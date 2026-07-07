JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildi

·38·Sport
JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildi

O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun JCH-2026ga borgan ayrim muxlislar biletlar qayta sotuvda bir necha barobar qimmatlashganidan norozi bo‘lmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ko‘ra, rasmiy narxi 200–400 dollar bo‘lgan ayrim chiptalar 900 dollardan 2 ming dollargacha taklif qilingan. Oqibatda AQSHgacha borgan ba’zi ishqibozlar stadionga kira olmaganini aytmoqda.

Rasmiy biletlar qayta sotuvda keskin qimmatlashgan

Muxlislarning bildirishicha, O‘zbekiston terma jamoasi ishtirok etgan uchrashuvlarga bilet topish katta muammoga aylangan.

Qayta sotuvda uchragan narxlar:

  • rasmiy narx — 200–400 dollar atrofida;

  • qayta sotuvda — 900 dollardan boshlangan;

  • ayrim takliflar — 1500–2000 dollargacha yetgan.

Bunday narxlar mehmonxona, aviachipta va boshqa safar xarajatlarini allaqachon to‘lagan muxlislar uchun qo‘shimcha og‘irlik bo‘lgan.

O‘FA: biletlar savdosini FIFA nazorat qiladi

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi biletlarni sotish va taqsimlash jarayoni to‘liq FIFA nazoratida bo‘lganini ma’lum qildi.

Assotsiatsiya tushuntirishiga ko‘ra, guruh bosqichi uchrashuvlari uchun rasmiy narxlar 140 dollardan 700 dollargacha belgilangan.

FIFA qoidalari bilet egalariga chiptalarni tashkilotning rasmiy Resale Platform tizimi orqali qayta sotish imkonini beradi. O‘FA esa bu jarayonni taqiqlash yoki to‘xtatish vakolatiga ega emasligini ta’kidlagan.

Ayrim shaxslar haqida jiddiy da’volar aytilmoqda

Muxlislar biletlarni yuqori narxlarda qayta sotish jarayonida mahalliy blogerlar va futbol tuzilmalariga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan ayrim shaxslar ishtirok etganini da’vo qilmoqda.

Anonim manbalarning aytishicha, O‘FAga bog‘liq tuzilmalarda ishlovchi ayrim xodimlar ham o‘yin kuni biletlarni 1500 dollargacha taklif qilgan holatlar kuzatilgan.

Biroq bu da’volar yuzasidan hozircha rasmiy tekshiruv natijalari yoki ularni tasdiqlovchi ochiq dalillar e’lon qilinmagan.

O‘zbekiston muxlislariga 14 mingta bilet ajratilgandi

Avvalroq FIFA o‘zbekistonlik muxlislar uchun taxminan 14 mingta bilet ajratgani xabar qilingan edi.

Shunga qaramay, ayrim ishqibozlar rasmiy kanallar orqali chipta xarid qila olmagani, keyin esa qayta sotuvchilarning juda yuqori narxlariga duch kelganini bildirmoqda.

O‘zbekistonning tarixiy debyuti omadsiz yakunlandi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCH-2026da tarixda ilk bor ishtirok etdi. Fabio Kannavaro boshqaruvidagi jamoa «K» guruhida to‘rt o‘tkazib, pley-offga chiqa olmadi.

Terma jamoa:

  • Kolumbiyaga 1:3 hisobida yutqazdi;

  • Portugaliyadan 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi;

  • Kongoga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Mundialdagi natijalar tarixda qoldi, ammo muxlislarni hozir boshqa savol qiynamoqda: o‘zbekistonliklar uchun ajratilgan minglab biletlar kimlarga va qanday tartibda yetib bordi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduga atalgan qoraqalpoq choponi oxiri kimga topshirildi?Ronalduga atalgan qoraqalpoq choponi oxiri kimga topshirildi?Bugun, 12:08Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariCristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariBugun, 11:59Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30Mourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaMourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 11:26JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaJCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaBugun, 11:23Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiRonaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi