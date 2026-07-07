Homilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Uchinchi farzandini kutayotgan aktrisa Enn Xeteuey Londonda o‘tkazilgan "Odisseya" filmining jahon premerasida ishtirok etdi. U marosim uchun yelkasi ochiq, gulli bezaklar tushirilgan ko‘k libosni tanladi.
43 yoshli aktrisa turmush o‘rtog‘i Adam Shulman bilan uchinchi farzandini kutayotganini ma’lum qilgan. Premerada u suratchilar qarshisida homiladorlik holatini yashirmay, qizil yo‘lakda ko‘rinish berdi.
Enn Xeteuey Kristofer Nolanning "Odisseya" filmida Itaka malikasi Penelopa obrazini ijro etgan. Londondagi taqdimotda filmning boshqa ijodkorlari ham ishtirok etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…