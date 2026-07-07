Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindi

·20·Jamiyat
Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindi

Foto: YHXB matbuot xizmati

Toshkent shahrida avtomobil yuvish shoxobchasidan Spark mashinasini egasining ruxsatisiz olib ketgan shaxs ushlandi.

Poytaxt YHXB matbuot xizmatiga ko‘ra, gumonlanuvchi mashinani ehtiyot qismlarga bo‘lib sotish va tushgan pulni onlayn qimorga tikishni rejalashtirganini aytgan.

Mashina «moyka»dan olib ketilgan

Hodisa Yunusobod tumanidagi avtomobil yuvish shoxobchasida sodir bo‘lgan.

Erkak Spark avtomobilini egasining ruxsatisiz olib ketgan. Shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qidiruv ishlari boshlangan.

Spark Bektemir tumanida topildi

Toshkent shahar IIBB Jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda YHXB qidiruv bo‘limi xodimlari olib borgan tezkor surishtiruvlar natijasida mashina Bektemir tumanida aniqlangan.

Gumonlanuvchi ham shu hududda qo‘lga olingan.

«Maqsadim qismlarga sotish edi»

Ushlangan shaxs o‘z harakati sababini onlayn qimor bilan izohlagan.

«“Moyka”dan Spark'ni olib ketib qoldim. Bu yerga kelganimga bir soatcha bo‘ldi. Maqsadim uni ehtiyot qismlarga bo‘lib sotish edi. Onlayn qimor o‘ynayman, pul tikib yutaman deb o‘yladim», — degan u.

Hozircha bu bayonot tergovga qadar tekshiruv doirasida o‘rganilmoqda.

15 yilgacha qamoq jazosi bo‘lishi mumkin

Holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda tergovga qadar tekshiruv va protsessual harakatlar olib borilmoqda.

Jinoyat kodeksining 267-moddasiga ko‘ra, transport vositasini talon-toroj qilish maqsadida o‘g‘rilik yoki talonchilik yo‘li bilan olib qochish 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.

Shu bilan birga, shaxsning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.

Poytaxt YHXB haydovchilardan mashinalarini qarovsiz qoldirmaslik, kalitlarni begona shaxslarga bermaslik va xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qilishni so‘radi.

ToshkentSparkYunusabadBektemirHarakat xavfsizligi boshqarmasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiBugun, 12:24O‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiO‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiBugun, 12:22Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiXatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiBugun, 11:57Onlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiOnlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiBugun, 11:49Navoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiNavoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiBugun, 11:46Chorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiChorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi