari ham toʻliq uglerod tolasidan ishlangan. Ochiq tomga ega rodster kuzovi avtomobilga oʻzgacha estetik koʻrinish va haydash zavqini bagʻishlaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar bunday yuqori quvvatni jilovlash uchun zamonaviy tortishni nazorat qilish tizimi (traction control) va dvigatelni elektron boshqarish blokini qayta sozlashgan. Shuningdek, avtomobil faol osma (suspension) va maxsus sozlangan shassi bilan taʼminlangan boʻlib, bu yuqori tezliklarda ham barqarorlikni kafolatlaydi.
Cheklangan adad va eksklyuzivlikHennessey kompaniyasi ushbu modelni ommaviy ishlab chiqarishni rejalashtirmagan. Venom F5-M Roadster dunyo boʻylab atigi 12 dona adadda sotuvga chiqariladi. Bu esa har bir nusxaning qiymatini va kolleksion ahamiyatini bir necha barobar oshiradi. Har bir avtomobil boʻlajak egasining shaxsiy xohish-istaklari va individual buyurtmasi asosida yigʻib beriladi.
Yangi giperkarning rasmiy namoyishi 9-12-iyul kunlari boʻlib oʻtadigan mashhur Goodwood Festival of Speed tadbirida oʻtkazilishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday quvvat va mexanik boshqaruv uygʻunligi zamonaviy avtosanoatda kamdan-kam uchraydigan hodisa boʻlib, Hennessey brendining muhandislik salohiyatini yana bir bor isbotlaydi.
Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki soʻnggi yillarda mamlakatimizga ham yuqori texnologiyali giperkarlarni olib kirishga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Garchi bu kabi eksklyuziv modellar juda kamyob boʻlsa-da, ular avtomobil olamidagi yangi standartlarni belgilab beradi.
…