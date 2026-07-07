Navoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldi
Navoiy viloyatida noqonuniy oltin qazish bilan shug‘ullangan fuqarolar ishtirokida xavfli hodisa sodir bo‘ldi. Kon hududida qazilgan chuqurlikning o‘pirilishi oqibatida uch nafar shaxs tuproq ostida qolib ketdi.
Navoiy viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 7 iyul kuni soat 04:22 atrofida Xatirchi tumanidagi “Angidon” mahallasiga qarashli Quvray qishlog‘i tog‘ hududida yuz bergan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, to‘rt nafar fuqaro noqonuniy ravishda oltin qazib olish maqsadida kon hududiga borgan. Qazish ishlari davomida yer o‘pirilib, ulardan uch nafari chuqurlikka tushib ketgan va tuproq ostida qolgan.
Hodisa vaqtida tashqarida bo‘lgan to‘rtinchi shaxs zudlik bilan atrofdagilar va qutqaruv xizmatiga xabar bergan. Qutqaruvchilar yetib kelguniga qadar mahalliy aholi va ularning sherigi bir nafar fuqaroni tuproq orasidan chiqarishga muvaffaq bo‘lgan.
Oradan ko‘p o‘tmay voqea joyiga yetib kelgan FVB qutqaruvchilari maxsus qutqaruv ishlarini amalga oshirib, tuproq ostida qolgan yana ikki nafar fuqaroni ham sog‘-omon qutqarib oldi.
Qutqarilganlarga hodisa joyida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatildi va ularning salomatligini tekshirish uchun shifoxonaga olib borildi.
Mutasaddilar mazkur holat yuzasidan tegishli tartibda tekshiruv ishlarini olib bormoqda.
…