Homilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdi

·72·Madaniyat
Homilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdi

Uchinchi farzandini kutayotgan aktrisa Enn Xeteuey Londonda o‘tkazilgan "Odisseya" filmining jahon premerasida ishtirok etdi. U marosim uchun yelkasi ochiq, gulli bezaklar tushirilgan ko‘k libosni tanladi.

43 yoshli aktrisa turmush o‘rtog‘i Adam Shulman bilan uchinchi farzandini kutayotganini ma’lum qilgan. Premerada u suratchilar qarshisida homiladorlik holatini yashirmay, qizil yo‘lakda ko‘rinish berdi.

Enn Xeteuey Kristofer Nolanning "Odisseya" filmida Itaka malikasi Penelopa obrazini ijro etgan. Londondagi taqdimotda filmning boshqa ijodkorlari ham ishtirok etdi.

Anne HathawayLondonOdysseyAdam ShulmanChristopher Nolan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdiBugun, 00:01Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)Kecha, 22:34Dilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiDilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 16:10Suxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiSuxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 13:58Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Kecha, 13:45O‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiO‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiKecha, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi