JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun JCH-2026ga borgan ayrim muxlislar biletlar qayta sotuvda bir necha barobar qimmatlashganidan norozi bo‘lmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ko‘ra, rasmiy narxi 200–400 dollar bo‘lgan ayrim chiptalar 900 dollardan 2 ming dollargacha taklif qilingan. Oqibatda AQSHgacha borgan ba’zi ishqibozlar stadionga kira olmaganini aytmoqda.
Rasmiy biletlar qayta sotuvda keskin qimmatlashgan
Muxlislarning bildirishicha, O‘zbekiston terma jamoasi ishtirok etgan uchrashuvlarga bilet topish katta muammoga aylangan.
Qayta sotuvda uchragan narxlar:
rasmiy narx — 200–400 dollar atrofida;
qayta sotuvda — 900 dollardan boshlangan;
ayrim takliflar — 1500–2000 dollargacha yetgan.
Bunday narxlar mehmonxona, aviachipta va boshqa safar xarajatlarini allaqachon to‘lagan muxlislar uchun qo‘shimcha og‘irlik bo‘lgan.
O‘FA: biletlar savdosini FIFA nazorat qiladi
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi biletlarni sotish va taqsimlash jarayoni to‘liq FIFA nazoratida bo‘lganini ma’lum qildi.
Assotsiatsiya tushuntirishiga ko‘ra, guruh bosqichi uchrashuvlari uchun rasmiy narxlar 140 dollardan 700 dollargacha belgilangan.
FIFA qoidalari bilet egalariga chiptalarni tashkilotning rasmiy Resale Platform tizimi orqali qayta sotish imkonini beradi. O‘FA esa bu jarayonni taqiqlash yoki to‘xtatish vakolatiga ega emasligini ta’kidlagan.
Ayrim shaxslar haqida jiddiy da’volar aytilmoqda
Muxlislar biletlarni yuqori narxlarda qayta sotish jarayonida mahalliy blogerlar va futbol tuzilmalariga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan ayrim shaxslar ishtirok etganini da’vo qilmoqda.
Anonim manbalarning aytishicha, O‘FAga bog‘liq tuzilmalarda ishlovchi ayrim xodimlar ham o‘yin kuni biletlarni 1500 dollargacha taklif qilgan holatlar kuzatilgan.
Biroq bu da’volar yuzasidan hozircha rasmiy tekshiruv natijalari yoki ularni tasdiqlovchi ochiq dalillar e’lon qilinmagan.
O‘zbekiston muxlislariga 14 mingta bilet ajratilgandi
Avvalroq FIFA o‘zbekistonlik muxlislar uchun taxminan 14 mingta bilet ajratgani xabar qilingan edi.
Shunga qaramay, ayrim ishqibozlar rasmiy kanallar orqali chipta xarid qila olmagani, keyin esa qayta sotuvchilarning juda yuqori narxlariga duch kelganini bildirmoqda.
O‘zbekistonning tarixiy debyuti omadsiz yakunlandi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCH-2026da tarixda ilk bor ishtirok etdi. Fabio Kannavaro boshqaruvidagi jamoa «K» guruhida to‘rt o‘tkazib, pley-offga chiqa olmadi.
Terma jamoa:
Kolumbiyaga 1:3 hisobida yutqazdi;
Portugaliyadan 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi;
Kongoga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Mundialdagi natijalar tarixda qoldi, ammo muxlislarni hozir boshqa savol qiynamoqda: o‘zbekistonliklar uchun ajratilgan minglab biletlar kimlarga va qanday tartibda yetib bordi?
…