Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindi
Foto: YHXB matbuot xizmati
Toshkent shahrida avtomobil yuvish shoxobchasidan Spark mashinasini egasining ruxsatisiz olib ketgan shaxs ushlandi.
Poytaxt YHXB matbuot xizmatiga ko‘ra, gumonlanuvchi mashinani ehtiyot qismlarga bo‘lib sotish va tushgan pulni onlayn qimorga tikishni rejalashtirganini aytgan.
Mashina «moyka»dan olib ketilgan
Hodisa Yunusobod tumanidagi avtomobil yuvish shoxobchasida sodir bo‘lgan.
Erkak Spark avtomobilini egasining ruxsatisiz olib ketgan. Shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qidiruv ishlari boshlangan.
Spark Bektemir tumanida topildi
Toshkent shahar IIBB Jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda YHXB qidiruv bo‘limi xodimlari olib borgan tezkor surishtiruvlar natijasida mashina Bektemir tumanida aniqlangan.
Gumonlanuvchi ham shu hududda qo‘lga olingan.
«Maqsadim qismlarga sotish edi»
Ushlangan shaxs o‘z harakati sababini onlayn qimor bilan izohlagan.
«“Moyka”dan Spark'ni olib ketib qoldim. Bu yerga kelganimga bir soatcha bo‘ldi. Maqsadim uni ehtiyot qismlarga bo‘lib sotish edi. Onlayn qimor o‘ynayman, pul tikib yutaman deb o‘yladim», — degan u.
Hozircha bu bayonot tergovga qadar tekshiruv doirasida o‘rganilmoqda.
15 yilgacha qamoq jazosi bo‘lishi mumkin
Holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda tergovga qadar tekshiruv va protsessual harakatlar olib borilmoqda.
Jinoyat kodeksining 267-moddasiga ko‘ra, transport vositasini talon-toroj qilish maqsadida o‘g‘rilik yoki talonchilik yo‘li bilan olib qochish 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.
Shu bilan birga, shaxsning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.
Poytaxt YHXB haydovchilardan mashinalarini qarovsiz qoldirmaslik, kalitlarni begona shaxslarga bermaslik va xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qilishni so‘radi.
…